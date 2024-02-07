В Москве запретили эротические вечеринки. Их хотят проводить в Грузии

Мэрия Москвы предупредила организаторов вечеринок для взрослых об их запрете и ответственности за его нарушение, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на сообщество Kinky Party, в котором люди договариваются о проведении подобных вечеринок.

«Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», – такое сообщение появилось в среду в телеграм-канале Kinky Party.

«Дождь» отмечает, что очередная закрытая вечеринка в Москве должна была состояться 17 февраля, теперь же организаторы её отменили.

«На данный момент мы продолжаем наши мероприятия в Грузии и надеемся, что встретимся с вами и в других странах», – заявили организаторы.

Из сообщения не ясно, состоялись ли уже подобные вечеринки в Грузии, или организаторы лишь планируют их провести.