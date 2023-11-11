Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Тбилиси

Михаил Саакашвили: «Путин думал, что это заговор против России»

Михаил Саакашвили подключился к судебному заседанию из клиники, 20 сентября
Михаил Саакашвили подключился к судебному заседанию из клиники, 20 сентября

В дни, когда в Грузии отмечают 20-летие "революции роз", ее лидер, впоследствии президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне находящийся в заключении, дал эксклюзивное интервью Радио Свобода.

"Революция роз" в Грузии создала первый на постсоветском пространстве прецедент бескровной смены власти в результате революционной активности сотен тысяч граждан, добивавшихся политических перемен, свободы и справедливости. В этом смысле она была похожа на антикоммунистические революции в странах Восточной Европы в конце 80-х годов прошлого века.

Революция началась вечером 2 ноября 2003 года, когда оппозиционные силы во главе с Михаилом Саакашвили обвинили власти, в том числе многолетнего руководителя Грузии Эдуарда Шеварднадзе, в "тотальной фальсификации" итогов парламентских выборов, прошедших в тот день. В течение почти всего ноября сотни тысяч сторонников оппозиции протестовали по всей стране, требуя отмены результата выборов и отставки президента Шеварднадзе. Но бывший первый секретарь ЦК компартии Грузии и экс-министр иностранных дел СССР поначалу не хотел идти на уступки.

22 ноября Михаил Саакашвили вместе с двумя другими лидерами революции – Зурабом Жвания и Нино Бурджанадзе, а также депутатами от оппозиционных партий, при поддержке сотен оппозиционных активистов ворвались в зал пленарных заседаний во время выступления президента Шеварднадзе, открывшего первое заседание новоизбранного парламента. При этом сам Саакашвили и другие революционеры держали в руках розы. Отсюда и пошло название "революция роз". Вечером 23 ноября Эдуард Шеварднадзе подал в отставку под давлением многотысячного митинга у здания парламента. В январе 2004 года граждане Грузии огромным большинством (около 97%) избрали Михаила Саакашвили третьим президентом страны.

"Революция роз": митинг в Тбилиси 9 ноября 2003 года
"Революция роз": митинг в Тбилиси 9 ноября 2003 года

В мае аналогичная бескровная революция произошла в Аджарской автономной республике, которой многие годы правил союзник Шеварднадзе, потомок аджарских князей Аслан Абашидзе. Но революционные процессы не ограничились только Грузией: лидеры "оранжевой революции" в Украине, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, никогда не скрывали, в какой-то степени они были вдохновлены грузинской "революцией роз". Тем более что президент Саакашвили в ходе событий в Киеве в конце 2004-го – начале 2005 года находился в украинской столице.

Многие в Грузии убеждены: именно опасения руководства России относительно возможного "экспорта" грузинского революционного опыта на другие государства постсоветского пространства, а может, и саму Россию во многом предопределили негативное отношение Кремля к Михаилу Саакашвили и его команде. Впоследствии это неприятие стало одной из причин кровавого развития событий вокруг Южной Осетии и Абхазии, завершившихся "пятидневной войной" 2008 года. В итоге партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) проиграла парламентские выборы в октябре 2012 года. Вскоре Михаил Саакашвили покинул Грузию, уехав сначала в США, а затем в Украину, где активно поддержал "революцию достоинства" 2013–2014 годов.

Саакашвили все эти годы оставался грузинским политиком, несмотря на потерю гражданства Грузии после вступления в украинское гражданство. Осенью 2021 года он тайно вернулся в Грузию, невзирая на заочные вердикты тбилисского суда, приговорившего бывшего президента к шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий. Михаила Саакашвили арестовали и поместили в тюрьму для особо важных заключённых в городе Рустави. Впрочем, с мая прошлого года он находится в элитной тбилисской клинике "Вивамеди", где проходит курс лечения от ряда заболеваний. Тем не менее бывший глава государства, пользующийся, согласно опросам, поддержкой примерно трети грузинских избирателей, продолжает активно участвовать в политике, готовясь к парламентским выборам, намеченным на октябрь 2024 года.

Позиции ЕНД усиливаются по мере роста напряжённости во властных элитах Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ), основанная в 2011 году миллиардером Бидзиной Иванишвили, недавно безуспешно попыталась объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, которую сама же номинировала на высший государственный пост в 2018 году. После этой попытки президент Зурабишвили уже практически открыто выступает на стороне "Объединённой оппозиции", сформированной несколько лет назад по инициативе ЕНД.

Михаил Саакашвили и те самые розы. Тбилиси, ноябрь 2003 года
Михаил Саакашвили и те самые розы. Тбилиси, ноябрь 2003 года

Тем не менее сам лидер "революции роз" по прежнему считает своим главным противником не ГМ и Бидзину Иванишвили, а Владимира Путина. Об этом Михаил Саакашвили рассказал в эксклюзивном интервью Радио Свобода, коснувшись событий двадцатилетней давности и причин, из-за которых, по его убеждению, Кремль с самого начала относился с подозрением и неприятием к нему самому и к инициированным им переменам в Грузии.

В чём была причина изначальной российской настороженности? Ведь в ходе еволюции роз", да и после нее, вы как ее лидер не делали никаких антироссийских заявлений. Наоборот, выступали за начало нового этапа взаимодействия с Москвой "с чистого листа".

– "Первым звонком" для Путина стал случай с Аджарией в мае 2004 года. Практически мы забрали подконтрольную ему территорию в результате повторения "революции роз" – на этот раз в Батуми. Потом очень плохую роль сыграл Герхард Шрёдер (канцлер ФРГ в 1998–2005 годах. – РС), который после моего визита в Берлин рассказал Путину, что якобы я делал антироссийские ремарки в беседе с ним. Тогдашние руководители стран СНГ тоже были очень озадачены тем, как мы сменили власть в Тбилиси, и проецировали эту ситуацию на свои страны.

Но всё же поначалу Путин не считал "революцию роз" большой угрозой для себя. Его отношение в корне поменялось после "оранжевой революции" в Украине, лидеры которой не скрывали, что они вдохновлялись "революцией роз". После событий в Киеве Путин посчитал, что имеет дело с большим заговором Запада против России. Тут надо добавить: несмотря на то что я очень хотел улучить отношения с Россией, в то же время я отказался оставить на должности министра государственной безопасности ставленника Путина (имеется в виду генерал Валерий Хабурзания, который сейчас живёт в Москве. – РС). Это тоже его раздражало.

После событий в Киеве Путин посчитал, что  имеет дело с большим заговором Запада против России

Инициируя еволюцию роз", сознавали ли вы, что она станет вдохновляющим примером для других стран, в том числе Украины?

– С самого начала мы рассматривали наше протестное движение против фальсификации выборов как чисто грузинское явление. Но присутствие CNN и других западных медиа масштабировало наше движение во всемирном плане. Название "революция роз", кстати, пошло от CNN: когда они увидели нас, входящих в здание парламента с розами в руках, корреспондент CNN Райан Чилкот сказал: "Это выглядит как революция роз". (По поводу происхождения названия революции есть и иные версии, приписываемые его возникновение не иностранным, а грузинским журналистам. – РС). Сразу после революции меня пригласила в Киев украинская оппозиция – поделиться с ними опытом.

Можно ли считать кульминацией негативного отношения руководства России к еволюции роз" войну 2008 года?

– Путин устроил несколько провокаций с целью дестабилизации и смены власти в Грузии: в начале 2006 года были взрывы на ЛЭП и газопроводе на всём протяжении российского Северного Кавказа. Тем самым Москва отключила Грузию от электричества и тепла в рекордно холодную погоду. Тогда нас спас Азербайджан. В 2006 году Россия ввела эмбарго на грузинские сельхозпродукты, особенно вино, ввоз которого в Россию был полностью запрещён. Осенью того же года Россия стала демонстративно, массово депортировать грузин. В 2007 году с помощью российского олигарха грузинского происхождения [Бадри] Патаркацишвили были устроены массовые беспорядки в Грузии, которые привели к моей отставке (после массовых выступлений его противников президент Саакашвили в ноябре 2007 года подал в отставку и объявил досрочные выборы, на которых в январе 2008 года одержал победу. – РС). А после того, как я был переизбран, Россия устроила полномасштабное вторжение.

Не достигнув в 2008 году своих главных политических целей, в частности, свержения моего правительства и смены внешнеполитического курса, Путин всё же добился этого гибридными методами в 2012 году, приведя к власти посредством парламентских выборов российско-грузинского олигарха Иванишвили. Ему дали 2 миллиарда долларов на избирательную кампанию (имеется в виду продажа Бидзиной Иванишвили всех активов в РФ в преддверии октябрьских парламентских выборов 2012 года. – РС). Именно с тех пор происходит свёртывание демократических свобод в Грузии и переход страны на пророссийский вектор. Это особенно выразилось в отказе поддержать Украину, а также в моём заключении по абсолютно надуманным обвинениям.

Вообще, все действия Путина, в том числе и военные кампании в Грузии, в Украине, в Сирии, а также поощрение войны между Азербайджаном и Арменией, в большей степени вызваны его боязнью возможной "цветной революции". Тому же служит и уничтожение оппозиции внутри России, – считает бывший президент Грузии, лидер "революции роз" 2003 года Михаил Саакашвили.

Радио Свобода

Back to top
XS
SM
MD
LG