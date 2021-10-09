Макрон: Франция возобновит борьбу за отмену смертной казни

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в субботу, что Франция возобновит борьбу за всеобщую отмену смертной казни в мире. Для этого Франция международную встречу, как выразился Макрон, «на самом высоком уровне». Целью такого форума президент назвал возможность убедить лидеров государств в необходимости незамедлительного отказа от смертной казни.

Макрон выступил 9 октября с речью в парижском Пантеоне, чтобы отметить 40-ю годовщину отмены смертной казни во Франции.

По словам Эммануэля Макрона, в первой половине 2022 года, когда Франция возглавит, по ротации, Европейский союз, в Париже будет организована конференция неправительственных организаций, борющихся против смертной казни.

Бывший министр юстиции Франции Робер Бадинтер, при котором в 1981 году в стране была отменена смертная казнь, выразил «абсолютную убежденность в том, что применение смертной казни должно прекратиться, так как оно позорит человечество».