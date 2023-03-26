Министр обороны Израиля отправлен в отставку на фоне протестов в стране

В Израиле продолжаются массовые протесты против готовящейся судебной реформы. По мнению протестующих, она антидемократична. В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с предложением приостановить процесс принятия реформы. Он назвал сложившуюся ситуацию угрозой безопасности страны.

Галант предложил остановить процесс как минимум на несколько месяцев, подчеркнув, что протестные настроения существуют также и в армии, и службах безопасности Израиля. Его поддержал лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид. Лапид назвал заявление Галанта смелым шагом, жизненно необходимым для безопасности Израиля.

В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отправил Галанта в отставку. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание The Jerusalem Post. Нетанияху заявил, что потерял доверие к министру обороны, поскольку тот «действовал за спиной правительства».

Протесты против реформы судов в Израиле продолжаются двенадцатую неделю подряд. По словам их организаторов, вчера на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов. Это крупнейшая акция протеста за всю историю страны. Население Израиля составляет чуть более восьми миллионов человек.

Предложенная правительством Биньямина Нетаньяху судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Парламент должен вынести реформу на голосование на следующей неделе. Демонстранты считают, что ее принятие будет означать утрату независимости судов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, избранный в декабре прошлого года, полагает, что цель протестующих - отстранить его от власти. Некоторые из демонстрантов действительно выдвигают требования отставки Нетаньяху. Он заступил на должность премьер-министра уже в шестой раз в своей политической карьере. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.