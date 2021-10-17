Макрон назвал «непростительными» действия полиции в Париже в 1961 году

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «непростительными» действия полиции 60 лет назад, когда в Париже была жестоко подавлена протестная акция выходцев из Алжира. Они пришли к мосту Сен-Мишель, чтобы призвать правительство Франции к прекращению военных действий в Алжире. Об этом сообщает телеканал «Евроньюс».

Подробности о трагедии 17 октября 1961 года скрывались десятилетиями, точное количество погибших до сих пор неизвестно. По официальной версии их были десятки. Международное французское радио (RFI) отмечает: «Несмотря на то, что точных сведений так и не удалось собрать, в наиболее глубоких исследованиях ведущих историков предполагается, что застреленными были не менее 200 человек».

Приказ о жестоком разгоне алжирских манифестантов отдал префект парижской полиции Морис Папон. 38 лет спустя он был осужден за преступления против человечности.

Макрон стал первым президентом Франции, который принял участие в мемориальной церемонии на месте, где в октябре 1961 года погибли алжирские демонстранты. Тем не менее, как и ожидалось, пишет RFI, он не принес официальных извинений за устроенное полицией кровопролитие.

Выжившие участники протестной демонстрации и их дети и внуки продолжают настаивать на официальном признании французскими властями ответственности за произошедшее.