Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым 

В Афганистане члены радикальной группировки талибов (признана в России террористической организацией и запрещена) в воскресенье начали входить в столицу страны Кабул. Они заявили, что не собираются брать город силой, но ждут его «мирной передачи».

В Министерстве внутренних дел страны сообщали, что боевики приближаются к городу со всех сторон. Позднее агентства распространили слова главы ведомства Абдула Саттара Мирзаквала о том, что «Кабул не будет атакован». Министр упомянул также «мирную» передачу власти переходному правительству.

По последней информации от афганского МВД, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и направился в Таджикистан.

Три неназванных источника в руководстве Афганистана рассказали в воскресенье Associated Press, что талибы находятся уже в нескольких кварталах Кабула, в том числе в Калакане, Карабаге и Пагмане. Один из собеседников Associated Press заявлял, что переговорщики от талибов направились в президентский дворец, чтобы обсудить передачу власти.

Представитель талибов подтвердил Афганской службе Радио Свобода, что ведутся переговоры о передаче власти, но не привел деталей.

Ранее поступила информация, что офис талибов, действующий в столице Катара Дохе, призвал своих бойцов не допускать гибели и ранения людей, предоставить безопасные коридоры отхода всем, кто хочет покинуть город. Позднее от имени талибов пошли заявления, что иностранцы в Кабуле могут по желанию либо покинуть город, либо в ближайшие дни зарегистрировать свое присутствие в нем уже в администрации во главе с талибами.

Одновременно СМИ сообщают о панике на улицах афганской столицы. Часть жителей пытаются ее покинуть. Как передает Би-би-си, закрываются административные офисы. Прекращают работу магазины, рынки. Свои посты оставили тысячи полицейских, работников других силовых структур. На этом фоне прозвучало обращение президента Афганистана Ашрафа Гани к службам безопасности всеми силами поддерживать закон и порядок.

Эвакуация сотрудников – первоочередная задача миссий США и стран Евросоюза в столице Афганистана. Главный американский операционный центр действует в аэропорту Кабула, сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из официальных лиц США. До этого поступила информация, что сотрудников американского посольства начали вывозить из Кабула и что в аэропорту афганской столицы их видели садящимися в несколько транспортных самолетов. Associated Press отмечает, что на территории американского посольства в Кабуле периодически приземляются вертолеты.

Около 600 военных из Великобритании были развернуты в афганской столице для оказания помощи в вывозе из страны британских подданных и других иностранцев.

Эвакуация российского посольства в Афганистане не планируется, дипломаты продолжают свою работу, заявил «Интерфаксу» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. А ТАСС цитирует слова представителя политического офиса талибов в Катаре Сохаила Шахина о том, что у движения «Талибан» хорошие отношения с Россией. «Наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», - добавил Шахин.

Утром в воскресенье талибы без боя заняли Джелалабад, который, помимо Кабула, оставался последним крупным афганским городом вне контроля талибов. Затем к ним перешел Майданшахр – административный центр региона Вардак, также они взяли Бамиан и Нили (столицу региона Дайкунди). Сами талибы заявили о захвате тюрьмы и бывшей американской авиабазы в Баграме, в окрестностях Кабула. До этого боевики одержали победу в Мазари-Шарифе. Под их властью оказалось подавляющее большинство из 34 афганских провинций.

Президент США Джо Байден, объявивший после вступления в должность о планах скорейшего вывода из Афганистана к первой половине сентября всех находящихся там афганских военных, настаивает на обоснованности своего решения. По словам Байдена, он не может найти оправдания дальнейшему американскому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.