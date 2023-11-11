В дни, когда в Грузии отмечают 20-летие "революции роз", ее лидер, впоследствии президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне находящийся в заключении, дал эксклюзивное интервью Радио Свобода.

"Революция роз" в Грузии создала первый на постсоветском пространстве прецедент бескровной смены власти в результате революционной активности сотен тысяч граждан, добивавшихся политических перемен, свободы и справедливости. В этом смысле она была похожа на антикоммунистические революции в странах Восточной Европы в конце 80-х годов прошлого века.

Революция началась вечером 2 ноября 2003 года, когда оппозиционные силы во главе с Михаилом Саакашвили обвинили власти, в том числе многолетнего руководителя Грузии Эдуарда Шеварднадзе, в "тотальной фальсификации" итогов парламентских выборов, прошедших в тот день. В течение почти всего ноября сотни тысяч сторонников оппозиции протестовали по всей стране, требуя отмены результата выборов и отставки президента Шеварднадзе. Но бывший первый секретарь ЦК компартии Грузии и экс-министр иностранных дел СССР поначалу не хотел идти на уступки.

22 ноября Михаил Саакашвили вместе с двумя другими лидерами революции – Зурабом Жвания и Нино Бурджанадзе, а также депутатами от оппозиционных партий, при поддержке сотен оппозиционных активистов ворвались в зал пленарных заседаний во время выступления президента Шеварднадзе, открывшего первое заседание новоизбранного парламента. При этом сам Саакашвили и другие революционеры держали в руках розы. Отсюда и пошло название "революция роз". Вечером 23 ноября Эдуард Шеварднадзе подал в отставку под давлением многотысячного митинга у здания парламента. В январе 2004 года граждане Грузии огромным большинством (около 97%) избрали Михаила Саакашвили третьим президентом страны.

В мае аналогичная бескровная революция произошла в Аджарской автономной республике, которой многие годы правил союзник Шеварднадзе, потомок аджарских князей Аслан Абашидзе. Но революционные процессы не ограничились только Грузией: лидеры "оранжевой революции" в Украине, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, никогда не скрывали, в какой-то степени они были вдохновлены грузинской "революцией роз". Тем более что президент Саакашвили в ходе событий в Киеве в конце 2004-го – начале 2005 года находился в украинской столице.

Многие в Грузии убеждены: именно опасения руководства России относительно возможного "экспорта" грузинского революционного опыта на другие государства постсоветского пространства, а может, и саму Россию во многом предопределили негативное отношение Кремля к Михаилу Саакашвили и его команде. Впоследствии это неприятие стало одной из причин кровавого развития событий вокруг Южной Осетии и Абхазии, завершившихся "пятидневной войной" 2008 года. В итоге партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) проиграла парламентские выборы в октябре 2012 года. Вскоре Михаил Саакашвили покинул Грузию, уехав сначала в США, а затем в Украину, где активно поддержал "революцию достоинства" 2013–2014 годов.

Саакашвили все эти годы оставался грузинским политиком, несмотря на потерю гражданства Грузии после вступления в украинское гражданство. Осенью 2021 года он тайно вернулся в Грузию, невзирая на заочные вердикты тбилисского суда, приговорившего бывшего президента к шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий. Михаила Саакашвили арестовали и поместили в тюрьму для особо важных заключённых в городе Рустави. Впрочем, с мая прошлого года он находится в элитной тбилисской клинике "Вивамеди", где проходит курс лечения от ряда заболеваний. Тем не менее бывший глава государства, пользующийся, согласно опросам, поддержкой примерно трети грузинских избирателей, продолжает активно участвовать в политике, готовясь к парламентским выборам, намеченным на октябрь 2024 года.

Позиции ЕНД усиливаются по мере роста напряжённости во властных элитах Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ), основанная в 2011 году миллиардером Бидзиной Иванишвили, недавно безуспешно попыталась объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, которую сама же номинировала на высший государственный пост в 2018 году. После этой попытки президент Зурабишвили уже практически открыто выступает на стороне "Объединённой оппозиции", сформированной несколько лет назад по инициативе ЕНД.

Тем не менее сам лидер "революции роз" по прежнему считает своим главным противником не ГМ и Бидзину Иванишвили, а Владимира Путина. Об этом Михаил Саакашвили рассказал в эксклюзивном интервью Радио Свобода, коснувшись событий двадцатилетней давности и причин, из-за которых, по его убеждению, Кремль с самого начала относился с подозрением и неприятием к нему самому и к инициированным им переменам в Грузии.

– В чём была причина изначальной российской настороженности? Ведь в ходе "революции роз", да и после нее, вы как ее лидер не делали никаких антироссийских заявлений. Наоборот, выступали за начало нового этапа взаимодействия с Москвой "с чистого листа".

– "Первым звонком" для Путина стал случай с Аджарией в мае 2004 года. Практически мы забрали подконтрольную ему территорию в результате повторения "революции роз" – на этот раз в Батуми. Потом очень плохую роль сыграл Герхард Шрёдер (канцлер ФРГ в 1998–2005 годах. – РС), который после моего визита в Берлин рассказал Путину, что якобы я делал антироссийские ремарки в беседе с ним. Тогдашние руководители стран СНГ тоже были очень озадачены тем, как мы сменили власть в Тбилиси, и проецировали эту ситуацию на свои страны.

Но всё же поначалу Путин не считал "революцию роз" большой угрозой для себя. Его отношение в корне поменялось после "оранжевой революции" в Украине, лидеры которой не скрывали, что они вдохновлялись "революцией роз". После событий в Киеве Путин посчитал, что имеет дело с большим заговором Запада против России. Тут надо добавить: несмотря на то что я очень хотел улучить отношения с Россией, в то же время я отказался оставить на должности министра государственной безопасности ставленника Путина (имеется в виду генерал Валерий Хабурзания, который сейчас живёт в Москве. – РС). Это тоже его раздражало.

После событий в Киеве Путин посчитал, что имеет дело с большим заговором Запада против России

– Инициируя "революцию роз", сознавали ли вы, что она станет вдохновляющим примером для других стран, в том числе Украины?

– С самого начала мы рассматривали наше протестное движение против фальсификации выборов как чисто грузинское явление. Но присутствие CNN и других западных медиа масштабировало наше движение во всемирном плане. Название "революция роз", кстати, пошло от CNN: когда они увидели нас, входящих в здание парламента с розами в руках, корреспондент CNN Райан Чилкот сказал: "Это выглядит как революция роз". (По поводу происхождения названия революции есть и иные версии, приписываемые его возникновение не иностранным, а грузинским журналистам. – РС). Сразу после революции меня пригласила в Киев украинская оппозиция – поделиться с ними опытом.

– Можно ли считать кульминацией негативного отношения руководства России к "революции роз" войну 2008 года?

– Путин устроил несколько провокаций с целью дестабилизации и смены власти в Грузии: в начале 2006 года были взрывы на ЛЭП и газопроводе на всём протяжении российского Северного Кавказа. Тем самым Москва отключила Грузию от электричества и тепла в рекордно холодную погоду. Тогда нас спас Азербайджан. В 2006 году Россия ввела эмбарго на грузинские сельхозпродукты, особенно вино, ввоз которого в Россию был полностью запрещён. Осенью того же года Россия стала демонстративно, массово депортировать грузин. В 2007 году с помощью российского олигарха грузинского происхождения [Бадри] Патаркацишвили были устроены массовые беспорядки в Грузии, которые привели к моей отставке (после массовых выступлений его противников президент Саакашвили в ноябре 2007 года подал в отставку и объявил досрочные выборы, на которых в январе 2008 года одержал победу. – РС). А после того, как я был переизбран, Россия устроила полномасштабное вторжение.

Не достигнув в 2008 году своих главных политических целей, в частности, свержения моего правительства и смены внешнеполитического курса, Путин всё же добился этого гибридными методами в 2012 году, приведя к власти посредством парламентских выборов российско-грузинского олигарха Иванишвили. Ему дали 2 миллиарда долларов на избирательную кампанию (имеется в виду продажа Бидзиной Иванишвили всех активов в РФ в преддверии октябрьских парламентских выборов 2012 года. – РС). Именно с тех пор происходит свёртывание демократических свобод в Грузии и переход страны на пророссийский вектор. Это особенно выразилось в отказе поддержать Украину, а также в моём заключении по абсолютно надуманным обвинениям.

Вообще, все действия Путина, в том числе и военные кампании в Грузии, в Украине, в Сирии, а также поощрение войны между Азербайджаном и Арменией, в большей степени вызваны его боязнью возможной "цветной революции". Тому же служит и уничтожение оппозиции внутри России, – считает бывший президент Грузии, лидер "революции роз" 2003 года Михаил Саакашвили.

Радио Свобода