МИД России: РФ готова стать для НАТО «непосредственной угрозой»

Москва готова к тому, чтобы стать для НАТО "непосредственной угрозой", если Североатлантический союз включит в свои программные документы такую характеристику России. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", - сказал Рябков в понедельник "Интерфаксу". На прошлой неделе сообщалось, что на саммите НАТО летом нынешнего года - в связи с российским вторжением в Украину и связанными с ним угрозами странам Запада - в стратегической концепции Североатлантического союза может появиться характеристика России как "непосредственной угрозы".

Рябков также прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Обе традиционно нейтральные страны накануне официально заявили о готовности подать заявку. По словам Рябкова, Россия "не будет мириться" с решением двух стран, а их безопасность "не укрепится". Замглавы российского МИД назвал планы Швеции и Финляндии "ошибкой с далеко идущими последствиями" и отметил, что российский ответ будет зависеть от конкретного развития событий после вступления двух стран в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинистё накануне отметил, что реакция президента России Владимира Путина на его сообщение о решении Хельсинки вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем он ожидал. В то же время, ряд российских комментаторов резко критикуют Швецию и Финляндию и прямо угрожают им.

Две страны приняли решение вступить в НАТО на фоне российского вторжения в Украину. При этом одной из целей вторжения российские власти называли якобы существовавшую угрозу вступления Украины в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в воскресенье, что решение связано со стремлением Хельсинки более не допустить войны с Россией.