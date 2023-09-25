МИД РФ раскритиковал Пашиняна, а Байден передал ему послание

Президент США Джо Байден - на фоне последних событий вокруг непризнанного Нагорного Карабаха и обострения отношений между Москвой и Ереваном - направил личное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В тот же день МИД России обрушился на Пашиняна с беспрецедентно резкой критикой, ответив на его столь же острые высказывания в адрес Москвы.

Послание Байдена передала Пашиняну директор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, которая вместе с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Йюри Ким 25 сентября прибыла в Армению.

В послании Байдена, текст которого опубликован, говорится, что Соединенные Штаты поддерживают «суверенитета, независимость, территориальную целостность и демократию» в Армении. В документе также отмечается стремление руководства Армении к миру и подчеркивается, что США окажут стране гуманитарную и иную поддержку. Также в нем выражаются соболезнования в связи с гибелью этнических армян в Нагорном Карабахе в результате «насилия» (Азербайджан в тексте прямо не упомянут).

В Армении уже почти неделю - после того, как азербайджанским военным удалось добиться успеха в Нагорном Карабахе - продолжаются антиправительственные протесты под лозунгами отставки Пашиняна. Американский сенатор Гэри Питерс в понедельник встретился в Ереване с представителями армянской парламентской оппозиции.

МИД России в понедельник опубликовал резкое заявление с критикой сделанных накануне высказываний Пашиняна. «Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», - говорится в заявлении.

Российское внешнеполитическое ведомство обвиняет премьер-министра Армении в развороте от России, утверждает, что он «делает страну заложником геополитических игр Запада», считает неубедительными утверждения об имевших место ошибках со стороны России и ОДКБ, а также настаивает на том, что «осенью 2020 года усилия именно Российской Федерации и лично президента Владимира Путина позволили не допустить полного поражения Армении» в Нагорном Карабахе. То, что Нагорный Карабах спустя три года все же возвращается под контроль Азербайджана, в заявлении объясняется тем, что Пашинян «поддался увещеваниям Запада» и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. В МИД России при этом утверждают, что существовала некая «джентльменская договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям».

При этом и Армения, и Россия никогда не признавали независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики и, следовательно, на официальном уровне не оспаривали суверенитет Азербайджана над этой территорией.

В воскресенье Никол Пашинян в телеобращении вновь подверг критике Россию в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что события последних лет показали «неэффективность» структур безопасности, в которые входит Армения. По словам Пашиняна, хотя Армения не нарушала своих союзнических обязательств, «анализ событий показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы опирались на протяжении многих лет, поставили задачу показать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство». Премьер-министр призвал жителей страны сделать выбор: поддерживают ли они независимость или то, чтобы «стать отдаленной губернией».