Матч на ЧМ в Катаре прервал протестующий, выбежавший на поле

Пять самых влиятельных газет мира - американская The New York Times, британская The Guardian, французская Le Monde, немецкая Der Spiegel и испанская El Pais - выступили с обращением к правительству США, в котором потребовали снять обвинения с основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. По их мнению, преследования Ассанжа нарушают свободу слова и тем самым противоречат американской конституции.

В письме, подписанном главными редакторами ведущих мировых медиа, говорится, что публикации Ассанжем на платформе Wikileaks ранее секретных документов, включая переписку дипломатов и спецслужб, позволили СМИ предать огласке внутреннюю машинерию американской дипломатии, включая возможные нарушения норм международного права. Всего в 2012 году Wikileaks опубликовал более 250 тыс. документов. Именно The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel и El Pais предали утечки гласности. Руководство газет подчеркнуло, что журналистские расследования на основе этих документов ведутся до сих пор.

«Публикация - не преступление» - настаивают главы мировых медиа и требуют прекратить преследование Ассанжа и снять с него обвинения. Они подчеркивают, что во время своей работы с Ассанжем критиковали его стремление публиковать секретную информацию в неотредактированном виде, но тем не менее считают выдвинутые против него обвинения чрезмерными и антиконституционными.