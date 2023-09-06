Мать Кадырова получила высшую награду мусульман России

Мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани получила высшую награду мусульман России орден «Аль-Фахр» (или орден Почета) второй степени. Заявляется, что награждение состоялось в мечети Сулеймана и Роксоланы в оккупированном Мариуполе – она была разрушена в ходе вторжения в Украину российской армии. Присутствовала ли Аймани Кадырова на церемонии лично, не сообщается.
Мать Рамзана Кадырова стала 11-м обладателем ордена Почета второй степени. Его вручили за «многолетнюю благотворительную деятельность» и «утверждение в обществе идеалов материнства и традиционной крепкой семьи», пишет Кавказ.Реалии.
Сообщения о награждении появились в правительственных чеченских СМИ и в телеграм-канале соратника главы Чечни, депутата Госдумы Адама Делимханова. Он опубликовал снимок указа – документ подписал председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин. На официальном сайте и в телеграм-канале ДУМ никакой информации о награждении и «церемонии открытия» мечети нет.
Мариупольскую мечеть Сулеймана и Роксоланы построили в 2007 году, на открытии тогда присутствовали представители Турции. По заявлению украинских властей, 12 марта 2022 года российские войска обстреляли мечеть, в которой укрывались порядка 90 человек, в том числе турецкие граждане. Более чем через месяц в Минобороны России отчитались об «освобождении мусульман из одной из стран СНГ», которые якобы были взяты в заложники украинскими военными. По словам представителя министерства, были убиты 29 человек.
После продолжительных боев в мае прошлого года украинский город был оккупирован. Именно на этом направлении находились чеченские силовики – сейчас между Грозным и оккупационной администрацией Мариуполя подписано соглашение о «побратимстве», а на связанных с республикой бизнесменов переводят его промышленные активы.
Мечеть в сентябре посетил Делимханов – на этих кадрах виден разрушенный двор и простреленные стены здания. Тогда же началась реконструкция – по словам депутата, выделить на это деньги якобы решила Аймани Кадырова. Уже в декабре в этом здании бывший мусульманский судья Грозного и имам мечети «Сердце Чечни» Магомед Хийтанаев пропагандировал войну против Украины и гомофобию.
Сумму затрат на реконструкцию мечети чеченские власти не раскрывают. Ранее благотворительный фонд Кадырова не раз называли «альтернативной казной» Рамзана Кадырова.
- Минфин США внес Аймани Кадырову, мать главы Чечни, возглавляющую благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова, в «черный список» лиц, с которыми гражданам и резидентам США запрещено вести бизнес.
- Фонд имени Кадырова находится в санкционном списке Минфина США на основании «Глобального акта Магнитского». Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в «добровольно-принудительном» порядке, однако Кадыров эти обвинения отрицал. СМИ также сообщали о непрозрачности финансирования и расходов фонда.
- Основной задачей фонда провозглашена помощь населению республики, однако с начала войны в Украине деятельность фонда расширилась в разы. Теперь чеченские власти выдают за благотворительность покупку самолетов, бронетранспортеров и военной экипировки, а также раздачу украинских продуктов на оккупированных территориях. При этом в 2022 году фонд увеличил активы на 700 млн рублей. Указанные в отчете расходы в полмиллиарда рублей значительно не дотягивают до заявленных публично трат на войну.
- 24-летняя Айшат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, занимающая в республике пост министра культуры, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – указ подписал президент России Владимир Путин.