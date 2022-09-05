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МИД России ввёл санкции против актёров Шона Пенна и Бена Стиллера
МИД России в понедельник объявил о расширении санкционного списка граждан США. В него добавлены 25 человек, в том числе известные актёры Шон Пенн и Бен Стиллер.
Как говорится в заявлении МИД России, санкции введены в ответ на расширение Соединёнными Штатами санкций против российских граждан. Для включённых в списки предусмотрен запрет на въезд в Россию "на постоянной основе".
О критериях включения тех или иных лиц в санкционные списки российское внешнеполитическое ведомство не сообщает, однако многие из списка высказывались в поддержку Украины или совершали какие-либо практические действия, направленные на помощь ей. Пенн и Стиллер, в частности, уже после начала войны посещали Украину, где встречались с президентом Владимиром Зеленским. Оба актёра недавно были награждены его указом государственными наградами. Шон Пенн часто комментирует российское вторжение в Украину, безоговорочно поддерживая эту страну.
Помимо актёров, в список также включены несколько сенаторов от обеих партий, представители НКО и бизнеса, чиновники.
Всего российские власти ввели санкции уже против более 1000 граждан США. В американском санкционном списке сопоставимое число российских граждан.
Другие новости дня
В Херсонской области отложат референдум о присоединении к России
Замглавы назначенной Россией военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении Херсона и области к России будет "поставлен на паузу". Он объявнил отсрочку референдума "соображениями безопасности" и сообщил, что голосование состоится не раньше, чем в регионе будут прекращены боевые действия.
Стремоусов подчеркнул, что отсрочка референдума не связана с недавним заявлением вице-премьера Украины Ирины Верещук. 3 сентября Верещук заявила, что участие украинских граждан в такого рода референдумах будет считаться актом коллаборационизма с агрессором, и за него может грозить уголовное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее как назначенными Россией властями в подконтрольных им регионах Украины, так и украинскими и российскими СМИ сообщалось, что пророссийские сепаратистские руководства готовят референдумы о присоединении к Российской Федерации Донецкой, Луганской, Херсонской областей, а также части Запорожской области. В качестве вероятного времени референдумов называлась середина сентября. Пока ни на одной из этих территорий конкретные даты предполагаемых референдумов не объявлены. Украинские власти неоднократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не признают результаты таких голосований.
Российский журналист Иван Сафронов приговорён к 22 годам колонии
Журналист Иван Сафронов признан виновным в госизмене и приговорён к 22 годам лишения свободы. Приговор был оглашён в понедельник 5 сентября в Мосгорсуде.
Сафронову также назначен штраф 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения.
В течение 10 дней может быть подана апелляция. Адвокаты уже сообщили, что подадут её.
Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, не зачитывая обоснование. На оглашение приговора пришли десятки человек – его коллеги, родные и близкие. После оглашения приговора они начали скандировать "Свободу".
Обвинение запрашивало для Сафронова 24 года колонии. Максимальное наказание по статье о госизмене – 20 лет лишения свободы. Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления, что позволило из-за частичного сложения сроков увеличить срок. Перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить запрашиваемый срок в 2 раза – до 12 лет лишения свободы. Подсудимый отказался, написал адвокат Евгений Смирнов.
Сафронова признали виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признаёт. Он был задержан в июле 2020 года и более двух лет находится в СИЗО "Лефортово".
По существу Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова в закрытом режиме в апреле этого года. В ходе судебных заседаний было допрошено несколько свидетелей обвинения и защиты. По мнению адвокатов, ничего подтверждающего вину их доверителя те не предоставили.
На прошлой неделе издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по его делу. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Дмитрию Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Как пишет "Проект", даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные.
Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом.
Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности.
Русская служба Би-би-си сообщила о том, что спецслужбы установили слежку Сафроновым ещё в 2019 году – после его публикации о поставках самолётов Су-35 Египту. После этого египетские чиновники, как утверждается, написали два письма в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, в одном из которых, в частности, говорилось, что "генеральное командование вооружённых сил Египта оказалось в неловком положении" из-за статьи Сафронова. Официально о поставках российских истребителей Каиру с тех пор не сообщалось.
Кремль и лично Владимир Путин категорически отрицали, что обвинения в адрес Сафронова связаны с его публикациями.
Российские независимые журналисты в понедельник ещё до оглашения приговора потребовали немедленного освобождения Ивана Сафронова из-под стражи; пересмотра дела; отвода состава суда, доказавшего делом свою предвзятость и ангажированность, и расследования в отношении должностных лиц, допустивших нарушения в ходе следствия.
"Журналистика – не преступление. Иван Сафронов должен быть оправдан", – говорится в обращении, которое подписали журналисты "Медузы", "Холода", "Новой газеты", "Дождя", "Вёрстки", "Важных историй", "Бумаги", "Медиазоны", The Bell, Moscow Times и других независимых российских СМИ.
Украинский портал «Война & Санкции» внес Иванишвили в санкционный список
В Украине предложили добавить в международные санкционные списки основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили и членов его окружения.
Имена 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, сегодня были добавлены в список лиц с риском наложения санкций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции».
О новом списке, опубликованном на украинском портале, сообщили грузинские СМИ и оппозиционный политик Элене Хоштария.
Как сообщается на сайте, экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является «неформальным правителем Грузии», который «имеет тесные связи с российской политической элитой», и лоббирует интересы одного из богатейших людей России – Владимира Евтушенкова в вопросах обхода санкций в отношении России.
В список также попали:
- Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили.
- Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили.
- Ираклий Рухадзе – бизнес-партнер Бидзины Иванишвили.
- Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили.
- Тате Мамацашвили — племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.
- Георгий Капанадзе – бизнес-партнер Учи Мамацашвили, соучредитель и генеральный директор компании «ГЕО ОРГАНИКС», специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией.
- Алексей Полтавченко – сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (находится под санкциями США), который, как утверждается, также является бизнес-партнером Учи Мамацашвили.
- Бизнесмен Вано Чхартишвили. По данным украинской стороны, вместе с Бидзиной Иванишвили, он связан с российским энергетическим сектором.
- Давид Хидашели – бизнес-партнер Бидзины Иванишвили.
- Сулхан Папашвили – бывший начальник специальной службы государственной охраны Грузии, в настоящее время гражданин Великобритании. Сулхан и Лаша Папашвили входят в список самых богатых людей Грузии и являются бизнес-партнерами Бидзины Иванишвили.
- Дмитрий Коржев – бенефициар одной из крупнейших российских розничных сетей — «О’КЕЙ», специализирующейся на торговле продуктами питания, совладелец грузинской RMG Gold.
- Дмитрий Троицкий – совладелец и член совета директоров группы компаний «О’КЕЙ», совладелец RMG Gold.
- Отар Парцхаладзе – бывший генеральный прокурор Грузии. Он называется «одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства» и «доверенным лицом» Бидзины Иванишвили.
- Леван Васадзе – грузинский и российский бизнесмен, имеющий тесные связи с идеологом Кремля Александром Дугиным. Также Леван Васадзе является соучредителем крупнейшего в России оператора зоомагазинов «Бетховен».
Как отмечается на портале «Война&Санкции», лица и компании, которые внесены в перечень лиц с риском наложения санкций, уже переданы украинскими государственными органами как предложения к международным партнерам.
- Иванишвили покинул политику полтора года назад. Оппоненты властей считают, что он продолжает править страной «из-за кулис» и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.
- В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
- Призывы ввести санкции против Иванишвили неоднократно звучали от представителей украинского правительства. Утверждалось, в частности, что миллиардер замешан в схемах обхода санкций, введенных против России, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Буш: США не откажутся от призыва к РФ прекратить оккупацию территорий Грузии
Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что США никогда не откажутся от призыва к Москве прекратить оккупацию территорий Грузии. Политик обратился к участникам Тбилисской международной конференции «Слава Украине», которая открылась в грузинской столице сегодня. Послание зачитал директор по глобальной политике Института Буша Дэвид Крамер, передает агентство «Новости-Грузия».
«Народ Грузии прекрасно знает об опасностях, которые исходят от московского режима. Одно остается неизменным на протяжении многих лет: желание и приверженность грузинского народа жить свободно и вести страну к таким институтам, как НАТО и Европейский Союз.
Мы никогда не откажемся от нашего призыва к России и Москве прекратить оккупацию 20% территории вашей страны и уважать суверенитет и территориальную целостность вашей страны.
Даже когда мы выражаем обеспокоенность по поводу событий в вашей стране, мы делаем это как друзья и союзники Грузии.
Мы хотим, чтобы Грузия добилась успеха и заняла достойное место в качестве полноправного члена демократического общества. Это особенно важно в свете неспровоцированного и неоправданного вторжения Владимира Путина в Украину, которое, к сожалению, может коснуться и грузин.
Грузин также может касаться желание украинцев жить свободно и пользоваться плодами свободы. Это трудное время для многих частей мира, но свобода может победить и победит.
Да благословит Бог Америку, да благословит Бог народ Грузии и храбрых людей, которые борются по всему миру», – говорится в обращении экс-президента США.
Джордж Буш-младший – 43-й президент США. Он занимал должность в 2001—2009 годах – в том числе во время российско-грузинской войны. С 2005 года в Тбилиси есть улица имени Джорджа Буша.
Бывший замглавы СГБ: Грузия не выслала из страны российских спецагентов
Задержанный бывший замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили утверждает, что правящая сила «Грузинская мечта» вступила в сговор с Москвой, не выслав из страны спецагентов, работающих в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
В очередной публикации Гогашвили рассказал, что после нашумевшего дела Скрипалей Грузия формально приняла решение выслать из страны российских агентов, работающих под дипломатическим прикрытием. Экс–замглавы СГБ утверждает, что составить список таких лиц было поручено ему лично.
«Мы составили список из 10 человек – спецагентов, работающих под дипломатическим прикрытием, который я передал Вахтангу Гомелаури (главе МВД – ред.) для отправки в МИД. Однако список сначала отправили для согласования в Москву.
Оттуда нам прислали данные только одной женщины, которой вообще не было в этом списке.
Она работала в посольстве, но не была связана со спецслужбами и не имела статуса дипломата, была рядовым сотрудником. Пересланный нами список был аннулирован, наши русские «коцы» (представители «Грузинской мечты» – ред.) «похвалили» нас за хорошую работу и поручили выдворить эту даму. Со своей стороны Россия выслала нашего дипломата.
Зарубежные партнеры поняли причины этого позорного поступка, но громкой реакции, разумеется, не последовало», – написал Сосо Гогашвили.
По его словам, это – один из примеров сотрудничества спецслужб Грузии с «русскими-оккупантами».
- Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны по инициативе Тбилиси в 2008 году после того, как Москва признала независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. В настоящее время консульские услуги на территории Грузии оказывает секция интересов России при посольстве Швейцарии.
- В 2018 году вслед за странами ЕС и США о высылке российского дипломата объявила и Грузия. Грузинское внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением отравления в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В знак солидарности с властями Великобритании официальный Тбилиси объявил нежелательной персоной сотрудника секции интересов РФ при посольстве Швейцарской Конфедерации в Тбилиси.
- Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу английского города Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и считают, что за покушением стоит Россия.
Новым премьером Великобритании станет Лиз Трасс
Новым лидером правящей Консервативной партии Великобритании избрана министр иностранных дел Лиз Трасс. В ближайшее время она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.
Об итогах голосования членов Консервативной партии, избравших нового лидера, было объявлено в понедельник. Трасс опередила своего соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака. За неё проголосовали более 57 процентов принявших участие в голосовании - это более 80 тысяч членов Консервативной партии. Сунака поддержали более 60 тысяч консерваторов.
Двое претендентов на пост лидера тори ранее определились по итогам голосования членов фракции консерваторов в Палате общин.
Агитируя за своё избрание, Трасс обещала решительные меры по борьбе с охватившим Британию энергетическим кризисом. При этом она подчёркивала, что на посту премьера продолжит бескомпромиссно поддерживать Украину и противостоять России. Внимание привлекло высказывание Трасс о том, что при необходимости она "без колебаний" нажмёт на ядерную кнопку.
- Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привёл партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в её современной истории.
- После вторжения России в Украину Джонсон стал одним из самых проукраински настроенных европейских лидеров. Он трижды был с визитами в Киеве, осуждал предложения некоторых европейских политиков стремиться к урегулированию конфликта путем переговоров и требовал от НАТО усиления военной поддержки Украины. Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь, обучает на своих базах украинских военных.
- Борис Джонсон ушел в отставку после череды скандалов, связанных с его именем. Ему ставили в вину нарушение режима самоизоляции во время пандемии COVID-19, поддержку депутата парламента Криса Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах, и неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
- Лиз Трасс 47 лет. В юности она придерживалась леволиберальных взглядов, была членом Либерально-демократической партии, затем перешла к консерваторам. Была министром в кабинетах Джеймса Кэмерона и Терезы Мэй, с 2021 года возглавила МИД в кабинете Бориса Джонсона. Ещё до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года она была сторонницей жёсткой линии по отношению к Москве; её визит в российскую столицу в начале нынешнего года прошёл в чрезвычайно напряжённой атмосфере. Трасс станет третьей в истории женщиной на посту британского премьера, ряд комменаторов сравнивает её с Маргарет Тэтчер, первой женщиной-премьером, которую называли "Железной леди".
Оппозиция в Грузии вновь требует проведения досрочных парламентских выборов
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) анонсировала протестные акции с требованием проведения в стране досрочных парламентских выборов.
«Чтобы смягчить острейший политический кризис, в Грузии должны быть проведены досрочные выборы. Все наши шаги, действия и деятельность «Национального движения», будут направлены на достижение этой цели, на выполнение этой исторической задачи», – заявил сегодня на брифинге председатель ЕНД Ника Мелия.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оппозиционер назвал правящую в стране партию «русской мечтой», которая «тянет Грузию обратно в имперское лоно». Мелия считает, что «Грузинская мечта» сознательно препятствует получению Грузией статуса кандидата в члены ЕС.
По его словам, для назначения досрочных выборов ЕНД приступает к реализации плана, который состоит из трех пунктов:
- Разноплановая политическая деятельность и акции протеста различных видов и форм.
- Постоянные встречи с населением Грузии.
- Интенсивное общение с зарубежными партнерами.
«Путем вовлечения общественности и международного давления, повышения интенсивности политической деятельности и протестов мы должны заставить правительство объявить досрочные выборы», — сказал Мелия.
В правящей партии действия оппозиции назвали «банальными», заявив, что парламентские выборы пройдут в стране в 2024 году.
Людмила Скорик рассказала об обстоятельствах отъезда из Абхазии
Бывший главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик нарушила молчание. В заявлении, опубликованном информагентством «Аиашара», Скорик называет себя «неудобным и неугодным главным врачом, выдавленным общими усилиями за пределы Абхазии».
Ранее стало известно, что Скорик подозревают в превышении должностных полномочий и хищении имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы (ГСЭС) Минздрава.
Скорик подтверждает, что до её отъезда в Россию в ведомстве проходила проверка финансово-хозяйственной деятельности. Однако связана она, по словам Скорик, лишь с интересами главы Минздрава Эдуарда Бутба, который планирует перевести медицину в Абхазии на коммерческие рельсы.
Скорик говорит, что «прихватизировать» Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию, не убрав с дороги руководителя государственной санэпидслужбы, стало проблемой, после чего началось её «гонение» по всем направлениям. Она, в частности, рассказала о проведенном в её кабинете обыске и «хамском общении на повышенных тонах со стороны присутствующих сотрудников СГБ».
Скорик утверждает, что 22 июля написала заявление на имя главы Минздрава, сообщив, что уходит в отпуск по семейным обстоятельствам и выезжает в Российскую Федерацию. На тот момент, по её словам, официальная проверка деятельности её ведомства подходила к концу, а серьезных нарушение в финансовой деятельности ГСЭС выявлено не было.
По словам Скорик, сообщая, что она пропала, в Минздраве не упомянули о её отпуске, а нештатные сотрудники СГБ начали распространять в соцсетях «информацию о похищенных миллионах». Сообщалось, что ей якобы звонили из Грузии, в ходе поездки в Женеву она «встречалась, общалась и аморально вела себя с грузинами», а также получала из Грузии гуманитарную помощь и оборудование.
По информации Людмилы Скорик, «после явного нагнетания негативной реакции по поводу ее личности» она по электронной почте письменно обратилась к премьер-министру и в Минздрав с подробным разъяснением ситуации и просьбой опровергнуть очерняющую её недостоверную информацию.
«Но реакции с их стороны нет! Министру здравоохранения это на руку! Он достиг цели – главного врача ГСЭС нет! Можно ликвидировать организацию, а лабораторию переподчинить непосредственно Министерству здравоохранения, и оборудование, которое можно использовать в коммерческих целях, просто экспроприировать», – говорит она.
По словам Скорик, обязанности главного санитарного врача сейчас исполняет Авидзба А.В., одновременно работающий хирургом в Республиканской больнице. Она говорит, что в организации вскрываются запечатанные кабинеты, из кабинета главного врача выносится дорогостоящая оргтехника и лабораторное оборудование.
- О том, что Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля, стало известно в начале августа. В абхазском Минздраве тогда заявили, что проводят служебную проверку.
- 17 августа о судьбе главного санитарного врача спросили абхазского президента Аслана Бжания. Он не стал отвечать на вопрос, пообещав, что информацию дадут правоохранительные органы.
В Чили на референдуме отвергли проект новой конституции
В Чили на референдуме около 62 процентов избирателей высказались против проекта новой конституции страны. Она должна была прийти на смену Основному закону, принятому ещё при диктатуре Аугусто Пиночета.
После массовых протестов в стране несколько лет назад чилийцы на референдуме выступили за разработку новой конституции. Однако проект, предложенный Конституционным совещанием, теперь отвергнут.
Проект, получивший поддержку недавно вступившего в должность левого президента Габриэля Борича и его кабинета, предусматривал, в частности, расширение социальных гарантий и уделял особое внимание защите прав женщин, меньшинств и других уязвимых категорий населения. По мнению сторонников проекта, речь шла об одном из самых прогрессивных проектов конституции в мире. В частности, он предусматривал гарантию прав коренных общин и национальных меньшинств (Чили провозглашалось "многонациональной страной"). Согласно проекту, женщины должны были составлять не менее 50 процентов всех госслужащих. Предполагалось также снижение возрастного порога для участия в президентских выборах с 35 до 30 лет, легализация абортов, ряд мер по борьбе с социальным неравенством.
Президент Борич заявил, что "голос народа должен быть услышан", и пообещал начать работу над новым проектом конституции, поскольку решение о необходимости её принятия остаётся в силе. Оппоненты Борича пообещали принять участие в разработке проекта.
Действующая конституция Чили была принята ещё в 1980 году, когда у власти находился генерал Аугусто Пиночет. Впоследствии в неё был внесён ряд изменений. Критики конституции считают, что в ней уделено недостаточное внимание защите прав человека.
Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке достигло восьми
Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, выросло до восьми. Об этом сообщает правительство региона.
По данным МЧС, группа, состоящая из 12 человек (10 туристов и двух гидов), 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской, который является самым высоким действующим вулканом Евразии. На отметке 3300 метров трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. Добравшись до отметки 4150 метров, шесть человек сорвались в пропасть и погибли. На место их гибели поднялся гид, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник он сообщил по спутниковому телефону о смерти ещё двух человек.
Из-за плохих погодных условий в выходные спасатели трижды не смогли высадиться на вулкане, днем 5 сентября вертолету МЧС России удалось приземлиться на склоне вулкана.
В настоящее время помощи спасателей ожидают два человека на высоте 4150 метров и ещё двое в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Среди них один пострадавший с переломом.
По факту гибели туристов Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Прокуратура Новосибирской области также проверяет компанию "Экстрим тайм", которая занималась организацией восхождения на вулкан.
В составе туристической группы были жители семи регионов России, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края.
Скончался 12-летний мальчик, пострадавший в ДТП на трассе Цхинвали-Ахалгори
12-летний мальчик, пострадавший в аварии на трассе Цхинвали–Ахалгори, скончался от полученных травм. Об этом сообщили в цхинвальском Республиканском многопрофильном медцентре.
«Мальчик в аварии получил травмы, несовместимые с жизнью, врачи сделали все возможное», – сказал собеседник агентства «Рес».
Как пишет агентство, 3 сентября семья ехала из Ахалгорского района в направлении села Дмениси. Водитель автомашины ВАЗ 2121, 62-летний житель Ахалгорского района, не справился с управлением, в результате чего автомашина съехала с проезжей части и перевернулась. От полученных травм он погиб на месте.
Его супругу и детей с различными травмами доставили в цхинвальскую больницу.
По информации «Эха Кавказа», женщину в тяжелом состоянии направили в грузинскую клинику. В Тбилиси, по предварительной информации, из отдела травматологии цхинвальского медцентра переведут и пострадавшую девочку.
Великобритания обязала криптобиржи сообщать о клиентах под санкциями
Великобритания обязала криптовалютные биржи сообщать властям о клиентах, которые находятся под санкциями, введёнными в ответ на вторжение России в Украину. Если биржа скроет такую информацию – ей грозит уголовное наказание. Об этом сообщает газета The Guardian.
Согласно обновлённым британских правилам, все криптоактивы, принадлежащие физическим или юридическим лицам под санкциями, должны быть заморожены. В криптоактивы включили среди прочих цифровые валюты: биткойн, эфир, тетер, и невзаимозаменяемые токены.
В соответствии с правилами, криптобиржи должны немедленно сообщить властям Великобритании, если их клиент находится в санкционных списках или они подозревают нарушение санкций. За сокрытие такой информации предусмотрена уголовная ответственность.
В апреле 2022 года крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявила, что заблокировала счета родственников российских политиков, в том числе падчерицы главы МИД Сергея Лаврова и дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. При этом вскоре после вторжения России в Украину Binance отвергала опасения, что криптовалюта будет использоваться для обхода санкций. Сведений о том, что криптоактивы использовались для обхода санкций в Великобритании, нет.
Два сотрудника посольства России в Кабуле погибли при взрыве
У здания посольства России в столице Афганистана Кабуле в понедельник произошёл взрыв. По сообщению МИД России, которое цитирует "Интерфакс", погибли два сотрудника российской дипломатической миссии. Общее число погибших и пострадавших - более 20.
По сообщению агентства Reuters, взрыв совершил смертник. При этом то же агентство со ссылкой на представителя находящегося у власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан" пишет, что афганская вооружённая охрана посольства открывала по нападавшему огонь. Ответственность за взрыв пока на себя не взял. Ранее теракты в Кабуле совершали представители террористической группировки ИГ, которая ведёт вооружённую борьбу против "Талибана" (также признанного в России террористическим).
РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что взрыв произошёл, когда к людям, собравшимся в очереди, вышел российский дипломат со списками претендентов на получение визы.
Россия, как и другие страны мира, не признаёт де-юре назначенное талибами правительство Афганистана, однако диппредставительство в Кабуле продолжает работать. Москва поддерживет с правительством талибов и экономические и политические контакты.
Пропавшего главного санитарного врача Абхазии подозревают в хищении имущества
Пропавшую с конца июля главного санитарного врача Абхазии Людмилу Скорик подозревают в превышении должностных полномочий и хищении имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава с использованием служебного положения. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, следственным управлением Генпрокуратуры начата процессуальная проверка в отношении Скорик. Основанием для проверки послужили результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной Службой госбезопасности совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
В коротком сообщении лишь говорится, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, опрос сотрудников санитарно-эпидемиологической службы и иных лиц, направленный на установление объективных данных.
О том, что Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля, стало известно в начале августа. В абхазском Минздраве тогда заявили, что проводят служебную проверку.
17 августа о судьбе главного санитарного врача спросили абхазского президента Аслана Бжания. Он не стал отвечать на вопрос, пообещав, что информацию дадут правоохранительные органы.
5 сентября Скорик опубликовала заявление, в котором называет себя «неудобным и неугодным главным врачом, выдавленным общими усилиями за пределы Абхазии».
Турция пригрозила снятием с «Евробаскета» после инцидента на матче с Грузией
Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан по окончании матча против Грузии заявил, что сборная покинет «Евробаскет», если им не будут предоставлены необходимые видеозаписи инцидента, который произошел во время игры.
Турецкая сторона утверждает, что на игрока команды Фуркана Коркмаза напали в коридоре раздевалки «Тбилиси Арены».
«Когда Коркмаз шел по коридору в раздевалку с наши тренером, на него напали не участвовавшие в матче игроки сборной Грузии вместе с удаленным игроком и полицией. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией. Я обращаюсь в FIBA, а также сообщил об этом официальным лицам FIBA. Не позволяйте никому обманывать себя и считать нас глупыми. Нам предоставят все видеозаписи с камер из этого коридора поминутно. Если нам не предоставят записи с камер, мы покинем турнир», – заявил Онан.
Накануне сборная Грузии по итогам двух овертаймов выиграла у Турции со счетом 88:83. В четвертой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. Во время этого эпизода болельщики с арены начали бросать на площадку различные предметы. Чтобы всё успокоилось, потребовалось около 10 минут.
По словам журналиста BeIN Sports Turkiye Исмаила Сенола, трое грузинских игроков, которые напали на Коркмаза в подтрибунном помещении – это Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и сам Санадзе.
Сборная Турции также подала официальный протест на исход матча из-за того, что во время инцидента на счетчике времени пропали 22 секунды, сообщает издание «Чемпионат».
Победа в матче с Турцией стала для Грузии первой на домашнем «Евробаскете». Ранее Грузия проиграла сборным Бельгии и Испании.
В Канаде 10 человек погибли в результате нападений с ножом
По меньшей мере 10 человек погибли и ещё 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван. Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск сообщила местная полиция.
Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и деревне Уэлдон.
Полиция объявила в розыск двух подозреваемых - Дэмиена Сандерсона и Майлза Сандерсона. Являются ли они родственниками незвестно. По заявлению полицейских, они передвигаются на автомобиле Nissan Rogue черного цвета. В последний раз их видели в воскресенье днём в городе Реджайна, который находится примерно в 300 километрах южнее места атак.
Местные власти призвали жителей Саскачевана укрыться в безопасных местах и не покидать их. В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение. Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения "ужасающими и душераздирающими".
Евробаскет 2022: два овертайма и эффектная победа сборной Грузии над Турцией
Сборная Грузии по баскетболу провела третий матч на проходящем в Тбилиси Чемпионате Европы. Грузинская команда встречалась с Турцией, которая до этого выиграла оба матча. В предыдущих турах грузинские баскетболисты проиграли - сначала Бельгии, а затем Испании. На этот раз встреча завершилась победой Грузии - 88:83.
10 000 болельщиков наблюдали за игрой нашей команды с трибун, а их заряд передавался на площадку, сообщает Общественный вещатель. Сборная Грузии была предельно сконцентрирована, нежели в предыдущих встречах.
Основное время матча закончилось с равным счетом - 66:66. В дополнительное время сборная Грузии отставала с разницей в 5 очков. Однако два 3-очковых Тэда Макфаддена вернули Грузию в игру - 75:75, и был назначен второй овертайм.
За минуту до конца дополнительного времени 3-очковый Мамукелашвили вывел Грузию вперед - 84:81, а за 21 секунду до конца овертайма на линии пробивания штрафных стоял Рати Андроникашвили. В это время тренер сборной Турции Эргин Атаман получил технический штраф, и Грузия получила право на дополнительный штрафной бросок.
После штрафных Андроникашвили и Макфаддена Грузия вышла вперед 86:81. В итоге матч завершился в пользу Грузии - 88:83.
У побережья Латвии в море упал частный самолет
У берегов Латвии в Балтийское море упал частный легкомоторный самолет Cessna. Идет спасательная операция.
Самолет летел из испанского города Херес. Он не указал пункта своего назначения. Как следует из данных сайта Flightradar24, он дважды менял курс - над Парижем и над Кельном - и летел на северо-восток вдоль побережья Латвии, когда внезапно начал снижаться и терять скорость, после чего упал в море неподалеку от портового города Вентспилс.
Как пишет агентство Reuters, когда самолет следовал через воздушное пространство Германии и Дании, в воздух для его проверки были подняты истребители этих стран. Пилоты сообщили, что им не удалось разглядеть, кто управляет Cessna. Германская газета Bild пишет, что на борту были предположительно 4 человека, в том числе двое детей. Источники этой информации неясны. Пока нет никаких данных о личности тех, кто был на борту. Самолет зарегистрирован в Австрии и принадлежит германской лизинговой компании.
У побережья Латвии идет спасательная операция, в которой, кроме латвийских судов, участвуют и вертолеты из Литвы и Швеции.
К ночи удалось локализовать все очаги пожаров в окрестностях Тбилиси
Сразу в нескольких точках в окрестностях Тбилиси в воскресенье вспыхнули лесные пожары. Огонь на склонах горах был виден из центра города, пишет агентство «Новости-Грузия».
Служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила три серьезных пожара в окрестностях Тбилиси: Цавкиси, Цхнетская трасса и Напетвреби. По данным ТВ «Мтавари», было еще два возгорания, которые были оперативно потушены.
К ночи удалось локализовать все очаги пожаров. На Цхнетской трассе пожарным голыми руками активно помогали местные жители. Очевидцы рассказывают, что многие останавливали свои машины, или выходили из рейсовых автобусов, чтобы присоединиться к тушению пожаров.
Почти весь август и начало сентября в Грузии держалась высокая температура воздуха и агентство окружающей среды предупреждало об угрозе лесных пожаров. По данным экопроекта «Мой город убивает», за последний месяц в Грузии произошло до 30 лесных пожаров. Самым серьезным был пожар в Боржомском ущелье, который тушили две недели и понадобилась помощь турецкой авиации.
На тушение нескольких пожаров властям страны пришлось перебросить армию.
Лесные пожары происходят в Грузии каждое лето, но в этом году их было необычно много. Соцсети активно обсуждают возможность поджогов, премьер Грузии поручил МВД проверить эту версию - но следствие обнаружило виновника только в одном случае. Им оказался житель Карельского района, который в пьяном состоянии жег мусор во дворе, в итоге огонь распространился и сгорели шесть соседних домов.
В воскресенье, 4 сентября, перестало действовать предупреждение о повышенной угрозе лесных пожаров - с понедельника ожидается резкое понижение температуры воздуха по стране на 10-15%, до +20/+25. Синоптики обещают дожди.
«Улыбающийся Папа» Иоанн Павел I причислен к лику блаженных
Папа Римский Франциск причислил к лику блаженных одного из своих предшественников - Папу Иоанна Павла I. Церемония беатификации прошла в воскресенье на площади святого Петра в Ватикане при участии десятков тысяч верующих. Беатификация - предпоследний шаг на пути к канонизации, то есть причислению к лику святых.
Иоанн Павел I, в миру Альбино Лучани, возглавлял Католическую церковь в 1978 году. Его понтификат длился всего 33 дня - один из самых кратких понтификатов в истории церкви. Будучи избранным Папой 26 августа 1978 года, 29 сентября он скончался.
Со скоропостижной смертью Папы связан ряд конспирологических теорий. В частности, утверждалось, что он был отравлен. Эпизод с «отравлением» Иоанна Павла I попал и в третью часть фильма «Крестный отец». Ватикан утверждает, что Папа умер от естественных причин - от инфаркта.
Иоанна Павла I называли «Улыбающимся Папой», о его улыбке вспомнил и Папа Франциск во время церемонии беатификации, сказав, что своей улыбкой его предшественник «мог свидетельствовать о доброте Господа». Лучани был сторонником церковных реформ, выступал за простоту и скромность, против интриг. На данный момент он - последний итальянец, избранный Папой Римским. Иоанн Павел I впервые в истории церкви при восхождении на папский престол взял себе два имени - это же повторил его непосредственный преемник, кардинал Кароль Войтыла, после избрания Папой взявший имя Иоанна Павла II (канонизирован в 2014 году).
Церковь официально признала чудом исцеление аргентинской девочки, родители которой молились Иоанну Павлу I. Это позволило причислить его к лику блаженных. Для канонизации необходимо официальное признание второго чуда.
В окрестностях Тбилиси ведется борьба с огнем одновременно в трех направлениях
В окрестностях Тбилиси сегодня, 4 сентября, ведется борьба с огнем одновременно в трех направлениях.
В Службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что «пожарные расчеты работают по всем трем направлениям - в Цхнети, Цавкиси и Напетвреби». На данном этапе дополнительная информация недоступна.
По словам очевидцев, огонь перекинулся на территорию, прилегающую к цхнетской трассе, в районе поворота на поселок Каклеби.
Пугачева: При Горбачеве мы обрели свободу, перестали быть «Империей зла»
Певица Алла Пугачева, о возвращении которой в Россию стало известно в прошлом месяце, прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева, высоко оценив проводимую им политику и непрямо раскритиковав нынешнее положение дел.
3 сентября Пугачева пришла на церемонию прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве, а затем написала в инстаграме, что «давно так не рыдала».
«Ушла ЭПОХА в которой мы обрели свободу, перестали быть «Империей Зла» для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей» — написала Пугачева, добавив, что последний советский лидер «отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти». Пугачева отметила, что политики могут совершать ошибки, главное, чтобы они «не были смертельны для всего человечества». «Куда то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс» – пишет далее Пугачева, отмечая, что люди по-прежнему мечтают «жить без тревоги за будущее своих детей», и призывая искать компромиссы вместе (орфография сохранена - РС).
- После начала начала российского военного вторжения в Украину в феврале Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России. 27 августа стало известно о ее возвращении в Россию.
- Пугачева заявляла, что не уезжала в эмиграцию, а лечилась и отдыхала за границей. По ее словам, в Москву она приехала, чтобы «порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».
- Президент России Владимир Путин вполне нормально относится к певице Алле Пугачевой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались. Нормально относится», — пояснил пресс-секретарь российского лидера. Ранее Песков заявил, что не слышал от Аллы Пугачевой антироссийских заявлений, в отличии от ее супруга Максима Галкина.
- Ранее в инстаграме Пугачевой появилась запись с критикой ранее резко раскритиковавшего ее режиссера Никиты Михалкова. Пугачева опубликовала отрывок из финальной сцены фильма Михалкова «Раба любви», в которой героиня Елены Соловей говорит: «Господа. Господа, вы - звери. Господа, вы будете прокляты своей страной». «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» - написала Пугачева. Запись собрала более миллиона лайков. Михалков ранее неоднократно критиковал Пугачеву и Галкина за то, что они уехали после начала войны и не поддержали ее.
Михаил Горбачев, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачева в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачева были сдержанными.
В годы правления Горбачева (1985-1991) Алла Пугачева была на пике популярности в СССР. Одним из последних указов Горбачева перед его уходом с поста президента был указ о предоставлении певице звания Народного артиста СССР — что было редкостью для артистов эстрады.
Опубликовано фото поднятия флага Украины над Высокопольем
Из Херсонской области поступают сообщения о продолжении наступления украинских военных и переходе под их контроль поселка городского типа Высокополье на севере области.
Сообщения официально не подтверждены ни Генштабом Украины, ни Минобороны России, однако они поступают из источников, связанных с обеими сторонами конфликта. В частности, депутат Верховной Рады Украины Юрий Мисягин в воскресенье опубликовал фотографию, на которой, по его словам, украинские солдаты поднимают флаг на крыше больницы в Высокополье.
Ряд российских телеграм-каналов, освещающих войну, утверждает, что российские войска были вынуждены оставить населенный пункт. Это же со ссылкой на свои источники подтверждает бывший командующий отрядами пророссийских сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин).
В районе Высокополья в последнее время шли бои, населенный пункт был одним из узлов российской обороны на севере Херсонской области. На карте, опубликованной накануне вечером американским Институтом изучения войны, Высокополье было отмечено на территории, которую контролируют российские войска.
- Генштаб Украины заявил о начале контрнаступления в Херсонской области в конце августа. При этом украинские военные и представители политического руководства призвали доверять только официальным сообщениям властей и не ждать быстрых отчётов об успехах. Минобороны России в последние дни несколько раз сообщало о "провале" контрнаступления. Отрывочные сведения, поступающие из зоны боевых действий, позволяют предположить, что идут активные бои с существенными потерями с обеих сторон. Взятие Высокополья, если оно подтвердится, станет, вероятно, самым существенным успехом украинских сил с начала наступления. Исследователи ISW считают, что контрнаступление вряд ли приведет к немедленному возвращению территории Херсонской области, и что украинские войска прежде всего стремятся нарушить логистические цепочки российских сил на юге страны и тем ослабить их возможности.
Посол США Салливан завершил работу в России и покинул Москву
Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве главы американской дипмиссии в России и в воскресенье покинул Москву. Об этом говорится в сообщении посольства США в Москве.
О предстоящем завершении работы посла США в России и его отъезде ранее не сообщалось.
Как сказано в сообщении на сайте посольства, после отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе. Обязанности поверенного в делах США в Москве будет исполнять Элизабет Руд - как говорится в сообщении, «до прибытия преемника посла Салливана». Иными словами, речь не идет о понижении уровня дипотношений США с Россией, предполагается, что в будущем в Москву прибудет новый посол.
Накануне Салливан представлял Соединенные Штаты на прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве.
Джон Салливан был назначен послом США в России в декабре 2019 года, еще при президенте Дональде Трампе, и остался в должности после избрания президентом Джо Байдена. В апреле прошлого года, после обострения отношений США и России, он на время уехал из Москвы (российский посол ранее был отозван для консультаций из Вашингтона), однако в июне, после встречи президентов двух стран в Женеве, вернулся.
После начала российского вооруженного вторжения в Украину Салливан не был отозван из Москвы и продолжал исполнять свои обязанности посла в России. В опубликованном в апреле интервью Reuters, вспоминая свой приезд в Москву в январе 2020 года, Джон Салливан отмечает, что тогда «было очень плохо, а стало еще хуже».
Штат посольства США сократился с 1200 человек в 2017 году до примерно 130 человек, половину из которых составляют морские пехотинцы и сотрудники службы охраны. В феврале Москва распорядилась выслать заместителя Джона Салливана. В мае прошлого года правительство России внесло США в список «недружественных стран» и запретило американскому диппредставительству нанимать на работу российских граждан.
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