Теннисист Медведев потребовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге

Российский теннисист Даниил Медведев потребовал выгнать с Олимпийских игр чилийского журналиста, который на послематчевой пресс-конференции задал ему вопрос об отношении к допингу в российском спорте.

Журналист спросил, есть ли клеймо мошенников на русских спортсменах, и как к этому относится лично теннисист. Медведев на это ответил, что журналисту должно быть стыдно за свой вопрос, и что ему больше не стоит работать на Олимпиаде. "Я больше не хочу его видеть", - обратился теннисист к находящимся в конференц-зале, среди которых были и организаторы турнира.

В Международной федерации тенниса уже прокомментировали слова Медведева, заявив, что не имеют возможности лишить сотрудника СМИ аккредитации и отстранить его от освещения игр. "Журналисты имеют право спрашивать что угодно", - подчеркнули в пресс-службе федерации.

Даниил Медведев является на данный момент второй ракеткой мира. Накануне на олимпийском турнире в Токио он обыграл итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал.