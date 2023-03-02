Олег Дерипаска: Денег в стране не будет уже в следующем году

Российский миллиардер Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что денег в России «не будет уже в следующем году», если в страну не придут иностранные инвесторы.

«С деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку», - сказал Дерипаска, добавив, что для привлечения иностранных инвесторов из «дружественных стран» и возможного переключения рынка на Азию «очень важны верховенство права и предсказуемость».

«Если мы будем каждый квартал, в зависимости от каких-то проблем, менять правила игры, то нам никто не будет верить: ни российские, ни иностранные предприниматели», - подчеркнул миллиардер. По его мнению, экономическая ситуация в стране «очень непростая и непредсказуемая» и будет оставаться такой как минимум до середины 2025 года.

Также в ходе своего выступления Дерипаска предложил «сократить в два-три раза» количество чиновников и представителей силовых структур, назвав их нынешнее число «серьезной обузой для экономики, на которой за счет санкций висят гири». «Госкапитализм - это путь вникуда», - резюмировал бизнесмен.

Телеграм-канал Baza сообщает, что сидевший во время выступления Дерипаски рядом с ним губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что «готов сокращаться». Вместе с тем он предложил миллиардеру не обсуждать деликатные проблемы «в столь открытой аудитории».