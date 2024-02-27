Макрон не исключил отправку войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки сухопутных войск в Украину для её поддержки в войне с Россией.

«Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы Россия не победила», – сказал Макрон по итогам встречи двадцати европейских лидеров в Париже. На саммите были также представители США и Канады.

Макрон отказался уточнять, какие страны допускают возможность отправки войск в Украину, заявив, что предпочитает сохранять некоторую «стратегическую двусмысленность».

Саммит был созван Макроном для усиления ответа на военные действия России в Украине.

«Позиция России изменилась. Она стремится захватить новые территории и смотрит не только на Украину, но и на многие другие страны, поэтому представляет большую опасность», – отметил Макрон в своём выступлении.

На встрече было решено сосредоточиться на пяти ключевых областях: киберзащита, совместное производство оружия и боеприпасов в Украине, усиление обороны на украинско-белорусской границе, разминирование украинских территорий и оборона стран, которым Россия угрожает непосредственно, таких как Молдова.

Также Макрон объявил о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине «ракеты и бомбы средней и большой дальности для нанесения глубоких ударов».

Говоря о европейском ответе в контексте грядущих президентских выборов в США, Макрон сказал, что Европа не может ждать результатов этих выборов. «На карту поставлено будущее Европы, поэтому решение должны принимать европейцы. Если другие захотят присоединиться и помочь – это замечательно, но это лишь дополнительный бонус», – отметил Макрон.