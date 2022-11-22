«Медуза»: закрытые кремлевские опросы выявили усталость от войны

Закрытые социологические опросы, проведенные в начале ноября по заказу администрации президента России, выявили усталость россиян от войны, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю. Также, по их словам, данные фокус-групп «четко свидетельствуют о том, что россияне не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны».

«Медуза» отмечает, что результаты закрытых исследований Кремля косвенно подтверждаются результатами открытых соцопросов. Так, согласно исследованию, проведенному в начале ноября независимой социологической компанией Russian Field, только 19% опрошенных ожидают, что в ближайшем будущем их жизнь изменится к лучшему, а 57% респондентов признались, что новости о войне вызывают у них усталость. В конце июля так отвечали чуть более сорока процентов респондентов.

В октябре СМИ сообщали, что, согласно результатам закрытых кремлевских соцопросов, успешное контрнаступление украинских войск изменило отношение россиян к войне: количество граждан, выступающих за ее продолжение, сократилось. Тем не менее, их все еще оставалось большинство: 68% респондентов ответили, что боевые действия должны продолжаться, и только 22% посчитали, что войну следует остановить.