Макрон во время визита на Маркизские острова получил новое имя

Во время проведения парламентских выборов 2020 года были выявлены некоторые погрешности, которые не оказали влияния на окончательный результат голосования. Таковы выводы, к которым пришла созданная в парламенте по инициативе правящей партии временная комиссия по расследованию возможных нарушений на выборах.

Следственная комиссия была создана «Грузинской мечтой» 17 февраля в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов, сообщают «Новости-Грузия».

Сегодня на внеочередном пленарном заседании заключение комиссии объявил ее председатель Гиви Миканадзе. «В результате проведенной комиссией работы было установлено, что парламентские выборы прошли в конкурентной среде, с полным соблюдением основных свобод и законодательства. При этом во время проведения выборов были выявлены некоторые погрешности, которые не оказали влияние на окончательный результат выборов. Соответственно, опубликованные Центральной избирательной комиссией данные итоговых протоколов, полностью отражают свободную волю избирателей», - заявил Миканадзе.

По его информации, следственная комиссия провела 16 рабочих встреч, опросила 38 человек, связанных с избирательными процессами и «запросила важную информацию» из 22 разных ведомств.

«В целом количество несбалансированных бюллетеней составило 0,16%. Комиссия установила, что разница была настолько мизерной, что не могла иметь никакого существенного влияния на результаты. Эта разницы фиксировалась в сотых процентах - в 0,01% – 0,02% как по избытку, так и по дефициту», - отметил Миканадзе.

Глава следственной комиссии заметил, что никто из оппозиционных партий не представил хотя бы одно доказательство того, что выборы были сфальсифицированы или были совершены определенные манипуляции. Представители оппозиции не только не приняли участие в работе комиссии, но даже не присутствовали на заседаниях, упрекнул коллег Миканадзе.

Между тем представление документа и в этот раз проходило практически без присутствия оппозиции. В зале заседаний не было большей части оппозиционных депутатов – «Единое национальное движение» и «Лело» объявили бойкот заседаниям парламента, если на них не рассматриваются вопросы, затрагивающие соглашение между правящей партией и оппозицией.

«Сегодня комиссия уже завершила работу на эту тему. Тема выносится на рассмотрение, в зале находятся только три представителя оппозиции, из «Национального движения» никого, и нет никого, кто мог бы поспорить с вами. То есть, никто не будет с вами спорить на ту тему, с помощью которой они хотели устроить беспорядки и течение шести месяцев, до подписания соглашения, они трясли свою страну», - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.