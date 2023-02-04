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Медведев грозит «ударами возмездия». В Киеве призвали игнорировать его
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз непрямо пригрозил Украине ядерным ударом. Отвечая на вопросы журналистки Наданы Фридрихсон, Медведев, в частности, заявил, что в случае, если Украина будет наносить удары по аннексированному Крыму или «вглубь России», «ответ России может быть любым».
«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания», – говорится в ответе Медведева, который опубликовала Фридрихсон в своем телеграм-канале. Бывший президент России также высказал мнение, что возможные удары по российским объектам в Крыму приведут не к началу переговоров, а к «ударам возмездия»: «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина».
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что Украина в соответствии с международным правом может освобождать свои территории, включая Крым, «применяя любые инструменты». «Поэтому угрозы официальных лиц РФ об «ударах возмездия» – это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева», – написал Подоляк.
В пятницу Соединенные Штаты официально объявили о том, что в рамках нового пакета помощи от США Киев впервые получит высокоточные бомбы с ракетным двигателем GLSDB с дальностью полета до 150 километров. Ранее США посылали в Украину ракеты только дальностью полета до 80 километров. Новое оружие теоретически позволит вооруженным силам Украины поражать цели на севере Крымского полуострова. Официальный Киев заявляет, что не будет наносить удары по международно признанной территории России. К Крыму это ограничение не относится.
- Медведев с начала войны в Украине неоднократно высказывался о том, что Россия могла бы применить ядерное оружие, угрожая не только Киеву, но и странам Запада. Он обосновывал это тем, что возможное наступление украинской армии якобы поставит под угрозу территориальную целостность и само существование России. Такая угроза, в свою очередь, в российской ядерной доктрине является одним из поводов для применения ядерного оружия.
- Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что в случае, если поставки бронетехники Украине странами Запада создадут угрозы для России, Москва примет ответные меры, «и применением бронетехники дело не закончится».
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не применит ядерное оружие, даже если украинские войска продолжат наступление и войдут в аннексированный Крым. Об этом Буданов сказал в интервью The Washington Post. По его словам, Украина сделает все, чтобы к лету нынешнего года восстановить контроль над Крымом.
Другие новости дня
Телекомпания Formula объяснила, почему уволила операторов
Телекомпания Formula выступила со специальным заявлением в связи с увольнением операторов, объявивших забастовку. По данным руководства канала, 31 января 25 сотрудников потребовали немедленного повышения зарплаты на 500 лари (почти 200 долларов). Получив отказ, они прекратили работу. Теперь, после увольнения, операторы планируют обратиться в суд.
В заявлении Formula отмечается, что в Грузии независимым СМИ приходится работать в условиях давления, преследования и ограничения финансовых доходов. Несмотря на это, телекомпания никогда не нарушала своих обязательств перед сотрудниками. Как утверждает руководство, зарплаты операторов колеблются в пределах 1000-3000 лари (400-1100 долларов), а средняя зарплата составляет 2500 лари (почти 1000 долларов). При этом они работают только 15 дней в месяц, пишет SOVA.
«Несмотря на разъяснения администрации, что повышение зарплаты на данном этапе невозможно, операторы не захотели продолжать диалог и отказались выполнять свои обязанности со следующего же дня (1 февраля). В эти дни работа телевидения оказалась под угрозой. Съемки провалились, а информационная служба работала с перебоями».
В заявлении говорится, что с 1 по 3 февраля руководство телеканала несколько раз пыталось договориться с забастовщиками. Их попросили вернуться к работе и выполнению своих контрактных обязательств, предложив обсудить критерии будущего повышения зарплаты в индивидуальном порядке. Но операторы, как утверждается, продолжили выдвигать ультиматум и отвергли компромиссные варианты.
«Следует отметить, что установленные законом сроки и порядок объявления забастовки не соблюдались. Администрация телекомпании не получала официального уведомления об объявлении забастовки (остановке работы) в сроки, предусмотренные Трудовым кодексом. В течение трех дней операторы грубо нарушали обязательства, предусмотренные договорами, нанеся существенный ущерб телекомпании, что повлекло за собой предупреждения и последующее расторжение контрактов».
В заявлении также говорится, что для Formula важен и ценен каждый сотрудник. «Мы верим в силу протеста и уже более трех лет по мере возможностей стоим на стороне угнетенных. Мы освещали забастовки и бойкоты, понимаем, как сложная политическая и социальная ситуация в стране влияет на людей и их семьи. Однако мы не можем и не будем сотрудничать с людьми, которые не поняли всего вышеперечисленного», - подчеркивается в тексте.
Отметим, что на фоне забастовки операторов стало известно об увольнении двух журналисток телекомпании. Марта Курасбедиани и Кети Хидишели написали заявления об уходе 1 февраля – в знак солидарности с работниками и «их справедливым протестом». Супруги обеих журналисток – участвовавшие в забастовке операторы. При этом, как отметила в беседе с грузинской службой Радио Свобода одна из них – Марта Курасбедиани, - уход с телеканала никак не связан с редакционной политикой Formula.
Украина объявляла воздушную тревогу по всей стране, Одесса обесточена
Во всей Одессе отключили электричество. Весь город и часть Одесского района обесточены из-за аварии на подстанции «Укрэнерго», сообщили в энергетической компании ДТЭК.
В организации добавили, что это уже вторая масштабная авария на подстанции за прошедшие сутки. Очевидцы сообщили в соцсетях, что видели дым от пожара – предположительно на одной из подстанций под Одессой.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил, что в регионе происходят аварийные отключения электроснабжения. По его словам, ведется подключение к электроэнергии основных объектов критической гражданской инфраструктуры.
Утром в субботу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Белорусские активисты рассказали, что с аэродрома Мачулище поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Об ударах сообщений не поступало.
По данным Госпогранслужбы Украины, за 2022 год в стране объявляли воздушную тревогу почти 15 тысяч раз.
В свою очередь губернатор приграничной с Украиной Белгородской областью Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Красное. Там поврежден один дом, еще у двух выбиты стекла. Никто не пострадал.
Ранее сегодня Гладков написал в телеграме, об обстреле со стороны Украины завода мостовых металлоконструкций в Борисовке. На предприятии возник пожар. Он локализован. Пострадавших нет.
Гладков бессрочно продлил в Белгородской области высокий уровень террористической опасности.
В Минобороны России утверждают, что российские войска выбили подразделения ВСУ с западных окраин поселка Двуречная Харьковской области.
В утренней сводке Генштаба ВСУ о боях за этот населенный пункт ничего не говорилось. Сообщалось лишь об обстреле Двуречной.
Подконтрольные России власти Донецка сообщили об обстреле центра города из реактивных систем залпового огня. Есть разрушения. Данные о возможных пострадавших уточняются.
Американский институт изучения войны в ежедневной сводке сообщает, что российские войска ведут все более интенсивные наступательные операции в районе Кременной.
Кременная и Сватово - опорные пункты российской обороны в Луганской области, к которым приблизились украинские силы, но российские войска пытаются перехватить в этом районе инициативу. Сообщается также о продолжающихся российских наступательных операциях к югу, в районе Бахмута в Донецкой области.
Генеральный штаб украинских вооруженных сил также сообщает, что российские войска наступают в районе Кременной и Бахмута, как и на других направлениях - с большими потерями, и утверждает, атаки отбиты.
Леван Кобиашвили избран президентом Федерации футбола Грузии на третий срок
Единственный кандидат в президенты Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили избран на третий срок.
Как сообщает «Спортали», на 33-м избирательном съезде Федерации футбола Грузии Кобиашвили поддержали 28 делегатов.
Очередная избирательная конференция состоится в 2027 году.
Россия и Украина провели очередной обмен пленными
Украина вернула России 63 российских военнопленных. Об этом заявило российское Минобороны.
Ведомство отмечает, что переговорный процесс был сложным, а группа освобожденных включала неких лиц «чувствительной категории». Их обмен, по информации министерства, стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в телеграме, что на родину вернулись 116 украинцев. Среди них 87 военнослужащих. Ермак уточнил, что в группе выданных Украине – защитники Мариуполя и снайперы из-под Бахмута.
Глава офиса украинского президента также сообщил, что Киеву удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров Кристофера Пэрри и Эндрю Бэгшоу, а также тело добровольца, который ранее служил во Французском иностранном легионе, но после российского вторжения приехал на фронт, чтобы воевать на стороне Украины.
Первый обмен пленными в этом году состоялся в начале января. Стороны вернули друг другу по 50 человек.
По данным уполномоченной по правам военных в Украине Алены Вербицкой, сейчас в плену у России находятся более трех тысяч украинских военных. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести.
Российская сторона официальных данных о своих пленных не раскрывала.
WSJ: Турция продала России товары для военных нужд в обход санкций США
Турция экспортировала в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства в нарушение экспортного контроля и санкций США. Некоторые доставленные товары необходимы для обеспечения вооруженных сил России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные.
По информации газеты, по меньшей мере 13 турецких компаний поставили на российский рынок на сумму не менее 18,5 миллионов долларов пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства. Их закупили не менее 10 российских фирм, которые, находятся под санкциями США из-за их причастности к нападению на Украину.
Турецкие компании также отправили в Россию с марта по октябрь 2022 года лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на сумму 15 миллионов долларов в нарушение американского экспортного контроля.
Среди компаний, получивших турецкое оборудование, The Wall Street Journal также упоминает дочернее предприятие российской корпорация «Тактические ракеты», производящее системы вооружения для российского флота, и компания «Промтехнология», которая производит винтовки. Обе фирмы находятся в ограничительном списке Соединенных Штатов.
Москва и Анкара публикацию издания не комментировали.
По данным источников Bloomberg, ранее Вашингтон предупредил власти Турции и Объединенных Арабских Эмиратов о том, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям по давлению на Москву.
Телеканал RT прекратил деятельность в Германии
Немецкое подразделение государственного телеканала «Россия сегодня» – RT DE Productions – заявило о прекращении своей журналистской деятельности в Германии. Компания объяснила свое решение «репрессиями против свободы прессы в Евросоюзе». Эфирное вещание RT было запрещено во многих странах Европы после начала вооруженного вторжения России в Украину, но канал продолжал работать в интернете.
В заявлении телеканала говорится, что в Германии и Европе он сталкивался с давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц. По мнению руководства RT, вступление в силу девятого пакета санкций ЕС против России в декабре 2022 года «перекрыло дыхание сотрудникам и в очередной раз варварски нарушило право на свободу слова и свободу печати».
Российский государственный телеканал RT открыл студию в Берлине в 2014 году. Еще до начала войны в Украине, с 1 февраля 2022 года, немецкий медиарегулятор запретил вещание RT из-за того, что у компании не было местной лицензии – она работала по лицензии, выданной в Сербии. В марте 2022 года Евросоюз запретил вещание RT в Германии, Франции и Испании из-за подозрения в дезинформации и пророссийской пропаганде, однако телеканал сохранил студию в Берлине и продолжал выходить в эфир на иностранных языках из Москвы через интернет.
Ранее французский офис RT сообщил о своем закрытии из-за блокировки его счетов в результате наложенных на канал санкций.
Freedom House: власти Грузии несут ответственность за здоровье Саакашвили
Международная организация Freedom House призвала власти Грузии предоставить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили доступ к надлежащему лечению. Об этом говорится в Twitter организации, сообщает SOVA.
«Мы встревожены недавними сообщениями и фотографиями заключенного в тюрьму бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Правительство Грузии несет ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили, пока тот находится под стражей. И мы призываем их обеспечить ему незамедлительную и полную медицинскую помощь».
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- В Тбилисском городском суде продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождению Саакашвили по состоянию здоровья - очередное заседание назначено на следующей неделе. Адвокаты пытаются добиться ежедневных слушаний на процессе, чтобы как можно скорее получить решение и готовят документы для передачи дела в международные суды.
- Ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения.
В 2022 в страны Центральной Азии выехало рекордное число россиян
В 2022 году в Узбекистан, Кыгрызстан, Таджикистан, Монголию и Армению выехало рекордное за последние пять лет число граждан России. Это следует из данных российской пограничной службы.
Пик выездов пришелся на третий квартал. Это может быть связано с объявлением в России мобилизации в сентябре, - тогда многие россияне, желая избежать призыва, уезжали из страны.
Издание «Медуза», проанализировав предоставленные погранслужбой цифры, заключает, что выезд в Монголию за год вырос на 989%, в Грузию - на 475%, в Казахстан - на 234%, в Таджикистан - на 212%, в Узбекистан - на 99%. Кроме того, количество вылетов россиян в Израиль в 2022 году выросло в два раза и превысило 100 тысяч.
Статистика учитывает только число пересечений границы, которое не обязательно касается эмиграции: сюда входят также выезды на отдых, в деловых и личных целях, и многие россияне вскоре возвращаются на родину.
Однако «Новая газета» приводит мнение демографов Юлии Флоринской и Алексея Ракши, которые оценивают прошлогоднюю волну эмиграции в 400-800 тысяч человек. Другие специалисты называют цифры до миллиона. Из эмигрантов 2022 года более 100 тысяч остались в Грузии, еще как минимум 100 тысяч - в Казахстане. 50-100 тысяч улетели в Сербию, около 40 тысяч в Армению. Примерно по 35 тысяч российских граждан уехало в Израиль, Кыргызстан и страны Евросоюза.
G7, Евросоюз и Австралия договорились о потолках цен на нефтепродукты из РФ
Страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия согласовали потолки цен на российские нефтепродукты для сокращения доходов России, которые помогают ей продолжать войну в Украине. Потолки начнут действовать завтра, 5 февраля.
Первый потолок в 100 долларов за баррель установят для российских нефтепродуктов, которые продаются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин). Второй потолок в 45 долларов за баррель – для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой (мазут).
Потолок цен означает, что страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия будут оказывать технические, брокерские и страховые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.
Страны устанавливают предельные цены, чтобы сократить доходы России, которые идут в том числе на войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен. По словам министра финансов США Джаннет Йеллен, санкции и потолки цен на нефть и нефтепродукты вынуждают президента России Владимира Путина «выбирать между финансированием своей жестокой войны и поддержкой экономики, испытывающей трудности».
Потолки цен на российские нефтепродукты вступят в силу 5 февраля 2023 года. Они не коснутся продукции, которую погрузили на судна до этой даты.
Bloomberg со ссылкой на профильные агентства указывает, что в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо из России держались выше 100 долларов за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо без учета российских поставок сейчас стоят около 125 долларов за баррель.
Предельную цену на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель, установили в декабре 2022 года. В ответ на это Путин запретил продажу нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен. В марте «Группа семи», Евросоюз и Австралия планируют пересмотреть потолок цен на нефть.
- После введения потолка цен рынок российской нефти стал очень непрозрачным. По официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная цена, «скорее всего, составляет 70–75 долларов за баррель», считает консультант российских и международных компаний по нефтяным и газовым рынкам Сергей Вакуленко.
- В январе доходы российского бюджета от продажи нефти и газа составили 425,5 миллиарда рублей, достигнув минимума с августа 2020 года, пишет агентство Reuters со ссылкой на Минфин России.
В Белгородской области после обстрела загорелся завод
В Белгородской области после обстрела возник крупный пожар на заводе. По предварительной информации, пострадавших нет.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, «снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода». Гладков утверждает, что регион атаковала украинская армия. Губернатор продлил высокий уровень террористической опасности в области бессрочно.
В местных телеграм-каналах пишут, что горит нефтебаза, огнем задело близлежащий «Борисовский завод мостовых металлоконструкций». На предприятии работала смена. Гладков заявил, что «людей успели вывести на безопасное расстояние».
На сайте завода указано, что с 2015 года он участвовал в строительстве Крымского моста.
- Высокий уровень террористической опасности среди прочего предполагает усиленные патрули в общественных местах, более тщательный контроль в аэропортах и на вокзалах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности.
- Ранее бессрочный высокий уровень террористической опасности ввели власти Курской и Брянской областей.
Конфискованные средства Малофеева передадут на помощь Украине
Конфискованные в США 5,4 миллиона долларов, принадлежавшие основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, передадут на помощь Украине. Перевод санкционировал генпрокурор США Меррик Гарланд.
«С моей санкции конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины», – заявил Гарланд на встрече с генпрокурором Украины Андреем Костиным. Он отметил, что такое происходит впервые. Суд разрешил прокуратуре конфисковать средства Малофеева два дня назад.
Костин поблагодарил США за поддержку и добавил, что обе страны посылают четкий сигнал, что «никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления не будет».
В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. Санкции в отношении Малофеева были введены в апреле 2022 года, а в июне средства Малофеева на банковском счете в США были арестованы. Сам олигарх утверждал, что речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году – США уже тогда включили его в санкционные списки.
Ранее KleptoCapture временно арестовала активы других российских олигархов, в том числе несколько суперъяхт стоимостью десятки миллионов долларов. Группа еще не получила постановлений об их окончательной конфискации.
- По оценке Всемирного банка, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, требуется не менее 350 миллиардов долларов.
- В конце года Сенат США поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных у российских олигархов.
- В свою очередь Еврокомиссия тоже нашла легальную возможность временно использовать часть замороженных активов российского Центробанка для инвестиций на восстановление Украины.
США поставят Украине ракеты с радиусом действия до 150 км
Вашингтон в пятницу объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиардов долларов.
Киев впервые получит высокоточные ракеты GLSDB с дальностью полета до 150 километров. Кроме того, в пакет войдут зенитные ракетные комплексы Hawk, беспилотники Puma, ПТРК Javelin и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Кроме того, как сообщает издание Inside Defence со ссылкой на Пентагон, в составе нового пакета помощи будут крупнокалиберные пулеметы с опцией тепловидения, сверхзащищенные бронемашины, многочисленные боеприпасы, средства связи и полевое оборудование.
Ранее США посылали в Украину ракеты только дальностью полета до 80 километров, однако еще в ноябре сообщалось о предложении компании Boeing – производителя GLSDB – поставить новое вооружение Украине.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил на неопределенный срок свой визит в Китай, который должен был состояться на следующей неделе. Причиной стало появление в воздушном пространстве США китайского аэростата. Пентагон сообщил, что аэростат может быть военным и использоваться в целях шпионажа.
МИД Китая заявил, что это метеорологический зонд и принес извинения за то, что он случайно залетел на американскую территорию. Тем не менее американская сторона расценила инцидент как вторжение в воздушное пространство и нарушение международного законодательства.
Визит госсекретаря Блинкена в Пекин был согласован главами США и Китая в ноябре прошлого года. Это был бы первый визит такого уровня с 2017 года. Блинкен должен был обсудить с китайским руководством широкий спектр вопросов, включая экономическое сотрудничество, политику в отношении пандемии COVID-19, международные закупки микрочипов, и в особенности беспокоящий США рост нестабильности в отношениях Китая и Тайваня.
Теперь, по сообщениям СМИ со ссылками на Госдепартамент, Блинкен посетит Китай, «как только для этого будут подходящие условия».
Китайский аэростат был замечен над территорией шата Монтана несколько дней назад, и находится в воздухе до сих пор. Высокопоставленные официальные лица США посоветовали президенту Джо Байдену не сбивать его, опасаясь, что падение обломков может представлять угрозу. На базе военно-воздушных сил США Мальмстрем в Монтане находится 150 шахт межконтинентальных баллистических ракет.
- Новость об аэростате появилась на фоне выступления директора ЦРУ Уильяма Бернса в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Бернс назвал Китай самой большой геополитической проблемой, с которой в настоящее время сталкиваются США.
- Отношения между Вашингтоном и Пекином в последнее время напряжены из-за Тайваня, нарушений прав человека в КНР и военной активности Пекина в Южно-Китайском море.
Югоосетинская партия «Ныхас» избрала нового лидера
Новым председателем политической партии «Ныхас» в Южной Осетии стала депутат парламента самопровозглашенной республики Зита Бесаева. Решение было принято на VI съезде партии прошедшем сегодня, 3 февраля.
Ранее партию возглавлял президент республики Алан Гаглоев. Новоизбранный председатель «Ныхас» выразила слова благодарности главе государства за доверие.
«Мы прошли вместе долгий и трудный путь, и последняя избирательная кампания тоже проходила в достаточно сложной обстановке. Я с вами в одной команде всегда и до конца. Хочу поблагодарить всех членов нашей партии, вы все показали себя достойно в сложный период», - сказала Бесаева.
Она отметила, что партия всегда действовала как ответственная политическая сила.
«Ныхас» объединяет людей, которые болеют за свою страну и делают все возможное для ее процветания», - отметила Зита Бесаева.
В завершение своего выступления Бесаева заявила, что глубоко убеждена в плодотворном результате работы партии и в едином подходе к вопросам, требующим решительных шагов, а также в достижении успехов общими усилиями, пишет информагентство «Рес».
Юнус-Бек Евкуров раскритиковал огневые позиции бойцов спецназа «Ахмат» в Украине
Бывший глава Ингушетии, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров побывал в зоне боевых действий в Украине. Об этом заявил Апти Алаудинов, командир подразделения «Ахмат» из Чечни и заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса самопровозглашенной «ЛНР» (с 31 декабря официально включен в состав Вооруженных сил России), пишет Кавказ.Реалии.
Алаудинов опубликовал два видео с Евкуровым, которые, как он утверждает, сняты вблизи «линии боевого соприкосновения». На первой записи чеченский командир и замминистра обороны идут по лесу в сопровождении как минимум одного военнослужащего. Алаудинов снимает Евкурова и говорит: «Не комнатный у нас замминистра, да?» Бывший глава Ингушетии отвечает: «Сектор держи. У нас нет комнатных заместителей министра обороны».
На втором видео Евкуров инспектирует и критикует позиции бойцов (по утверждениям Алаудинова, это позиции подчиненного ему спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса ВС РФ). На кадрах замминистра общается с военными, на четвереньках проверяет огневую точку пулеметчика, а затем говорит, что бойцы не смогут «держать сектор», поскольку у них нет замаскированных наблюдательных пунктов перед линией ведения огня.
«И позиции – здесь не наблюдают. Бой начался, как ты будешь [действовать]?.. Как только бой начался, все, ребята, вы забудьте про свои жизни, опасность, вы должны сектор держать. А так [как сейчас] вы сектор не будете держать, потому что вы закрыты, вы не видите перед собой [противника]», – говорит Евкуров.
Когда и где именно были сняты видео с замминистра обороны, неизвестно. Государственные СМИ Чечни проигнорировали замечания к бойцам, озвученные Евкуровым на видеозаписях Алаудинова.
- Апти Алаудинов – бывший замминистра внутренних дел по Чечне, командир спецподразделения «Ахмат». Он был назначен заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса в начале ноября. Тогда же он получил звание генерал-майора. Кроме того, Алаудинов сохранил за собой должность помощника главы Чечни. Перед этим, в начале августа 2022 года, он получил звезду «Героя России».
- Служба безопасности Украины 25 августа назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, речь идет о марте-апреле, когда командир спецназа «Ахмат» принимал непосредственное участие в войне России против Украины, осуществляя руководство действиями «Ахмата» в Рубежном, Кременной и Северодонецке.
- Алаудинов входит в список лиц, в отношении которых действуют санкции со стороны Великобритании и США. Его считают причастным к преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В ноябре 2022 года в отношении командира «Ахмата» также ввела санкции Польша – за его слова о «водружении российского флага над Варшавой».
- В 2015 году, по данным правозащитников, Алаудинов, будучи замминистра внутренних дел по республике, применял физическую силу к задержанному по ложному обвинению оппозиционному активисту Руслану Кутаеву. Об угрозах убийством от Алаудинова также сообщал дагестанский активист Рамазан Джалалдинов.
- Кроме того, Алаудинов участвовал в публичных унижениях критиков главы Чечни Рамзана Кадырова в эфире ЧГТРК «Грозный». В одной из бесед он потребовал от своих подчиненных делать «что угодно» с теми, кто «похож на террориста и экстремиста».
- В 2017 году «Новая газета» опубликовала расследование убийства 27 человек в подвале полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в Грозном. По данным издания, в день расстрела Алаудинов находился на территории подразделения.
«Национальное движение» создает штаб по освобождению Саакашвили
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» создает штаб по освобождению Михаила Саакашвили. Об этом на специальном брифинге заявил новый председатель партии Леван Хабеишвили. Ответственность за формирование и управление штабом возьмет на себя Георгий Чаладзе – конкурент Хабеишвили на внутрипартийных праймериз, пишет SOVA.«В соответствии с обещанием нашей команды, первое решение, которое мы примем [после вступления в должность], – это создание штаба по освобождению Михаила Саакашвили. «Национальное движение» берет на себя ответственность за активизацию темы Михаила Саакашвили как внутри страны, так и за ее пределами», - заявил Хабеишвили.
По словам оппозиционера, на эти цели будет направлена часть бюджета ЕНД. При этом политик добавил, что их кампания будет надпартийной, и вступить в штабы сможет любой желающий, кому важна жизнь третьего президента.
В свою очередь Георгий Чаладзе заявил, что их активность – как внутри страны, так и за ее пределами – будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не будет освобожден. Он выразил уверенность, что это произойдет очень скоро.
«Я рад, что в этой партии главным стилем работы будет «дело вместо слов». Вы все прекрасно знаете, насколько важен для меня вопрос президента Саакашвили. Это декларированный план Левана Хабеишвили. В дело освобождения президента вовлечено множество людей. Двери штаба открыты для всех. С самого первого дня нам помогают и наши друзья из других партий», - заявил Чаладзе и добавил, что в ближайшие дни «Нацдвижение» проведет презентацию того, как они планируют освобождать Саакашвили.
Во Франции в возрасте 88 лет умер дизайнер Пако Рабан
Во Франции умер модельер Пако Рабан, основатель одноименного дома моды. Ему было 88 лет. Об этом сообщила газета Le Monde.
Дизайнер считается одним из создателей современного мира моды, под его именем вышли одни из самых популярных в мире духов. Газета отмечает, что своим авангардным видением, выбором материалов и способов их обработки Рабан повлиял на целое поколение кутюрье.
Рабан родился в 1934 году в Испании, в Стране Басков. Отец Рабана в Гражданскую войну в Испании сражался на стороне республиканцев и погиб в 1936 году. Мать, чтобы избежать преследований со стороны сторонников Франко, уехала с детьми во Францию. Там мать Рабана стала работать в доме моды.
Рабан во Франции изучал архитектуру, но, еще будучи студентом, изготавливал аксессуары и бижутерию для Balenciaga, Dior и Givenchy. В своей работе он использовал новые материалы, в частности высококачественную пластмассу.
В 1966 году в Париже вышла первая коллекция одежды Рабана. Тогда дизайнер представил наряды из пластика, металла и бумаги, которую считал одеждой будущего.
В 1967 году Рабан основал собственный дом высокой моды Paco Rabanne. Впоследствии одежду модельера носили такие звезды, как Одри Хепберн и Джейн Фонда.
Премьер Латвии: Турцию, Армению и Казахстан используют для обхода санкций
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил сегодня в Таллинне, что трейдеры используют Турцию, Казахстан и Армению для обхода санкций, введенных Европейским союзом в отношении России. Об этом он заявил после переговоров со своими эстонским и литовским коллегами.
Три балтийских государства являются самыми ярыми сторонниками жестких санкций против России в качестве одного из ответов на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале прошлого года.
«Очень важно заметить эти лазейки. Если проанализировать статистику, то видно, что товарооборот в Казахстане, Армении и Турции по некоторым направлениям растет очень высоко, это несопоставимо с данными, фиксируемыми в прошлом. Очевидно, что трейдеры в тех странах, которые не соблюдают санкции, находят способы совершать легальные сделки, а затем отправлять товар в Россию», — заявил Кариньш.
Как пишет Радио Азатутюн, премьер-министр Латвии не привел конкретных примеров. Глава правительства Эстонии Кая Каллас, со своей стороны, предложила полностью запретить торговлю с Россией.
Победа Украины снимет угрозу агрессии РФ в Грузии и других странах – Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после победы Украины в войне с Россией в Европе будет создана новая архитектура безопасности. Выступая в Атлантическом совете США, он упомянул и Грузию, пишет СОВА.
«Когда Украина победит, а они победят, когда Путин будет отброшен назад, мы снимем угрозу дальнейшей российской агрессии в Грузии, Молдове, в странах Балтии по всей Восточной Европе. Когда Украина победит, мы внесем ясность и установим новую стабильность в архитектуре безопасности Европы, и мы покончим с роковой двусмысленностью, которая в итоге подтолкнула Путина к его катастрофической ошибке», – отметил он.
По словам Джонсона, если союзники смогут вооружить Украину тем, что ей нужно для быстрой победы в войне, они спасут бесчисленное количество жизней. Если же Киеву не помогут «одержать решительную победу», это станет гарантией того, что Путин останется угрозой для всех вышеупомянутых стран и регионов.
Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии.
В Абхазии назначили нового руководителя Госавтоинспекции
Исполняющим обязанности начальника управления абхазской Госавтоинспекции назначен Родик Базба. Нового руководителя коллективу представил министр внутренних дел самопровозглашенной республики Вальтер Бутба.
Начальник ГАИ Батал Агрба подал в отставку из-за роста числа ДТП. Согласно официальной статистике, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, число ДТП выросло на 17.6%, а число жертв – на 52%.
«Все вы знаете Родика Викторовича, он более 20 лет в системе МВД. От вас всех я требую и жду четкой и слаженной работы. Хочу отметить, что Батал Агрба в системе МВД остается в качестве моего помощника и в дальнейшем будет оказывать содействие в вашей работе», – отметил Вальтер Бутба.
Первый заместитель министра Беслан Чкадуа, курирующий работу милиции, подчеркнул, что планка в достижениях и показателях УГАИ поднята довольно высоко.
«Необходимо приложить немалые усилия, чтоб сохранить нынешний уровень, тем более, чтобы его повысить. Успехов вам», – сказал Беслан Чкадуа.
Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
Затулин о заявлении Зурабишвили: «Надеемся, поражения (России) не будет»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявившей, что в будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии.
«Для того, чтобы требование Грузии было выполнено, надо, чтобы Россия потерпела поражение. В условиях поражения можно выдвигать разные идеи, чего можно требовать от России. Мы надеемся, поражения не будет. Так что-то, что говорит госпожа [президент Грузии Саломе] Зурабишвили, вряд ли осуществиться», — сказал Константин Затулин в беседе с URA.RU.
По его словам, были примеры, когда страны, которые не принимали участие в конфликте, получали бонусы после его завершения.
«Англия, например, за Русско-Турецкую войну получила Кипр, хотя на самом деле никакого участия, никаких жертв не было. Просто выторговала себе такую роялти. Но Грузия — не Англия. Не имея никакого прямого отношения к сегодняшним событиям, она пытается набить себе цену и потребовать что-то в очередной раз от России и сделать так, чтобы про интересы Грузии по возвращению Абхазии и Южной Осетии не забыли», — отметил депутат.
При этом Затулин не исключил обострения ситуации в конфликтных регионах Грузии.
«Зурабишвили не главное лицо, хоть и президент. От нее это не зависит. Обострение может быть, но в случае, если грузинское правительство, власти поддадутся тому давлению, которое на них осуществляется. Оно действительно осуществляется. Но Грузия в 2008 году попробовала испытать Россию на слабо и фактически добилась обратного — того, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, мечты об их возвращении остаются в мире грез и фантазий», — добавил парламентарий.
Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подчеркнул, что Россия не собирается оставлять без поддержки самопровозглашенные республики – Южную Осетию и Абхазию.
«Зурабишвили все время делает такого рода заявления, которые попахивают прозападничеством и идут в той тональности, которой Западу нужно. Руководят процессом другие люди, поэтому я считаю, что тут не нужно реагировать. Никакого отвлечения и ослабления присутствия в Абхазии и Южной Осетии мы не наблюдаем и, думаю, наши военачальники это понимают», — сказал Калашников.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о политике Грузии, также критически высказался о президенте страны, указав, что она «не определяет пути развития страны».
Два друга Путина получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры
Двое друзей президента России Владимира Путина, предприниматели Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг, получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры. Заявки не были одобрены контрразведывательной Полицией безопасности. Об этом рассказывается в материалах Финского агентства новостей и газеты «Илталехти».
По данным журналистов, заключение у полиции безопасности оба раза не стала запрашивать Миграционная служба. При этом в случае с Тимченко процесс был организован так, что контрразведка просто не успела подключиться к делу, пишет «Илталехти». По утверждению анонимного источника издания внутри Полиции безопасности, процесс рассмотрения заявки был организован так, что все, кто мог на него повлиять, находились в летних отпусках.
Ротенберг и Тимченко запросили гражданство Финляндии в 1998 году. Заявка первого была одобрено условно в 2002 году, бизнесмену для получения финского паспорта потребовалось отказаться от российского. Позднее он его восстановил.
Заявка Тимченко была рассмотрена «непревзойдённо быстро», отмечает Финское агентство новостей. Он получил паспорт уже в 1999 году. На момент подачи заявлений Тимченко, в отличие от Ротенберга, уже был богат и вёл совместный бизнес с другом главы Миграционной службы, отмечает агентство.
Эту должность тогда занимал Матти Саарелайнен. Контрразведка начинала расследование его роли в получении Тимченко гражданства, следует из материала «Илталехти». Но расследование не удалось закончить из-за его выхода чиновника на пенсию.
- «Илталехти» пишет, что Тимченко был в зоне интереса Полиции безопаности. В начале 1990-х он приехал в Финляндию, чтобы возглавить компанию, основанную высланным из Швеции агентом КГБ. Под покровительством Путина компания привозила дешёвую нефть из окрестностей Санкт-Петербурга и продавала её с многократной прибылью. Сейчас состояние бизгнсмена оценивается журналом Forbes в 11,3 миллиарда долларов.
- Тимченко и Ротенберг попали в санкционные списки Евросоюза и США после вторжения России в Украину.
В курс истории в вузах России включили вторжение в Украину
Курс истории для вузов на неисторических специальностях в России с 1 сентября будет включать в себя период приблизительно от завоевания Киева Новгородом в IX веке до вторжения российской армии в Украину в начале 2022 года. Об утверждении 2 февраля новой концепции Минобрнауки рассказывает газета «Коммерсантъ».
Концепция подготовлена коллективом авторов Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. В события вокруг современной России включат расширение НАТО на восток, развал соглашений о сокращении вооружений и «отказа США, НАТО и Евросоюза от обсуждения угроз национальной безопасности России», – пишет газета.
Документ описывает события в ключе общей риторики Кремля. После отказа от обсуждения угроз, написано в нём, последовали «вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса». После студентам расскажут про признание независимости донбасских сепаратистов, объявление «Специальной военной операции», санкционное давление стран Запада и «попытки изоляции России от остального мира».
Авторы концепции рекомендуют преподавателям «избегать негативного уклона и очернительства» при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории. Ранее газета приводила в пример раздел, посвященный войне в Чечне: «Чечня в 1990-е годы стала прибежищем международного терроризма и криминала, в ней не действовали российские законы. Это стало основанием для проведения нескольких воинских операций для нормализации жизни и восстановления конституционного строя».
Один из опрошенных газетой экспертов прямо называл трактовку современных событий в документе пропагандой. Другой отмечает, что концепция рассматривает ряд современных событий, ещё не осмысленных исторической наукой в России.
Михаил Подоляк готов лично приехать за Саакашвили в Грузию
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк присоединился к призыву к властям Грузии отпустить бывшего президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Любой президент – это человек. Но также и институция. Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого. Отпустите Саакашвили для лечения. Готов лично приехать его забрать. Сделайте это», – написал он.
1 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее с Саакашвили пыткой. По его словам, власти Грузии «понемногу его убивают». В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Саакашвили должен быть возвращен в Украину. Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец потребовал допустить его к заключенному.
2 февраля с заявлением выступил МИД Украины. В ведомстве призвал власти Грузии «немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили» и передать его Киеву, напоминает СОВА.
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