Минфин США ввел санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой

Министерство финансов США внесло в санкционные списки более 15 россиян, которых оно считает причастными к нарушению прав человека на аннексированных территориях Украины.

Среди них глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев и секретарь ЦИК Наталья Бударина – они признаны причастными к организации в захваченных областях Украины псевдореферендумов о присоединении к России. Так называемые «референдумы» проходили со множеством нарушений избирательного права, в распоряжении властей США находятся сообщения о подделке результатов и запугивании избирателей, говорится в заявлении Минфина. Всего в санкционный список добавлены фамилии 15 сотрудников ЦИК.

Кроме того, под санкции попали сотрудники администрации президента России Николай Ким и Олег Нестеров, непосредственно причастные к разработке системы «фильтрации» украинских граждан на захваченных российскими войсками территориях. Также в список внесены чиновники из так называемой «ДНР» Марина Середа и Алексей Муратов, которые, как утверждается, контролировали «фильтрацию» в Донецкой области.

Под санкции попали участник батальона «Ахмат» Очур-Суге Монгуш и россиянка Людмила Зайцева, которых США считает причастными к пыткам и похищению людей.

В том же документе Минфин США вводит санкции против лиц, причастных к нарушениям прав человека в КНДР, Сальвадоре, Гватемале, Иране, Мали и других странах. Все их активы в США должны быть заморожены, сотрудничество с ними и оказание им услуг запрещено.