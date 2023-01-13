Министерство обороны России объявило о взятии Соледара

Министерство обороны России заявило о взятии города Соледар в Донецкой области Украины. По утверждению ведомства, город был взят под контроль вечером 12 января. Украинская сторона пока официально не подтверждала потерю города, за который в последние дни велись бои.

В сообщении российского военного ведомства говорится, что Соледар – город с довоенным населением около 10 тысяч человек – «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении». Российское Минобороны утверждает, что взятие Соледара позволяет отрезать пути снабжения украинских военных в расположенном южнее более крупном городе Бахмут (в сообщении Минобороны использовано его советское название – Артёмовск), за который уже несколько месяцев идут бои.

Российское Минобороны также утверждает, что в ходе боёв «подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции противника, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон». Упоминается также о действиях авиации и артиллерии. В сообщении нет ни одного упоминания об участии в боях отрядов «ЧВК Вагнера». При этом основатель этого формирования Евгений Пригожин утверждал, что в боях за Соледар участвовали только бойцы «Вагнера». По утверждениям Пригожина, город был взят ещё 11 января.

Представитель украинского командования «Восток» Сергей Череватый заявил, что утверждения Минобороны России о взятии Соледара не соответствуют действительности, и в городе идут бои. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром в пятницу написала в телеграме, что «ночь в Соледаре была горячей», и украинские военные отражали российские атаки.

Накануне в российских телеграм-каналах публиковались видео из центра Соледара – из них следует, что он под российским контролем. Аналитики американского Института изучения войны на основании имеющихся данных пришли к выводу, что российские войска сейчас контролируют большую часть города. При этом в ISW полагают, что возможное взятие Соледара и Бахмута не даст России стратегического перевеса – главная линия обороны Украины в Донецкой области проходит восточнее.