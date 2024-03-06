Макрон в Праге призвал европейцев «не быть трусами»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Чехию 5 марта подтвердил ранее сказанные слова о возможности отправки западных войск в Украину и призвал европейцев «не быть трусами».

Поездка Макрона в Прагу была посвящена главным образом подписанию нового договора о стратегическом партнерстве между Францией и Чехией на следующие четыре года (2024 — 2028). По словам президента Франции, вопросы обороны в этом партнёрстве будут ключевыми. Обе стороны обсуждают культурное и деловое сотрудничество. В частности, речь идёт о постройке французскими компаниями ядерных реакторов для двух действующих АЭС в Чехии. Франция активно лоббирует свои долгосрочные интересы в этом проекте, в то время как за ядерные контракты с Прагой борется и Южная Корея.

В самом начале своего визита Эммануэль Макрон недвусмысленно дал понять, что всё сказанное им в Елисейском дворце 26 февраля (о возможности отправки войск в Украину) —не оговорка, а продуманная позиция, обращает внимание Международное французское радио (RFI).

Обращаясь к истории, французский лидер говорил о Европе, разорванной надвое в прошлом веке, когда одна часть Европы не желала видеть трудностей другой части, в некотором смысле отдав судьбу последней тоталитаризму. «Мы определенно приближаемся к моменту в истории нашей Европы, когда нужно не быть трусом».

Макрон, выразив сожаление тем фактом, что, как он выразился, «мы никогда не хотим видеть грядущих драм». Президент Франции заявил, что и в Париже, и в Праге, осознают: «силы, ставшие неудержимыми, с каждым днём усиливают угрозу нападения на нас, и нам нужно быть на высоте истории и мужества…».

Европейцы не должны навязывать друг другу никаких ограничений в своем подходе к войне РФ против Украины, отметил Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с чешским коллегой. Петр Павел сказал, что присоединяется к президенту Франции и согласен с тем, что Европа должна сыграть первостепенную роль в оказании помощи Украине и в отражении угрозы России (…).

Павел также заявил, что он «за поиск новых вариантов, включая дебаты о потенциальном присутствии в Украине», однако, «не пересекая «красную линию», то есть не размещая «боевые части».

Министры иностранных дел и обороны Франции в четверг, 7 марта, проведут со своими коллегами из других стран-союзников видеоконференцию для обсуждения новых решений в поддержку Украины.