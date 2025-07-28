«Мечта» получила бы 56,2% голосов на парламентские выборах - опрос «Горби»

Грузинский международный центр общественного мнения и бизнес-исследований «Горби» провел опрос по заказу телекомпании «Имеди». Один из вопросов: за какую из следующих партий вы бы проголосовали, если бы на этой неделе состоялись парламентские выборы? Голоса опрашиваемых распределились следующим образом:

56,2% - «Грузинская мечта»;

10,7% - «Сильная Грузия - Лело»;

10% - «Гахария за Грузию»;

9,5% - «Коалиция за перемены», «Гирчи», «Дроа»;

7,5% - «Единое национальное движение»;

3,2% - «Гирчи» (Яго Хвичия);

1,8% - «Альянс патриотов Грузии»;

1,1% - другие партии.

На вопрос: каков лучший выбор для поддержания мира и улучшения экономики, 61% респондентов ответили - «Грузинская мечта», 24% - оппозиция.

«Горби» поинтересовалось у респондентов считают ли они, что мэр города/муниципалитета, в котором они проживают, заслуживает переизбрания? 60% респондентов из Тбилиси ответили – да, заслуживают переизбрания. 37% ответили отрицательно, а 3% затруднились ответить или отказались.

Полевые работы проводились с 22 июня по 5 июля 2025 года. Было проведено 2300 личных интервью со взрослыми гражданами Грузии (в возрасте 18 лет и старше).