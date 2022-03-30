Мединский: Украина согласилась с «принципиальными требованиями» РФ

На переговорах в Стамбуле 29 марта Украина "по сути" согласилась с "принципиальными требованиями" России. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах о мире, помощник президента России Владимир Мединский.

По словам Мединского, украинская сторона впервые заявила о готовности договариваться с Россией. В предложенных ею принципах мирного урегулирования, в частности, содержится отказ от вступления в НАТО, размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также от проведения военных учений без согласия государств-гарантов, включая Россию.

"Если все эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована" - заявил Мединский. Он отметил, что между сторонами остаются разногласия, в частности, по вопросу Крыма и Донбасса.

Хотя Мединский утверждает, что украинские предложения удовлетворяют требования России, сами эти требования были сформулированы иначе. Перед началом российского вторжения в Украину президент Владимир Путин назвал его целями "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, а также признание ею аннексии Крыма и независимости так называемых народных республик Донбасса. Среди переданных в Стамбуле украинских предложений нет ни демилитаризации (нейтральный статус ей не равнозначен), ни "денацификации", а от территорий Украина отказываться не намерена, предлагая лишь зафиксировать статус кво в Крыму на 15 лет и вести в это время переговоры о его статусе - что ранее Москва называла неприемлемым.

Владимир Путин пока не комментировал украинские предложения.

Члены украинской делегации и президент страны Владимир Зеленский, комментируя итоги раунда переговоров в Стамбуле, сделали акцент на том, что Украина - в случае принятия её предложений - получит гарантии безопасности, в том числе в случае вооружённого нападения на неё. Также они подчеркнули, что Украина не отказывается от территорий, и заявили, что подписание любых соглашений возможно только после отвода российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля.