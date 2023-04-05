Мария Львова-Белова: Машу Москалеву передали матери

Машу Москалёву - девочку, которую преследовали за антивоенный рисунок и чей отец был приговорён к двум годам колонии по обвинению в дискредитации российской армии, - передали матери, с которой она не жила. Об этом сообщила в среду в своём телеграм-канале уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова. Ещё вчера она утверждала, что мать не заинтересована в воссоединении с дочерью, и что опека будет искать для Маши замещающую семью.

Львова-Белова уточнила, что ранее Маша сама не хотела жить с матерью, которую не видела много лет, а мнение 13-летнего ребёнка по закону должны учитывать. Однако теперь, по словам детского омбудсмена, Маша поменяла своё мнение и сейчас уже находится у матери. Львова-Белова пообещала оказывать необходимую помощь семье.

Мать Москалёвой Ольга Ситчихина не занималась воспитанием Маши с двух лет, отец растил дочь один. Сейчас Ситчихина живет в Тамбовской области с 17-летней дочерью от другого брака. По словам российского омбудсмена, после ареста бывшего мужа Ситчихина отказалась взять дочь на воспитание и написала заявление о помещении ребёнка в приют. Также Львова-Белова утверждала, что в течение месяца мать Маши несколько раз обещала приехать к дочери, но так и не сделала этого. Другие родственники Москалёвой также не стали брать ребёнка под опеку.

В конце марта поступали сообщения, что Ситчихина всё же заявила о желании забрать дочь домой. Она выразила готовность "отбить" у неё мысли о политике.

Завтра, 6 апреля, должен состояться суд об ограничении обоих родителей Маши Москалёвой в родительских правах. С таким иском 12 марта выступила комиссия по делам несовершеннолетних Ефремова Тульской области.