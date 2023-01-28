МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Виктора Орбана

МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто после высказываний премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

26 января Орбан на встрече с прессой, комментируя российское нападение на Украину, заявил, что президент России Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, так как в 2024 году будет участвовать в президентских выборах.

Венгерский премьер также отметил, что Москва не может позволить НАТО находиться на украинской территории, поэтому ставит перед собой цель превратить Украину в «неуправляемые руины».

Орбан также сказал журналистам, что сейчас Украина является «ничейной территорией», и сравнил ее с Афганистаном.

«В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования», - написал Николенко в фейсбуке.