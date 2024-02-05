МИД РФ вызовет посла Израиля из-за интервью в "Коммерсанте"

МИД России вызовет посла Израиля Симону Гальперин из-за заявлений, которые она сделала в интервью газете «Коммерсант». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство.

В МИД назвали высказывания посла «искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии».

«Тезисы о том, что Холокост – это уничтожение только еврейского народа, противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. А размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, «государственного календаря» России, граничат с вмешательством во внутренние дела», – считают в МИД.

«Особое возмущение» у российского ведомство вызвали «неуважительные высказывания об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников», захваченных боевиками палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС.

В интервью посол Израиля, в частности, выразила сожаление, что Международный день памяти холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре России.

«Да, многие народы понесли тяжелые потери, русский народ заплатил за победу над нацизмом миллионами и миллионами жизней. И мы об этом помним. Но никогда еще в истории мир не знал такого массового и планомерного уничтожения людей исключительно по национальному признаку. Это пережил только еврейский народ. Я буду это неустанно повторять», – сказала Гальперин.

Посол также отметила, что Россия публично осудила нападение ХАМАС на Израиль только через некоторое время, а сама группировка не признана в стране террористической.

«Хамасовцев в Москве принимают, обнимают, раскатывают перед ними ковровые дорожки. Мы этого не можем понять. В России говорят, что ведут эти переговоры, чтобы освободить заложников. Но скоро уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках, и их не освобождают», – сказала Гальперин.