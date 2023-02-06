«Медиазона»: вторая волна вербовки в «ЧВК Вагнера» идет со скрипом

Вербовщики «ЧВК Вагнера» начиная с декабря прошлого года по второму разу объезжают российские колонии, предлагая заключенным воевать в Украине в обмен на освобождение. Об этом пишет «Медиазона», опубликовавшая большой материал о второй волне вербовки. Как утверждает издание, в этот раз заключенных в ряды «ЧВК Вагнера» вступает значительно меньше, чем летом и осенью, когда, по оценкам, из колоний на войну отправились десятки тысяч заключенных.

Как отмечает «Медиазона», теперь вербовка заключенных производится «не так торжественно», как в первый раз: «вся колония больше не выстраивается на плацу, а сам Евгений Пригожин больше не прилетает на вертолете - обходятся вербовщиками рангом пониже». Как утверждают источники издания в колониях, завербовать удается в разы меньше людей, чем летом, в том числе и потому, что как новостные сообщения с фронта, так и разговоры с завербованными бывшими заключенными убедили многих, что риск гибели на войне очень высок, а помилование не гарантировано. «Медиазона» приводит слова одного из заключенных, который ссылается на свой разговор с воевавшим под Бахмутом бойцом ЧВК. «Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали», - утверждает заключенный.

Как пишет «Медиазона», основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин и его подчиненные начали кампанию, призванную убедить заключенных все же ехать на войну - в частности, подчеркивая, что первая группа завербованных уже получила помилование и вернулась домой.

Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно не известно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключенных в прошлом году почти на 30 тысяч человек. К началу февраля «Медиазона» смогла подтвердить гибель 567 завербованных заключенных - реальные цифры могут быть существенно большими.

О второй волне набора в «ЧВК Вагнера» ранее писали например, правозащитник и бывший политзаключенный Иван Асташин, а также издание «Верстка» и ряд телеграм-каналов.