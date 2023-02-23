Международный суд в Гааге потребовал разблокировать Лачинский коридор

Международный суд ООН в Гааге в среду вынес решение, обязывающее Азербайджан обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору. Коридор - единственный путь, соединяющий Нагорный Карабах (армянское название — Арцах) с Арменией. Он перекрыт с середины декабря, что привело к значительному ухудшению гуманитарной обстановки на контролируемой самопровозглашённой армянской администрацией территории Нагорного Карабаха.

Заседание суда в Гааге было посвящено иску Армении о применении обеспечительной меры против Азербайджана и, одновременно, такому же иску Азербайджана против Армении. Иск Азербайджана против Армении суд постановил не рассматривать. Иск Армении - удовлетворить в той части, что касается разблокировки Лачинского коридора. Однако суд отклонил просьбы Армении о восстановлении подачи природного газа в регион: по мнению судей, армянская сторона не предоставило достаточных данных о том, что Азербайджан препятствует подаче газа.

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям соглашения, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешёл под наблюдение российских миротворцев.

В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха.

Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил российских миротворцев в бездействии.

МИД Азербайджана ранее заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнёров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.