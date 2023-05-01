Дмитрий Медведев: «Мы цинично использовали твиттер»

Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что российские власти «вполне цинично» использовали социальную сеть Twitter для продвижения своих «пропагандистских целей».

Такие формулировки содержатся в ответе Медведева на вопрос агентства «РИА Новости», опубликованном в телеграм-канале политика. Вопрос был о том, почему последнюю запись Медведева в твиттере заблокировали. На это бывший президент России ответил, что соцсеть «прогнулась под госдепом» и украинцами (Медведев использовал пейоративный термин для обозначения представителей этой нации). По словам бывшего президента, Россия использовала твиттер в своих целях, но может обойтись и без него.

«В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента», – заявил Медведев, добавив, что целью России является нанесение поражения «всем врагам» и возвращение «всех земель», которые он охарактеризовал как «наши».

Твиттер ранее скрыл запись в англоязычном аккаунте Медведева, в которой говорилось, что такое государство, как Польша, «не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов». Медведев после этого опубликовал ту же запись в своём русскоязычном аккаунте и обратился к владельцу корпорации Twitter Илону Маску с просьбой разобраться. Эту запись тоже скрыли по причине того, что она нарушает правила твиттера.

При Маске при этом политика модерации соцсети изменилась, и многие записи, которые ранее скрывались как оскорбительные, теперь не скрываются. Недавно миллиардера подвергали критике в связи с тем, что твиттер не стал ограничивать другой пост Медведева, в котором тот писал, что Украина якобы должна развалиться.

Медведев стал одним из первых высокопоставленных российских чиновников, который завёл аккаунт в твиттере – это было в 2010 году. Тогда он был президентом России и пользовался репутацией сторонника «модернизации» и инноваций. В особенности после начала широкомасштабной войны в Украине Медведев позиционирует себя как крайний милитарист, постоянно выступая с угрозами в адрес стран Запада, рассуждая о ядерной войне и прибегая к хлёсткой риторике, граничащей с площадной бранью. Главной площадкой для его высказываний, однако, стал телеграм, а не твиттер. Твиттер в России после российского вторжения в Украину был заблокирован.