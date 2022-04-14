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Медведев: «О безъядерном статусе Балтики речь идти не сможет»
В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО "ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет". Об этом написал в четверг в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российские представители ранее негативно оценивали возможности вступления двух стран в НАТО, однако Медведев впервые заявил о конкретных шагах со стороны Москвы.
По его словам, "у России станет больше официально зарегистрированных противников", и поэтому ей придётся "серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива". В этом контексте Медведев упоминает и ядерное оружие. "До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась" - пишет он.
При этом, по словам Медведева, у России нет со Швецией и Финляндией территориальных споров, как с Украиной, поэтому к вступлению этих стран в НАТО Россия отнесётся иначе, чем к гипотетическому вступлению Украины, которое было объявлено Москвой одной из причин вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля.
В Швеции и Финляндии сейчас активно обсуждается вопрос о присоединении к НАТО. Общественное мнение этих нейтральных стран резко изменилось после начала войны в Украине - большинство теперь выступает за вступление в НАТО. Решения пока не приняты, но ожидается, что заявки Швеция и Финляндия могут подать уже нынешним летом.
- По итогам Второй мировой войны СССР присоединил часть финских территорий, ранее завоёванных им во время войны 1939-1940 годов. Финляндия согласилась с потерей этих территорий в Парижском мирном договоре 1947 года и не имеет планов как-то ставить этот договор под сомнение.
- С присоединением Финляндии к НАТО сухопутная граница между Россией и странами НАТО удлинится более чем на тысячу километров.
Другие новости дня
Владелец Times New Roman заблокировал доступ к шрифту в России
Американская компания Monotype, владеющая правами на самые популярные мировые шрифты - Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ к своему каталогу для пользователей из России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в IT-компаниях.
Издание обратило внимание на то, что теперь при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь получает сообщение о запрете доступа. При включении VPN каталог становится доступен.
Комментарий компании Monotype пока получить не удалось.
Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не означает, что эти шрифты перестанут работать в России. Однако компании, книгоиздатели, производители программного обеспечения в обозримом будущем могут потерять возможность использовать их в своих продуктах.
При этом, отметили собеседники газеты, российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии — "в силу необходимости защиты интересов государства и общества".
В 2014 году в рамках западных санкций, введенных в ответ на аннексию Крыма Россией и поддержку сепаратистов в Донбассе , компания Monotype отказались выдавать разрешение на использование своих шрифтов для некоторых российских организаций, например, для разработчиков программного обеспечения для министерства обороны России.
Шрифт Times New Roman является стандартом документооборота в России. В мае 2016 года министр связи России Николай Никифоров потребовал избавиться от иностранных шрифтов и типов файлов в документообороте, который ведут российские госорганы. Сколько можно пользоваться шрифтом Times New Roman. "Все это нужно вычищать", – заявил министр.
После российского вторжения в Украину в отношении Москвы были введены беспрецедентные санкции и их список продолжает расширяться.
Так власти Австралии добавили в санкционный список, 14 крупных российских компаний с государственным участием, играющим ключевую роль в экономике России. Об этом сегодня сообщил МИД Австралии.
В список, в частности, попали: "Газпром", "Транснефть", РЖД, Объединенная судостроительная корпорация, "Совкомфлот", Новороссийский морской торговый порт, "Русгидро", "Алроса", "Ростелеком", "КамАЗ".
США увеличат объем разведданных, передаваемых Украине
Соединенные Штаты расширяют объем разведывательной информации, передаваемой Украине и увеличивают поставки боевых вооружений, сообщает американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.
По данным газеты Wall Street Journal, США начнут предоставлять Украине разведданные, которые "помогут украинским силам лучше идентифицировать планы наступлений российской армии, что позволит украинцам ответить нанесением ударов с помощью артиллерии, беспилотников и других вооружений по целям в оккупированных частях территории Украины". Источники газеты подчеркивают, что речь идет лишь о целях на украинской территории. США продолжают воздерживаться от передачи украинской стороне данных, которые могут позволить Киеву идентифицировать цели на российской территории. Это вызвано желанием уменьшить риск расширения конфликта.
До сих пор США исходили из того, что основной целью российского вторжения является захват Киева и предоставляли украинцам лишь общие данные о дислокации российских сил в Донбассе и Крыму, не делясь сведениями, которые могли бы использованы для выявления целей на этих территориях и нанесения по ним ударов.
Одновременно в среду Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в рамках которого Украина впервые получит тяжелую артиллерию - 18 самоходных гаубиц, 300 беспилотников, используемых для нанесения воздушных ударов, 500 противотанковых ракет Javelin, 200 боевых машин пехоты, 11 вертолетов Ми-17, беспилотники береговой охраны, радары для определения источников артиллерийских и ракетых атака и значительное количество другого военного снаряжения. Общая сумма этого пакета помощи составляет 800 миллионов долларов.
По данным американской разведки, после провала операции по захвату Киева и других городов на севере Украны Россия готовится к нанесению мощных ударов на востоке страны с целью расширения территорий в этом регионе, находящихся под ее контролем.
ЕК признала указ Путина об оплате за газ в рублях нарушением санкций
Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что оплата газа в рублях, как этого требует Россия, будет нарушением санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Как отметил собеседник агентства, новая процедура передаст полный контроль над сделками российскому государству. Более того, будут нарушены ограничительные меры ЕС в отношении России, считают в Еврокомиссии.
Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за природный газ с "недружественными" странами на рубли. Согласно документу , покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. При этом в Кремле не исключили, что могут отменить решение, "если наступят иные условия".
Лидеры стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение России перевести платежи за газ в рубли попыткой обойти западные санкции. По ее словам, ЕС не позволит это сделать. "Время, когда нас можно было шантажировать энергоносителями, прошло", — говорила она.
Евросоюз получает от России около 40 процентов потребляемого им газа. По оценкам Еврокомиссии, немедленно заместить такой объём невозможно – прекращение поставок неминуемо приведёт к дефициту топлива.
В Грузии задержана бухгалтерша, растратившая бюджетные деньги на азартные игры
В Службе государственной безопасности Грузии сообщили о задержании главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского муниципалитета. Её обвиняют в присвоении крупных денежных сумм с использованием служебного положения.
Следствие установило, что бухгалтерша систематически перечисляла принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные банковские счета в грузинских банках – TBC и Liberty, а позже «использовала их в интернет-тотализаторах».
Установлено, что сумма незаконно присвоенных денег составила около 144 тысяч лари (47 тысяч долларов). В СГБ утверждают, что продолжается изучение бухгалтерских и банковских документов, после завершения чего сумма присвоенных средств, скорее всего, сильно увеличится.
Ранее сообщалось, что нарушения в Горийском муниципалитете выявила Служба государственного аудита. По информации СМИ, чиновники в Гори могли завладеть мошенническим путём суммой в размере 500 тысяч лари (162 тысячи долларов).
Также стало известно, что бухгалтерша, которую подозревают в присвоении крупных денежных сумм, выиграла автомобиль Range Rover в розыгрыше одной из букмекерских контор.
Расследование факта продолжает Антикоррупционное агентство СГБ.
Кипр запустил процедуру лишения гражданства четверых миллиардеров из России
Кипр запустил процедуру лишения гражданства четверых миллиардеров из России и 17 членов их семей. Об этом пишет газета "Филелефтерос" со ссылкой на решение правительства республики. Причиной стало попадание бизнесменов в санкционные списки Евросоюза из-за войны с Украиной.
По данным газеты, гражданства будут лишены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичёв. До начала войны с Украиной российская версия журнала Forbes оценивала их состояния в 2,5, 2,9, 2,4 и 7,8 миллиарда долларов соответственно, всего — в 15,6 миллиарда. Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что правительство разрешило лишить гражданство четырёх россиян, но их имена не сообщались.
По данным агентства Reuters, по программе золотого паспорта гражданство Кипра получили 6779 иностранцев, из которых 2886 были россиянами. Сейчас власти Кипра проверяют около 1100 человек, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции, на предмет нарушений, связанных с войной в Украине, пишет "Филелефтерос".
Ранее лишить получивших гражданство россиян из санкционного списка призвал Евросоюз. Сама программа золотых паспортов была закрыта из-за многочисленных нарушений и выдачи документов Евросоюза людям, подозреваемым в коррупции и других преступлениях.
Минобороны России: экипаж флагмана ЧФ эвакуирован после пожара
На флагмане российского Черноморского флота, ракетном крейсере "Москва", произошла детонация боеприпаса в результате пожара, – сообщило в ночь на четверг Минобороны России. Украинские власти сообщили, что корабль поражён крылатыми ракетами.
Российские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны России сообщили об эвакуации экипажа. В ведомстве заявили, что корабль получил серьёзные повреждения в результате пожара, причины которого "устанавливаются". О числе пострадавших и погибших не сообщается.
Где именно произошло ЧП, в сообщениях информагентств не указывается. Ещё 10 апреля крейсер был замечен в Севастополе.
Ранее глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что крейсер был успешно атакован украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Эту информацию подтвердили "Украинской правде" анонимные источники в разведке страны. В утренней сводке Генштаба Украины об атаке на "Москву" не сообщается.
Крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области в первый день военной операции в Украине – 24 февраля.
Почта Украины накануне выпустила марку с изображением крейсера, посвящённую обороне острова и ставшей знаменитой фразе по адресу "русского военного корабля".
Штатная численность экипажа "Москвы", по разным данным, составляет от 510 до 758 человек. Полная эвакуация может означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он потонет. Пока подтверждений того, что это произошло, нет.
- "Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", построен на верфи в Николаеве, спущен на воду в 1979 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблём взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.
- Водоизмещение корабля – 11 380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Предполагалось, что он способен развивать скорость до 34 узлов. Основным ударным вооружением "Москвы" служили 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".
- Крейсер участвовал в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в российской операции в Сирии. После этого с 2017 по 2020 год корабль находился на ремонте, от его модернизации флот отказался в связи с нехваткой средств.
- Его не раз посещал с иностранными лидерами президент России Владимир Путин.
- Ракеты "Нептун" приняты на вооружение Украиной в 2020 году. Сообщалось, что в составе вооружённых сил перед войной была лишь одна батарея таких ракет. В начале апреля украинские СМИ сообщали, что Великобритания доставила в Одессу противокорабельные ракеты "Гарпун".
В Нью-Йорке арестован подозреваемый в стрельбе по пассажирам в городском метро
В Нью-Йорке полиция арестовала подозреваемого в стрельбе по пассажирам городского метро, случившейся утром 12 апреля. Тогда на станции 36-я улица, где пересекаются линии Д, Н, Р, были ранены 29 человек.
Об аресте в среду сообщила радиостанция 1010 Wins, информацию подтвердил мэр города Эрик Адамс, передаёт CNN. Подозреваемому 62 года, его зовут Фрэнк Джеймс. Он был задержан в районе Ист-Виллидж в Нижнем Манхэттене. Ранее полиция объявляла его в розыск, его опознали прохожие.
Во время атаки в метро стрелок был в противогазе. Он зажёг дымовую шашку и выстрелил 33 раза из пистолета по пассажирам в заполненном вагоне линии Н. 10 человек были ранены выстрелами, еще 19 пострадали в давке. Мотивы случившегося пока неизвестны. Полиция не исключает, что произошедшее могло быть терактом, но пока что дело не расследуется по этой статье.
В Белгородской области российский военный открыл стрельбу по сослуживцам
В Белгородской области российский военный открыл огонь из табельного пистолета по сослуживцам. В результате один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщили местное издание Fonar.tv и телеграм-канал ASTRA.
По информации изданий, подозреваемый - 42-летний старший прапорщик, во время инцидента он был пьян. 21-летний ефрейтор был ранен, еще один 24-летний ефрейтор - убит на месте. О задержании открывшего стрельбу не сообщалось.
Белгородская область - одно из главных направлений, откуда российские войска вторглись на территорию Украины. Сейчас там дислоцируются десятки подразделений российской армии. Утверждается, что подозреваемый служит во входящем в Кантемировскую дивизию 423-м гвардейском мотострелковому полку, обычно расквартированном в подмосковном Наро-Фоминске.
Российская армия и другие официальные источники ситуацию не комментировали.
Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 миллиардов
Суд расположенного в проливе Ла-Манш острова Джерси заморозил активы, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем общей стоимостью больше 7 миллиардов долларов. Это приблизительно половина его оценочного состояния. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Джерси - коронное владение Елизаветы II, остров не входит в состав Великобритании, но исполняет финансовые санкции, объявленные британским правительством. Великобритания внесла Абрамовича в санкционный список в начале марта, обвинив его в участии в дестабилизации Украины или получении выгоды от близости к российскому правительству.
Джерси - крупный офшор, на острове нет корпоративного налога, налога на прирост капитала и на богатство, многие состоятельные бизнесмены используют его для регистрации своих активов. У Абрамовича длительные связи с островом, отмечает Bloomberg, но розыск его имущества на острове доказывает, что давление на оффшорные состояния российских бизнесменов будет усиливаться. Представители миллиардера не ответили на запрос агентства.
Министр иностранных дел Грузии посетит Чехию 13-14 апреля
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Чехию 13-14 апреля. Как сообщает Министерство иностранных дел Грузии, в рамках визита Дарчиашвили проведет встречу со своим чешским коллегой Яном Липавским, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.
«Илья Дарчиашвили также проведет встречу с министром по европейским делам Чешской Республики Микулашем Беком и председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой», - сказано в сообщении МИД Грузии.
Пашинян: «Международное сообщество говорит нам: снизьте планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха»
«Сегодня международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха», – заявил сегодня с трибуны Национального собрания премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь», – добавил Пашинян.
Премьер-министр Армении заявил, что альтернативы мирной повестке дня нет, и скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы, а формат и график, по словам Пашиняна, еще предстоит обсудить.
Как пишет Радио Азатутюн, Пашинян не исключил, что Азербайджан попытается быстро завести процесс мирных переговоров в тупик, создав тем самым повод для новых агрессивных действий против Армении и Нагорного Карабаха.
Такие же опасения есть у Еревана и в связи с работами по делимитации, сказал премьер, не исключив, что Азербайджан использует этот процесс для формулировки территориальных претензий к Армении, заявляя де-юре, что у него нет никаких территориальных претензий.
Комментируя запрет на въезд группы оппозиционных депутатов Национального собрания Армении в Нагорный Карабах со стороны российских миротворцев, премьер-министр Армении отметил, что этот факт вызывает недоумение.
«Вызывает недоумение, так как такая практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября о том, что Лачинский коридор призван обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Кстати, хочу сказать, что в коридоре не предусмотрена функция проверки какого-либо порядка, тем более запрета или блокирования проезда депутатов Национального собрания, поскольку он именно для того, чтобы обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией», – подчеркнул премьер-министр.
Накануне стало известно, что оппозиционным депутатам парламента Армении не был разрешен въезд в Нагорный Карабах. МИД Армении выразил обеспокоенность в связи с тем, что военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не впустили в Нагорный Карабах группу депутатов Национального собрания Армении.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии может пройти 23 апреля
Глава ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия Эмилия Гагиева предложит провести второй тур президентских выборов 23 апреля. Об этом пишет агентство «Рес».
Еще накануне Гагиева заявляла, что повторные выборы могут пройти 8 мая. Это стало бы нарушением срока, определенного конституционным законом.
Окончательное решение о дате выборов будет принято на завтрашнем заседании Центризбиркома.
«На заседании ЦИК я предложу провести повторное голосование 23 апреля, в субботу, чтобы Светлое Христово Воскресение все участники избирательного процесса провели в кругу родных и близких, а не на избирательных участках. Это тоже выходной день, и я полагаю, это оптимальная и законная дата для второго тура», – сказала сегодня Гагиева.
Она признает, что вопрос о дате второго тура вызвал дискуссии как среди членов ЦИК, так и в народе.
- По предварительным итогам первого тура, после обработки 95% протоколов оппозиционер Алан Гаглоев получил 36,9% голосов избирателей, действующий президент Анатолий Бибилов – 33,5%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Лондон ввёл новые санкции против россиян и Виктора Медведчука
Великобритания внесла в санкционный список 206 физических и юридических лиц из России. Под санкции среди прочих попали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, депутат Госдумы и известный хоккеист Вячеслав Фетисов. Кроме того, в ограничительный список попал пророссийский политик Виктор Медведчук, накануне задержанный спецслужбами Украины.
Активы всех, на кого распространили санкции, заморозят. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки, говорится в уведомлении на сайте британского Министерства иностранных дел.
После вторжения России на территорию Украины Великобритания неоднократно расширяла список ограничений против Москвы. В частности, Лондон ввёл эмбарго на российские энергоресурсы. Кроме того, в санкционные списки были внесены дочери президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Представители российских властей признают, что против России введены беспрецедентные санкции, но утверждают, что экономика страны выдержит давление.
В Тбилиси пройдет выставка-продажа NFT-картин о российском вторжении в Украину
Выставка-продажа NFT-картин о российском вторжении в Украину пройдёт в Тбилиси.
Миссия мероприятия – продать уникальные цифровые произведения и собрать средства в поддержку Украины.
Выставку организует Chikovani Foundation в партнерстве с международным блокчейн–разработчиком Block Square. Как сообщили организаторы, картины – часть официальной коллекции MetaHistory Museum.
«После российского вторжения NFT-сообщество при поддержке Минцифры Украины запустило первый цифровой музей хроники войны. Его цель – сохранить хронологию конфликта. Каждый NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен») – это новость из официального источника в Twitter и иллюстрация художников, как украинских, так и зарубежных», – сообщили организаторы.
Все заработанные на аукционах в Тбилиси средства будут направлены на крипто-счета Министерства цифровой трансформации Украины. Организаторы ожидают выручить не менее $20 тысяч.
С 14 по 17 апреля в Тбилиси пройдет несколько мероприятий, в том числе закрытый аукцион NFT-картин в офлайне и воркшоп для грузинских художников от украинских коллег. 16-17 апреля все желающие смогут посетить выставку-продажу в пространстве Block Square Tbilisi (ул. Антона Пурцеладзе, 18, парк Орбелиани).
В Абхазии объявили о повышении тарифов на электроэнергию
Правительство самопровозглашенной республики Абхазия утвердило новые, повышенные тарифы на электроэнергию.
Как рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в интервью Абхазскому телевидению, постановление вступает в силу 1 июля текущего года.
Для физических лиц, не имеющих приборов учёта, тариф составит 90 копеек за кВт/ч, для имеющих счетчики – 70 копеек. Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут платить 1 рубль 40 копеек за кВт/ч.
Озган добавила, что в течение пяти лет тарифы повысятся поэтапно и население будет платить более 2 рублей за кВт/ч лишь в 2026 году.
Отметим, что абхазское правительство установило тариф и для майнинга криптовалют (3.6 рублей) – несмотря на то, что эта деятельность под запретом как минимум до 31 декабря 2022 года.
Осужденным по делу о пытках владикавказским полицейским смягчили приговоры
Во Владикавказе изменили приговор бывшим полицейским Сослану Ситохову, Ацамазу Датиеву, Алану Бигаеву, Владимиру Валиеву, Олегу Дзампаеву и Азамату Цугкиеву. Их признали виновными по делу о пытках Владимира Цкаева, который умер после задержания, но освободили от ответственности за истечением сроков давности.
Ранее они были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог на сроки от двух до четырех лет лишения свободы. Им так же было запрещено занимать должности в органах полиции.
При этом Сослан Ситохов считается также осужденным за превышение должностных полномочий на срок в шесть лет лишения свободы, а Алан Бигаев за злоупотребление на срок в три года. Ранее Ситохов был осужден на восемь лет, а Бигаев – на четыре года.
Вместе с ними по делу проходили еще четверо полицейских, которым назначили более жесткие сроки — их приговоры остались без изменения, сообщила Кавказ.Реалии вдова погибшего владикавказца Земфира Цкаева.
Цкаева вместе с осужденными полицейскими оспаривала изначальный приговор - по ее мнению, он был слишком мягким.
- Владимир Цкаев был доставлен из дома на допрос в Иристонский отдел полиции 31 октября 2015 года. На следующий день родственники нашли его тело со следами многочисленных травм в городском морге.
- Cпустя три года вдове погибшего, Земфире Цкаевой, удалось добиться начала судебного процесса над полицейскими. Уголовные дела были заведены в отношении 10 сотрудников правоохранительных органов. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и причинении смерти по неосторожности.
- Последняя судебно-медицинская экспертиза установила, что возможная причина смерти Цкаева – закрытая черепно-мозговая травма. Изначально судмедэксперты делали заключение об асфиксии – нехватке кислорода в результате удушения пакетом.
- Ни один из осужденных полицейских не признал свою вину.
Из Москвы и Киева поступают противоречивые сообщения о судьбе морпехов в Мариуполе
Минобороны России сообщило, что в Мариуполе сдались в плен украинские военные. По информации российского ведомства, «в районе металлургического комбината… добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты».
Как пишет Би-би-си, украинские власти изложили свою версию событий.
«В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком «Азов». 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс», – написал Алексей Арестович, советник советника главы офиса Зеленского.
«Система обороны города приросла и укрепилась», – заверил он.
В свою очередь представитель минобороны Украины на просьбу агентства Рейтер прокомментировать заявление российской армии о сдаче украинцев в плен в Мариуполе, ответил, что не располагает такой информацией.
Накануне мама и друг одного из защитников Мариуполя, украинского морпеха британского происхождения Эйдена Эслина, рассказали Би-би-си, что он в последних разговорах признавал: еда и боеприпасы закончились, и ничего не остается, как сдаться в плен.
Художник Сергей Елкин уехал из России
Художник-карикатурист Сергей Елкин уехал из России. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Все же я уехал из России. Пограничник-таможенник не хотели отпускать меня как Лао Цзы. Но я теперь в Болгарии. Будущее туманно", – написал Елкин.
Сергей Елкин – известный российский художник-карикатурист и архитектор. Он рисует политические карикатуры для многих популярных изданий, большинство его работ посвящены политикам, бизнесменам и государственным деятелям. В 2017 году Сергей Елкин стал лауреатом премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award. Этой премией фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ.
Дела Джабиева, Атейба, Русских – Госдеп США о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии
Госдепартамент США в ежегодном докладе о соблюдении гражданских прав в мире в 2021 году рассказал о нарушениях прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии. В документе указано, что эти регионы оккупированы Россией и оставались вне контроля центрального правительства Грузии.
В докладе, в частности, говорится о расследовании смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева. Госдепартамент указывает, что югоосетинские власти освободили из-под стражи четырех сотрудников милиции, подозреваемых в причастности к гибели Джабиева в августе 2020 года, еще двое остались под стражей.
«Освобождение четырех человек последовало за сообщением 5 июня о возбуждении местными де-факто властями уголовного дела в отношении судмедэксперта, предварительная экспертиза которого связывала смерть Джабиева с острой сердечной недостаточностью, развившейся в результате травмы», – сказано в сообщении.
Вашингтон ссылается на майский отчет Института исследования демократии, в котором говорится о выдаче югоосетинской прокуратурой ордера на арест брата Инала Джабиева, Ацамаза Джабиева, в связи с «непристойными антигосударственными» высказываниями, сделанными на митинге и в здании цхинвальской прокуратуры. Отметим, что позже Ацамаза Джабиева освободили от уголовной ответственности.
«Сообщение о смерти Джабиева вызвало массовые протесты в оккупированной Южной Осетии, приведшие к смещению де-факто министра внутренних дел Игоря Наниева, отставке де-факто премьер-министра и роспуску де-факто правительства де-факто президентом», – сказано в докладе.
В документе говорится и о смерти жителя Абхазии Анри Атейба. Его родственники указывают, что молодого мужчину довело до самоубийства жестокое обращение со стороны полиции.
Госдеп указывает, что 13 октября абхазская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух начальников районной милиции за «халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».
Госдепартамент рассказывает об избиении в Абхазии туриста из России Артема Русских, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.
Сообщается, что туриста избили, ему угрожали расправой, «в том числе путем имитации казни через повешение на садовом шланге и утопление в горном ручье».
«Результатом побоев стали три сломанных ребра, множественные ушибы и повреждения внутренних органов, в том числе почек. В итоге Русских освободили и депортировали в Россию. После внимания СМИ 15 сентября абхазские де-факто прокуроры возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении трех де-факто сотрудников милиции, причастных к предполагаемому преступлению. Сообщается, что на время расследования все трое были отстранены от исполнения обязанностей», – сказано в докладе.
Госдепартамент указывает на частые факты задержания грузин «вдоль административных границ как оккупированных Россией районов Абхазии, так и Южной Осетии».
Указано, что гражданин Грузии Геннадий Бестаев был освобожден по гуманитарным соображениям в ноябре 2021 года после перенесенного инсульта, в результате которого он впал в кому (Бестаев позже скончался в тбилисской клинике – ред.).
Госдепартамент рассказывает и о жителе Гальского района Ираклии Бебуа, отбывающем 9-летний тюремный срок за сожжение абхазского флага.
«Де-факто власти также заявили, что нашли у него дома гранату», – сказано в отчете.
В документе речь идет и о ситуации в Ахалгорском районе – в частности, о программе по воссоединению семей. Воспользовавшись ей, жители покидают район, а де-факто власти предупреждают их, что они не смогут вернуться и истребовать имущество в Южной Осетии.
Полностью с докладом о соблюдении гражданских прав в Грузии можно ознакомиться на сайте Госдепартамента США.
Нефтетрейдер Vitol Group перестанет торговать российским сырьем
Крупнейшая в мире независимая нефтетрейдерская компания Vitol Group прекратит торговать российской нефтью и нефтепродуктами до конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на представителя швейцарско-нидерландской компании.
Объёмы российской нефти, которую продаёт Vitol Group, будут сокращаться во втором квартале года. Компания выполнит закупки только по тем контрактам, которые были заключены до начала российского вторжения в Украину. Новые сделки по покупке сырья из России заключаться не будут. До конца 2022 года Vitol Group планирует полностью прекратить торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
США раскритиковали Россию за нарушения прав человека
Госдепартамент США в ежегодном докладе о соблюдении гражданских прав в мире в 2021 году резко раскритиковал Россию за нарушения прав человека.
На церемонии представления документа госсекретарь Энтони Блинкен осудил Россию в связи с вооружённым вторжением на территорию Украины и предполагаемыми военными преступлениями в этой стране. По словам госсекретаря, доказательств жестокости по отношению к украинцам со стороны российских военнослужащих становится всё больше.
"Мы видим то, что осталось после российского отступления. Мертвые тела на улицах со связанными руками. В театрах, на вокзалах, в жилых домах, которые были превращены в руины прямо с их жильцами внутри. До нас доходят свидетельства об изнасилованных женщинах и девочках, о замерзающих и страдающих от голода гражданских лицах", — сказал Блинкен.
По словам госсекретаря США, Кремль продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни и достоинству.
Как отметили авторы доклада, "в Российской Федерации существует в высокой степени централизованная, авторитарная политическая система".
Как отмечает Госдепартамент, "имеются достоверные сообщения о том, что сотрудники российских силовых структур совершают многочисленные нарушения прав человека".
В докладе также упоминаются дело оппозиционера Алексея Навального, ситуация с правами человека в Чечне, а также факты жестокого обращения с заключёнными.
Комментируя ситуацию с правами человека на территории Украины, Госдепартамент отметил наличие в стране внесудебных казней, пыток и случаев жестокого обращения с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В докладе обращается внимание на преследование журналистов и цензуру, а также выдворение беженцев в страны, где им грозит опасность. США отметили, что Украина практически не расследует факты гендерного насилия, насилия по отношению к ЛГБТ и случаи антисемитизма.
Серьёзные нарушения прав человека, такие как внесудебные казни, ограничение передвижения и ограничение свободы печати были выявлены в подконтрольных пророссийским сепаратистам регионах Донбасса и в аннексированном Крыму.
Пентагон планирует отправить Киеву вертолёты и внедорожники
Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине в новом пакете венной помощи вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Белого дома.
По данным собеседников газеты, новый пакет военной помощи Киеву может оцениваться в 750 миллионов долларов, но пока точно не определено, какие конкретно виды вооружений будут в нем содержаться.
По данным The Washington Post, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.
Но пока неясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.
Ранее о том, что Белый дом собирается выделить на новое вооружение для Украины 750 миллионов долларов сообщало агентство Reuters.
На прошлой неделе Сенат США единогласно одобрил законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза для упрощения отправки военной помощи Украине и странам восточной Европы. Последний раз программа действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.
Кроме того, об отправке нелетальной военной помощи на сумму более полутора миллионов долларов Украине сообщила Южная Корея. По данным источников агентства "Рёнхап", Сеул на следующей неделе отправит Киеву бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухпайки. Поставлять летальное оружие Украине Южная Корея пока не планирует.
14 депутатов югоосетинского парламента выразили поддержку Алану Гаглоеву
14 депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия выразили «всемерную поддержку» Алану Гаглоеву, вышедшему во второй тур президентских выборов вместе с действующим югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым. Среди депутатов, поддержавших Гаглоева – члены югоосетинской Коммунистической партии.
«Дорогие сограждане! Мы с вами прошли сложный путь борьбы против беззакония и произвола действующей власти. Опираясь на поддержку своих избирателей, подавляющего большинства народов Южной Осетии, мы на протяжении нескольких лет противостоим вопиющим нарушением закона. На прошедших в минувшее воскресенье выборах президента республики наш народ активно выступил за необходимость перемен. Первый тур выборов показал явного лидера – кандидат от оппозиции Алан Гаглоев получил весомый мандат доверия нашего народа. Считаем, что накануне второго тура все те, кого волнует будущее нашей республики, должны объединиться вокруг лидера, которые пользуются наибольшим доверием народа. Мы выражаем всемерную поддержку кандидатуры Алана Эдуардовича Гаглоева и его программы. Считаем, что кандидат от объединённой оппозиции сможет добиться согласия в обществе, консолидации всех политических сил и вернёт доверия народа к власти», – говорится в обращении депутатов.
Ранее о поддержке Гаглоева объявили три кандидата, принимавших участие в первом туре выборов – Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Дмитрий Тасоев.
После обработки 95% протоколов Гаглоев, по предварительным данным, получил 36,9% голосов избирателей, Бибилов – 33,5%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Накануне в югоосетинском Центризбиркоме заявили, что второй тур президентских выборов пройдет, предположительно, 8 мая. Это уже
Джо Байден: «Россия совершает в Украине геноцид»
Во вторник президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом преступления против мирного населения, совершенные в Украине российскими войсками.
«Я назвал это геноцидом, потому что становится становится все очевиднее и очевиднее, что Путин пытается уничтожить саму возможность быть украинцем. Свидетельств этого становится все больше и больше», – заявил президент Байден, подчеркнувший, что формальное решение о том, совершает ли Россия геноцид в отношении украинского населения вынесут юристы, но, по его мнению, это геноцид.
До сих пор американские официальные воздерживались от квалификации действий России как геноцид, используя термин военные преступления. На прошлой неделе советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан разъяснял, что преступления на территории Украины не являются геноцидом согласно определению, используемому американским правительством. По этому определению, геноцид – это действия «против национальной, этнической, расовой или религиозной группы с целью ее уничтожения».
Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.
«Правдивые слова настоящего лидера. Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России», – написал он на своей странице в Twitter.
Обвинения России в геноциде последовали после появления данных о массовых убийствах мирного населения украинского города Буча во время его оккупации российскими войсками. После их ухода на территории города были обнаружены массовые захоронения. По словам мэра Бучи, к 12 апреля на территории города были найдены тела 403 человек, которые, по предварительным данным, были убиты российскими солдатами.
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