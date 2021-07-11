Миллиардер Ричард Брэнсон впервые поднялся к границе космоса

Участники протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси требуют, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня. «Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра», - заявила редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе на митинге у парламента Грузии.

Акция под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!» была спланирована в ответ на гибель оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. К митингу присоединились политики, гражданские активисты и сотни рядовых граждан, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов.

В память о Лашкарава к парламенту принесли цветы и зажгли свечи. Другие держат в руках плакаты с надписями «Кто следующий?», «Правительство-насильника - в отставку» и так далее.

Спикерами акции стали главные лица наиболее рейтинговых грузинских телеканалов, включая коллег Лашкарава по ТВ «Пирвели». Выразить свой протест решили и некоторые сотрудники телеканалов, которые считаются проправительственными.

Митинг продолжается. На проспекте Руставели остаются тысячи человек. Протестующие заявляют, что не разойдутся до тех пор, пока Гарибашвили не объявит о своем уходе с поста премьера, передает агентство «Новости-Грузия».

Незадолго до начала акции более 70-и СМИ распространили совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что случаи нарушения прав журналистов «приблизились к критической грани». Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации «оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля», а также на факты «воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии».

Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего сегодняшнего дня продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави.

5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.