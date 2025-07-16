Мэрия Тбилиси приступает к завершающему этапу реконструкции фонтанов парка Ваке

Мэрия Тбилиси приступает к завершающему этапу реставрации фонтанов и каскада в парке Ваке. Об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил на заседании городского правительства. Первый этап будет включать в себя исследования и детальное проектирование.

«В рамках работ существующие фонтаны и каскад будут восстановлены до первоначального вида с использованием тех же материалов, будет установлена энергоэффективная система освещения, полностью обновлены системы водоотведения, водоснабжения и электроснабжения, будет выполнена гидроизоляция бассейнов и каскада; будут установлены насосы соответствующих характеристик».

По словам Каладзе, обязательным условием участия в тендере является наличие у компании-исполнителя или нанятого ею сотрудника опыта работы по обустройству/реконструкции и проектированию фонтанов на территории государств-членов Европейского Союза с 1 января 2020 года. Он связывает это условие с фактом гибели 13-летнего подростка в фонтане парка Ваке в 2022 году.

«Считаю, что, исходя из уроков, извлеченных из этой трагедии, важно привлечь европейских специалистов к этому проекту», — говорит Каха Каладзе.

Работы должны быть полностью завершены весной 2027 года. Ранее сообщалось, что реставрация каскада и фонтанов должна была завершиться к концу 2022 года, но была отложена до весны 2023 года. 12 октября 2022 года Каха Каладзе объявил о завершении второй части работ по восстановлению фонтанов и открытии парка. Тогда он заявил, что реконструкция парка Ваке уже обошлась в 33 миллиона лари.

На следующий день после торжественного открытия в парке Ваке погибла 13-летняя Марита Мепаришвили. Она получила удар током при входе в фонтан. Причиной стала некачественная электропроводка освещения фонтана. В связи с этой трагедией были арестованы восемь человек, включая руководителя Службы озеленения мэрии и руководителя компании «Greenservice+», которую мэрия выбрала для реконструкции парка Ваке.

10 июля 2023 года Тбилисский городской суд приговорил восьмерых обвиняемых по делу о гибели 13-летней Мариты Мепаришвили к тюремным срокам (до 4 лет лишения свободы). Судья оправдал лишь одного обвиняемого — сварщика Валерия Гобеджишвили.