«Медуза»: в Кремле решили, кто пойдёт на выборы президента в 2024 году

В Кремле определились с «конкурентами» Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Одним из главных критериев их отбора стал возраст. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

По словам собеседников издания, чиновники считают, что наличие среди зарегистрированных кандидатов политиков моложе 50 лет может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний Путин — «уже не тот человек, который приходил к власти с твёрдой рукой».

На данный момент в Кремле рассчитывают, что на выборы кроме Путина, который пока официально не объявлял о намерении баллотироваться, пойдут представители трёх парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».

Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. Как объяснил один из собеседников «Медузы», Зюганов привычен президенту, его фамилия знакома каждому избирателю. При этом у него есть потолок и новых избирателей он привлекать не будет. Сейчас рейтинг доверия Зюганову по опросам «Левада-Центра» составляет 3%, рейтинг КПРФ по ВЦИОМ — 10 %.

Кандидатом от ЛДПР, по планам Кремля, должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. Собеседник в руководстве ЛДПР подтвердил эту информацию. Источник, близкий к администрации президента сказал о выдвижении Слуцкого так: «Он вполне подходит – серьезный мужчина, при должности, в пиджаке. Никто не скажет, что это чистый спойлер».

Кандидатом от партии «Новые люди» в Кремле хотели бы видеть её лидера, бизнесмена Алексея Нечаева. Однако, по словам двух источников «Медузы», близких к Кремлю, сам Нечаев понимает, что «много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет».

Вместо себя Нечаев предлагает заместителя председателя Госдумы Владислава Даванкова. Однако Кремль эта кандидатура не устраивает. Дело в том, что Даванкову 39 лет и он может нормально выступать публично. Как отмечают собеседники издания, понятно, что он не получит большой процент, но молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте Путина.

Согласно опросу компании Russian Field, проведенному в мае этого года, возраст является третьим по популярности ответом на вопрос о том, что россиянам «не нравится» в действующем президенте. А опрошенные «Медузой» чиновники рассказали, что Владимира Путина между собой всё чаще называют «дедом».