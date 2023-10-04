Марине Овсянниковой заочно дали 8,5 лет колонии по делу о «фейках»

Суд в Москве заочно приговорил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы по статье о фейках про российскую армию, передаёт издание RusNews из зала суда.
Овсянникову обвинили в распространении «фейков» об армии по «мотивам политической ненависти» за пикет на фоне Кремля в июле 2022 года. Тогда Овсянникова развернула плакат с надписью «Путин – убийца, его солдаты – фашисты» и фотографиями убитых в Украине детей.
Прокуратура требовала за это 9,5 лет лишения свободы.
Дело по статье о фейках на Овсянникову завели в августе 2022 года и отправили её под домашний арест. В октябре 2022 года Овсянникова сбежала с дочерью из-под домашнего ареста за границу. После этого МВД объявило её в розыск, а суд – заочно арестовал.
- В марте 2022 года, будучи сотрудницей Первого канала, Овсянникова с плакатом «Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут» выбежала в прямой эфир новостной программы «Время». В тот же день она записала видеообращение, в котором призвала выходить на митинги. За это Овсянникову признали виновной в «организации публичного мероприятия без подачи уведомления» и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уволилась и уехала в Германию, где проработала несколько месяцев.
- В июле 2022 года Овсянникова вернулась в Россию – по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми. После возвращения её трижды штрафовали по статье о дискредитации армии.
- Статьи о фейках и о дискредитации армии появились в кодексах России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет «специальной операцией», а фейками – любую информацию, отличную от версии Минобороны России.
- По подсчётам «ОВД-Инфо», дела за антивоенную позицию в России завели как минимум на 724 человек, в том числе против 215 – по статье о фейках про российскую армию.