Министр обороны Китая назвал перспективу конфликта с США «бедствием»

Министр обороны Китая Ли Шанфу на саммите в Сингапуре заявил, что Китай нацелен на диалог с США. Возможность открытой конфронтации с США он назвал «невыносимым бедствием для всего мира».

Ли Шанфу уточнил, что несмотря на все различия систем США и Китая, они должны искать общие интересы и основания для сотрудничества. В то же время он обвинил США и их союзников в попытках дестабилизировать обстановку в тихоокеанском регионе.

Министр упомянул, что утром в воскресенье китайский военный корабль чуть не столкнулся с американским, который принимал участие в совместных с Канадой учениях в Тайваньском проливе. Он назвал военное присутствие США и Канады в околокитайских водах провокацией и заявил, что если США не хотят обострения конфликта, они должны вывести свои военные суда из зоны интересов Китая.

Это было первое крупное выступление Ли Шанфу с момента вступления в должность министра обороны в марте. Всего несколько дней назад он отказался встречаться со своим американским коллегой Ллойдом Остином для прямых переговоров.

Ллойд Остин, выступая на том же сингапурском саммите «Шангри-Ла Диалог» в субботу, тоже признал, что если Китай начнет военные действия против Тайваня, это станет катастрофой для мировой экономики. Он подчеркнул, что США поддерживают независимость Тайваня.

Остин сказал, что не считает конфликт неизбежным. По его мнению, весь мир заинтересован в безопасности судоходства в Тайваньском проливе, и война там поставила бы под угрозу всю мировую торговлю.

«Для ответственных лидеров, - заявил Остин, - Подходящее время для диалога - любой момент. Этот момент - сейчас. Диалог - не поблажка, а необходимость».