Меркель: Если РФ использует «СП-2» как оружие, Германия введёт санкции

Германия будет добиваться введения новых санкций против России в том случае, если Москва будет использовать газопровод «Северный поток-2» как «оружие». Об этом заявила канцлер Германии Ангелы Меркель в Киеве на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель также высказалась за продление договора о транзите российского газа в страны ЕС через территорию Украины, срок действия которого истекает в 2024 году. По ее словам, она донесла свою позицию по этому вопросу до президента России Владимира Путина на недавней встрече в Москве.

Зеленский, в свою очередь, вновь сказал об опасениях Украины в связи с возможным вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» и подчеркнул, что Киеву нужны четкие гарантии продолжения транзита газа и после 2024 года. Пока, по его словам, переговоры об этом находятся на начальной стадии.

Меркель посещает Киев спустя два дня после своего визита в Москву и накануне саммита «Крымской платформы» в столице Украины. На этом мероприятии с участием представителей десятков стран мира, в том числе нескольких глав государств и правительств, будут обсуждаться вопросы, связанные с аннексированным Россией Крымом. Страны-участники форума подчеркивают, что не признают аннексию и поддерживают территориальную целостность Украины. При этом ведущие страны Запада будут представлены не на высшем уровне - Германию представит министр экономики. Меркель объяснила свое неучастие занятостью, в частности необходимостью в срочном порядке заниматься вопросами эвакуации из Афганистана.

Это, по всей видимости, последний визит Меркель в Киев в качестве канцлера. После выборов в Бундестаг в сентябре она покинет свой пост.

Мэр Киева Виталий Кличко, который в последнее время конфликтует с окружением президента Зеленского, заявил, что его не пустили в киевский аэропорт Борисполь для встречи Меркель - хотя по протоколу, как он утверждает, он имел на это право.