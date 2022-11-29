Матч на ЧМ в Катаре прервал протестующий, выбежавший на поле

Во время матча Португалии и Уругвая на поле выбежал акционист Марио Ферри с флагом мира и в футболке с надписями «Спасем Украину» и «Уважение к иранским женщинам».

Флаг мира также радужный, но, в отличие от ЛГБТ-флага, состоит из одного дополнительного голубого цвета и слова «мир» на итальянском языке в центре. Впервые он был использован в 1961 году, большое распространение получил в 2002 в рамках кампании против вторжения США в Ирак. Из-за расцветки его можно спутать с ЛГБТ-флагом; высказывался ли Ферри исключительно антивоенно — неизвестно.

Болельщик выбежал на поле на 81-й минуте матча. Счёт на этот момент был 1:0 в пользу португальской сборной. Позже игра была возобновлена, Португалия победила 2:0.

Матч судил иранский арбитр, передаёт The Atletic.

Марио Ферри не первый раз выбегает на поле, привлекая внимание к проблемам, которые сопровождают футбольные мероприятия. Он делал акции в полуфинале ЧМ-2010, финале клубного ЧМ-2010, на матче ЧМ-2014 и матче «Наполи» — «Ювентус».

Ферри — действующий игрок «Кастель ди Сангро» из пятой итальянской лиги. Во время паузы в чемпионате он полетел в Польшу, чтобы эвакуировать из Украины беженцев. В мае он сделал татуировку с украинским гербом.

Местные сотрудники на чемпионате мира в Катаре не допускали людей на стадион с ЛГБТ-символикой и вещами, похожими на нее, но 24 ноября FIFA сообщила, что оргкомитет принял на себя обязательства обеспечить проход болельщиков с символикой радужной расцветки.

В самом Катаре однополые отношения криминализированы, наказание составляет от лишения свободы на небольшой срок и вплоть до смертной казни. Последняя мера, впрочем, не применялась.