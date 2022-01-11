Мария Колесникова переведена из СИЗО Минска в колонию в Гомеле

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, приговорённая в сентябре к 11 годам лишения свободы, этапирована в колонию в Гомеле.

В предыдущие месяцы активистка находилась в минском следственном изоляторе №1, отмечает белорусская редакция Радио Свобода.

11 января правозащитный центр "Весна" сообщил, что Мария Колесникова переведена в гомельскую женскую колонию №4, где она первые две недели будет находиться на карантине.

Днём ранее сообщалось об этапировании в колонию в Витебской области еще одного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака, пишет "Немецкая волна".

Приговор Знаку, как и Колесниковой, был вынесен 6 сентября прошлого года. Он получил 10 лет заключения. Обоих по итогам судебного процесса, проходившего при закрытых дверях, признали виновными в заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям, подрывающим национальную безопасность, и создании экстремистского формирования. Вину подсудимые не признали. И Колесникова, и Знак внесены правозащитниками в списки политзаключённых.

В прошлом году Колесникова стала лауреатом правозащитной премии имени Вацлава Гавела, ежегодно присуждаемой ПАСЕ. В решении о присуждении награды говорилось о её значительной роли в укреплении гражданского общества и защите прав человека на фоне преследований продемократических активистов режимом Александра Лукашенко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчёркивал, что уголовное преследование Марии Колесниковой на родине носит политический характер, и что ей был вынесен "позорный приговор по фальшивым обвинениям".

Мария Колесникова, которой сейчас 39 лет, была координатором предвыборного штаба бывшего претендента на пост главы государства, банкира Виктора Бабарико. После ареста Бабарико за несколько недель до президентских выборов 9 августа 2020 года, Колесникова поддерживала зарегистрированную от оппозиции кандидатом в президенты Светлану Тихановскую.