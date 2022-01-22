Министр обороны ФРГ: Украина получит полевой госпиталь из Германии

В Женеве в пятницу прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла с участием членов делегаций.

Переговоры продолжались около полутора часов. Трансляции итоговых пресс-конференций как Лаврова, так и Блинкена вел телеканал «Настоящее Время»:

Лавров по итогам встречи назвал ее промежуточной. Он заявил, что американская сторона пообещала на будущей неделе представить письменный ответ на российские требования о так называемых гарантиях безопасности.

Глава МИД России подтвердил, что на встрече обсуждалась ситуация вокруг Украины, в том числе опасения США относительно возможного российского вторжения в эту страну. По словам Лаврова, официальные представители России никогда не угрожали «украинскому народу». По его словам, Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против Украины.

По словам Блинкена, целью встречи было понять, готова ли Россия далее придерживаться дипломатического пути. Блинкен подтвердил, что после консультаций с союзниками США передадут России свой письменный ответ на ее требования. Как заявил госсекретарь, США и их союзники готовы вести переговоры по этому вопросу, и сказал, что у Запада тоже есть свои предложения к России.

Госсекретарь отметил, что Россия должна выбрать дипломатию, а не продолжение агрессии против Украины. По словам госсекретаря, в качестве доказательства того, что Россия не готовит агрессию, ей следовало бы отвести свои войска от границ этой страны - о чём он сказал Лаврову.

Лавров в начале встречи заявил, что хочет обсудить с госсекретарем вопрос о так называемых гарантиях безопасности для России. Он сказал, что не ожидает от встречи «прорыва», но надеется, что она поможет прояснить позицию США.

Блинкен, со своей стороны, сказал, что встреча – это часть усилий США и их союзников по предотвращению новой агрессии России против Украины. Он вновь повторил, что в случае вторжения в Украину Россия встретит быстрый и единый ответ со стороны союзников. Блинкен также сказал, что поднимет тему находящихся в российских колониях граждан США. По словам госсекретаря, он не ожидает, что все разногласия разрешатся в ходе одной встречи, однако поиски дипломатического решения конфликта необходимо продолжать.

О переговорах Блинкена и Лаврова стало известно только на этой неделе. В последние дни госсекретарь США посетил Киев и Берлин, где провел переговоры с представителями союзников и партнеров Соединенных Штатов.