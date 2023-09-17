Мали, Буркина-Фасо и Нигер заключили оборонный пакт

Руководители военных хунт трех государств северо-запада Африки - Мали, Буркина-Фасо и Нигера - в субботу подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает агентство France Presse. Сообщается, что церемония прошла в столице Мали Бамако.

Согласно документу, три африканские страны организуют Альянс государств Сахеля с целью «создать архитектуру коллективной обороны и сотрудничества». Представители властей Мали сообщили также, что в документе речь идет и о сотрудничестве в сфере экономики.

Во всех трех странах, в прошлом бывших колониями Франции, в последние годы произошли военные перевороты. К власти пришли антифранцузские силы. Военные хунты Буркина-Фасо и Мали прямо ориентируются на сотрудничество с Москвой. В этих странах были размещены наемники российской ЧВК «Вагнер».

Переворот в Нигере произошел в июле. На него резко негативно отреагировали соседи Нигера по западной Африке. Организация ЭКОВАС, объединяющая более 10 стран, заявила, что не исключает интервенции в Нигер для восстановления законного правительства. Мали и Буркина-Фасо, в свою очередь, поддержали путчистов. Теперь они оформили свой союз формально.

О размещении в Нигере отрядов ЧВК «Вагнер» или других связанных с Россией сил пока не сообщалось. Однако известно, что в начале сентября Буркина-Фасо посетила делегация Минобороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Она провела переговоры с представителями всех трех стран, Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Обсуждалось, как утверждается, военно-техническое сотрудничество.

Страны Запада опасаются укрепления позиций Москвы в африканском регионе Сахель, отмечая, что оно может подорвать стабильность всего континента.

При этом France Presse отмечают, что все три подписавшие пакт государства сталкиваются с вооруженным присутствием отрядов радикальных исламистов, связанных с террористичскими организациями - «Аль-Каидой» или «Исламским государством». В подписанном пакте также говорится, что борьба с терроризмом является главным приоритетом для трех стран.