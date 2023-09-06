Мать Кадырова получила высшую награду мусульман России

Мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани получила высшую награду мусульман России орден «Аль-Фахр» (или орден Почета) второй степени. Заявляется, что награждение состоялось в мечети Сулеймана и Роксоланы в оккупированном Мариуполе – она была разрушена в ходе вторжения в Украину российской армии. Присутствовала ли Аймани Кадырова на церемонии лично, не сообщается.

Мать Рамзана Кадырова стала 11-м обладателем ордена Почета второй степени. Его вручили за «многолетнюю благотворительную деятельность» и «утверждение в обществе идеалов материнства и традиционной крепкой семьи», пишет Кавказ.Реалии.

Сообщения о награждении появились в правительственных чеченских СМИ и в телеграм-канале соратника главы Чечни, депутата Госдумы Адама Делимханова. Он опубликовал снимок указа – документ подписал председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин. На официальном сайте и в телеграм-канале ДУМ никакой информации о награждении и «церемонии открытия» мечети нет.

Мариупольскую мечеть Сулеймана и Роксоланы построили в 2007 году, на открытии тогда присутствовали представители Турции. По заявлению украинских властей, 12 марта 2022 года российские войска обстреляли мечеть, в которой укрывались порядка 90 человек, в том числе турецкие граждане. Более чем через месяц в Минобороны России отчитались об «освобождении мусульман из одной из стран СНГ», которые якобы были взяты в заложники украинскими военными. По словам представителя министерства, были убиты 29 человек.

После продолжительных боев в мае прошлого года украинский город был оккупирован. Именно на этом направлении находились чеченские силовики – сейчас между Грозным и оккупационной администрацией Мариуполя подписано соглашение о «побратимстве», а на связанных с республикой бизнесменов переводят его промышленные активы.

Мечеть в сентябре посетил Делимханов – на этих кадрах виден разрушенный двор и простреленные стены здания. Тогда же началась реконструкция – по словам депутата, выделить на это деньги якобы решила Аймани Кадырова. Уже в декабре в этом здании бывший мусульманский судья Грозного и имам мечети «Сердце Чечни» Магомед Хийтанаев пропагандировал войну против Украины и гомофобию.

Сумму затрат на реконструкцию мечети чеченские власти не раскрывают. Ранее благотворительный фонд Кадырова не раз называли «альтернативной казной» Рамзана Кадырова.