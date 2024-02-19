Мать Навального не пускают в морг, где должно находиться его тело

Мать и адвокатов Алексея Навального не пускают в салехардский морг, в котором должно находиться его тело. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают», – написала Ярмыш.

По её словам, в Следственном комитете матери и адвокатам сказали, что «проверка смерти Навального продлена. Сколько ещё она будет идти – неизвестно. Причина смерти по-прежнему не установлена». «Агентство» со ссылкой на судмедэкспертов писало, что заключение о смерти должны выдать в течение месяца после вскрытия и что тело могут не отдать родным в случае обнаружения при вскрытии опасных болезней: чумы или холеры.

Ранее «Медиазона» обнаружила по камерам кортеж из патрульных машин и микроавтобуса ФСИН, который мог везти тело Алексея Навального в Салехард в ночь на 17 февраля.

Видеокамеры расположены по обе стороны переправы через Обь – единственного наземного пути между колонией (и городом Лабытнанги) и Салехардом. Около полуночи и за несколько часов до приезда матери и адвокатов Навального на записи попал кортеж из четырёх автомобилей: двух машин ДПС, серого седана с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ-«буханка» с двумя зелёными полосами (такие наносят на автомобили ФСИН, отмечает «Медиазона»).

Колонна двигалась заметно медленнее других машин на переправе. В предыдущие ночи кортежей на переправе не было, подчёркивает «Медиазона». Издание предполагает, что в УАЗе везли тело политика.

По версии ФСИН, Алексей Навальный умер днём 16 февраля «после прогулки». Родные до сих пор не видели его тела. В колонии им сказали, что отвезли тело в морг в Салехарде, – в морге заявляли, что тела у них нет. Более 50 тысяч обращений с требованием выдать тело Навального его семье уже направили в Следственный комитет России через сервис «Дятел» от «ОВД-Инфо».