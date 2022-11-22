Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду. В сообщении на сайте команды говорится, что португальский спортсмен покидает клуб немедленно и по обоюдному согласию.

«Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух сезонов на «Олд Траффорд», 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», - говорится в заявлении.

«Все в «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сосредоточены на продолжении развития команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле», - указывается в сообщении клуба.

На днях Роналду дал интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. Спортсмен сказал, что тен Хаг и он не испытывают уважения друг к другу. Кроме того, по словам Роналду, его сделали крайним за результаты команды в нынешнем сезоне. Португалец также отметил, что его вынуждали покинуть команду на фоне смены тренерского состава. Клуб официально заявил об ответных шагах после интервью Роналду.

Португальский футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года из итальянского «Ювентуса». Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. Тогда он трижды побеждал на чемпионате Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны. В составе «Манчестер Юнайтед» он также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

По информации спортивных журналистов Роналду может перейти в клуб высшей лиги США и Канады или же перебраться в Саудовскую Аравию. Там ему готовы платить большие деньги, но португалец якобы хочет остаться в Европе, чтобы играть в Лиге чемпионов. Согласно последним слухам, кандидатуру футболиста рассматривают в мадридском «Реале» и английском «Челси».