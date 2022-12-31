Новости
Министр обороны Украины обратился к россиянам: скоро закроют границы
Министр обороны Украины Алексей Резников вечером 30 декабря выступил с видеообращением к гражданам России. На русском языке он сказал им, что предположительно спустя неделю после Нового года Россия и Беларусь закроют границы, а в России начнется новая волна мобилизации на войну с Украиной, которая на этот раз затронет жителей крупных городов.
Источников своих данных Резников не привел. Ранее, однако, Главное управление разведки Минобороны Украины выступало с утверждениями о том, что новая волна мобилизации в России может начаться уже 5 января.
Российские власти его слова пока никак не комментировали. Ранее российские руководители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что новая волна мобилизации не нужна. При этом указ о так называемой частичной мобилизации, выпущенный в сентябре, не отменен, и теоретически призыв по мобилизации может возобновиться в любой момент.
«Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, потом объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси», - сказал, в частности, Резников. Он призвал россиян задуматься, ради чего они, будучи призванными, пойдут на фронт, напомнив об успехах украинской армии в ходе войны, о потерях российской армии и о том, что российские власти так и не сформулировали четких целей вторжения в Украину.
«В интересах России - как можно скорее эту войну закончить», - заявил министр обороны Украины. Резников призвал граждан России не верить тем, кто говорит им, что в случае поражения в войне «над всеми россиянами якобы совершат расправу, заберут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее». «Это ложь», - заявил он, отметив при этом, что за развязанную войну России придется нести ответственность в виде репараций.
- Объявляя о вторжении в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин говорил, что в так называемой спецоперации будут участвовать только офицеры и военнослужащие-контрактники. В сентябре, однако, после ряда неудач российской армии на фронте, Путин объявил о призыве по мобилизации 300 тысяч человек.
- Резников уже обращался к гражданам России - вскоре после объявления мобилизации. Он призывал тогда любыми путями избежать отправки на фронт.
Другие новости дня
Саакашвили написал письмо Фейгину и Арестовичу
Российский оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, который собирает 4 января по всему миру акцию в поддержку Михаила Саакашвили, опубликовал письмо находящегося в заключении третьего президента Грузии. Письмо адресовано также Алексею Арестовичу.
Саакашвили пишет, что благодарит всех за солидарность, человечность и запланированную акцию. Далее дословно:
«Маргвелашвили, четвертый президент Грузии, прав - пенитенциарная система убивает меня в заточении. После феноменального обращения Зеленского и вашей активизации мне запретили курить и перестали пускать ко мне моих детей. Суд перенесен на 10 дней. Мой лечащий врач совершила гражданский подвиг и перед лицом руководителей пенитенциарной системы объявила, что мое положение крайне тяжелое и клиника исчерпала все свои возможности. Если Навального хотели сразу убить новичком, то мне дали смесь, которая убивает в течение нескольких месяцев и можно валить на другую (причину)».
- С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии - угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.
- Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.
- Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Михаила Саакашвили будет вновь рассматриваться на заседании Тбилисского городского суда 9 января. Это будет третье слушание дела по существу, на процессе дают показания врачи, участвовавшие в независимой медицинской экспертизе и врачи клиники «Вивамед».
Новогодний гала-концерт в Тбилиси на площади Европы начнется в 23:00
Мэрия Тбилиси приглашает жителей и гостей столицы на гала-концерт на площади Европы в новогоднюю ночь. Информацию распространяет мэрия Тбилиси.
Новогодний музыкальный концерт начнется в 23:00 выступлением DJ Анна Сиу. Кроме того, с 12:00 на трех разных площадках столицы выступят оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета, Нани Брегвадзе, ансамбль «Рустави» и другие известные исполнители.
Новогодний гала-концерт продлится до 02:00.
В декабре в Тбилиси зафиксировано 30 случаев телесных повреждений из-за пиротехники
По словам руководителя тбилисского Ожогового центра Гуги Кашибадзе, в декабре зафиксировано 30 случаев телесных повреждений пиротехникой, пишет Общественный вещатель Грузии.
По его словам, все случаи были легкими, состояние пациентов - стабильное. В то же время Гуга Кашибадзе призвал граждан к осторожности.
«Хочу предупредить население, что это не игра и не развлечение. Это не предмет для развлечения детей в семье. Следует быть осторожными. Даже если мы будем строго следовать инструкциям, в некоторых случаях мы можем получить серьезные травмы. Лучше вообще не пользоваться пиротехникой», - сказал Гуга Кашибадзе.
Умер ушедший в отставку Папа Римский Бенедикт XVI
В Ватикане в последний день 2022 года умер находившийся на покое (в отставке) Папа Римский Бенедикт XVI. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Святого престола.
«С прискорбием сообщаем вам, что папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 (11.34 мск - РС) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», - говорится в сообщении.
Бенедикту XVI было 95 лет. Он стал самым долгоживущим Папой за всю историю Римско-католической церкви (однако уже не будучи действующим понтификом).
В миру Бенедикта XVI звали Алоис Ратцингер, он родился в Германии. Был участником Второй мировой войны, после нее изучал теологию. В 1970-е годы стал архиепископом в Мюнхене, впоследствии кардиналом. Известен как один из наиболее видных католических богословов новейшего времени, при Папе Иоанне Павле II возглавил Конгрегацию доктрины веры. Считался носителем умеренно-консервативных взглядов.
Папой Римским был избран в 2005 году после кончины Иоанна Павла II, став вторым подряд Папой-неитальянцем. Понтификат Бенедикта был омрачен чередой скандалов, связанных со случаями педофилии среди католических священников. В феврале 2013 года стал третьим в истории Римским Папой, добровольно ушедшим в отставку. Причиной отставки он назвал состояние здоровья. Его преемником стал нынешний Папа Римский Франциск. После отставки, получив почетный титул «Папы на покое», поселился в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae («Матери-Церкви») в Ватикане, на публике появлялся крайне редко.
Ватикан сообщил об ухудшении здоровья Бенедикта XVI несколько дней назад. Тогда сообщалось, что своего предшественника посетил Папа Франциск.
МАГАТЭ сообщило о проблеме с резервной ЛЭП для Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о проблемах с функционированием после обстрела последней резервной линии электропередач, которая используется для снабжения энергией Запорожской атомной электростанции.
В сообщении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси говорится, что подключение к резервной линии «Феросплавная 1» (напряжением 330 киловольт) было прервано в четверг поздно вечером в результате повреждения на другом берегу Днепра, на некотором удалении от самой станции. Масштаб повреждения пока не ясен, ремонтные работы уже ведутся, добавил Гросси.
В заявлении подчеркивается, что инцидент стал еще одним свидетельством, подчеркивающим неустойчивое снабжение предприятия электроэнергией.
МАГАТЭ напоминает, что все шесть реакторов на Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе - сейчас остаются заглушенными, а станция получает электричество, необходимое для охлаждения и систем безопасности, по единственной оставшейся в целости линии напряжением 750 киловольт. До российского вторжения в Украину таких линий было четыре, пишет со ссылкой на текст Гросси Русская служба «Би-би-си».
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.
Конгресс США обнародовал налоговые декларации Трампа
В пятницу комитет Палаты представителей по налогам и доходам обнародовал налоговые декларации бывшего президента США Дональда Трампа за 6 лет, включая 4 года, проведенные им в Белом доме.
Обнародование налоговых документов стало результатом многолетней судебной тяжбы законодателей-демократов и Дональда Трампа. В отличие от своих предшественников в Белом доме Трамп отказался представить на всеобщее обозрение свои налоговые декларации. В ответ законодатели затребовали эти документы, ссылаясь на свое право доступа к налоговым декларациям любого американца. Суды, в том числе, Верховный суд с ними согласились .
Из налоговых деклараций бывшего президента и его супруги следует, что личные доходы четы Трампов тесно связаны с коммерческой деятельностью бывшего президента. Например, за первые три года президентства Дональд Трамп выплатил миллион сто тысяч долларов в качестве федеральных налогов, но 2020 год стал для него годом значительных финансовых потерь в результате рецессии, и он не платил налоги в федеральную казну. В 2017 году, в первый год президентства, он выплатил государству лишь 750 долларов, списав многомиллионные потери.
Списание доходов за счет различных коммерческих расходов и потерь предусмотрено американским налоговым законодательством и к этому способу снижения налогов прибегают практически все американцы, ведущие предпринимательскую деятельность. Но в налоговых декларациях Дональда Трампа, согласно комиссии по налогообложению, содержится несколько сомнительных статей расходов, требующих дальнейшего изучения налоговой инспекцией.
Федеральная налоговая служба уже несколько лет ведет аудит налоговой отчетности Дональда Трампа, но работа еще не закончена из-за крайне сложных финансовых схем, используемых бывшим президентом для подсчета доходов и расходов.
В пятницу Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они обнародовали его налоги, надеясь использовать их как политическое оружие. «Я горд тем, что я был способен использовать различные налоговые списания, чтобы стимулировать создание тысяч рабочих мест и сооружение прекрасных зданий», - заявил Дональд Трамп. Законодатели-республиканцы предупредили, что обнародование Конгрессом личных налоговых деклараций бывшего президента устанавливает опасный прецедент. Они предупредили, что они могут предать гласности налоговые декларации Хантера Байдена, сына президента Байдена, получив в январе контроль над Палатой представителей. Подозревают, что сын президента на платил налогов с доходов, полученных от коммерческой деятельности в Украине и Китае.
Светлана Медведева получила знак отличия «За благодеяние»
Президент России Владимир Путин наградил супругу зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева Светлану почетным знаком «За благодеяние». Указ о награждении опубликован на портале правовой информации. Знак «За благодеяние» вручается лицам, отличившимся деятельностью в сфере благотворительности.
Светлана Медведева с 2008 года возглавляет Фонд социально-культурных инициатив. Также она является руководителем попечительского совета целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», созданной по благословению патриарха Алексия II, и патронирует Санкт-Петербургский дом-интернат № 1, в котором живут 316 воспитанников.
Помимо поста в российском Совбезе Дмитрий Медведев, бывший президент России, является сейчас председателем партии «Единая Россия».
26 декабря стало известно о назначении Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Ранее этой должности в составе комиссии не было. За несколько дней до этого Медведев побывал с визитом в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
С самого начала российского вторжения в Украину Медведев выступает с крайне жесткими заявлениями в адрес Киева и стран Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.
Роскомнадзор заблокировал сайт «Очевидцы» о реакциях людей на войну
Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Очевидцы 24 февраля», который рассказывает о том, как война в Украине изменила жизнь обычных людей. Героями проекта становятся и россияне, и украинцы.
Причины блокировки сайта ведомство не называет, уведомления авторы проекта не получали. Созданием «Очевидцев» занимались журналисты томского агентства ТВ2, который власти заблокировали вскоре после начала российского военного вторжения в Украину.
Главный редактор проекта Виктор Мучник сообщил, что несмотря на блокировку «Очевидцы» продолжат работать в социальных сетях - Youtube, телеграме и прочих, а также обходить блокировку через зеркала сайта и VPN. Он назвал решение Роскомнадзора «высокой оценкой работы» команды.
Проект «Очевидцы 24 февраля» был запущен в апреле. В сентябре для него был создан отдельный сайт. Авторами собрано уже несколько сотен видео- и текстовых свидетельств людей, живущих сегодня в России, в Украине и еще в полутора десятках стран о том, что произошло с ними и их близкими после начала войны.
- Журналисты, занятые в проекте «Очевидцы», ранее работали в томском независимом агентстве новостей ТВ2, которое было вынуждено прекратить свою работу 4 марта из-за не соответствующего политике российских властей освещения войны в Украине. В ночь на 4 марта Роскомнадзор также заблокировал сайты «Медузы», Deutsche Welle, Би-би-си, Радио Свобода, а также магазины приложений App Store и Google Play. У части российских пользователей перестали открываться фейсбук и твиттер. 1 марта РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Эха Москвы» и «Дождя».
Astra: Пять российских офицеров исчезли после отказа воевать в Украине
Пять российских офицеров бесследно исчезли после отказа выполнять приказы командования в ходе боевых действий в Украине, сообщает издание Astra. По сведениям журналистов, они были переведены в специальный центр в населенном пункте Брянка Луганской области, после чего перестали выходить на связь.
Рапорты об отказе участвовать в боевых действиях офицеры написали в июле. Все они отказались вести личный состав в бой с заметно превосходящими силами противника. Мать одного из пропавших офицеров, старшего лейтенанта Руслана Леванова, сообщила изданию Astra, что ее сын написал заявление об увольнении из вооруженных сил России после того, как получил приказ взять боевую точку «любой ценой», не считаясь с человеческими потерями.
После этого, по словам матери, Леванов был отправлен в Брянку, в так называемый Центр по восстановлению боевой устойчивости военнослужащих, куда его привезли в багажнике автомобиля. Аналогичные истории рассказывают родственники других офицеров: Александра Свечихина, Дмитрия Щербинкина, Дмитрия Волкова и еще одного, чью фамилию родственники не согласились упоминать.
По словам родственников, в Брянке на офицеров оказывалось моральное давление, а после их перевели в какой-то подвал. Затем связь с ними пропала.
Родные офицеров летом обращались в военную прокуратуру, но не получили внятного ответа о местонахождении военнослужащих. 4 сентября в журнале боевых действий внезапно появилась выписка о том, что офицеры оказались 20 июля в зоне артиллерийского обстрела и пропали без вести. В записке указано, что все пятеро находились внутри склада в Нижнем Покровском, который был полностью уничтожен обстрелом, но об их гибели не утверждается: указано только, что «их местонахождение не установлено».
При этом один офицер - старший лейтенант Щербинкин - уже числился погибшим от прямого попадания снаряда 23 июля. По словам родственников, военные с июля находились вне зоны обстрелов, а запись об обстреле склада обнаружилась в документах только осенью, что подтвердил замполит части. Родственники сомневаются в достоверности сведений о судьбе своих близких.
Сослуживцы офицеров допускают, что тех могли убить в ходе «моральной обработки» и сообщают об избиениях и пытках в «центре перевоспитания» в Брянке.
- В конце июля издание «Верстка» опубликовало данные, согласно которым около двух тысяч российских военных с февраля отказались от участия в войне. Кто-то из них смог вернуться, но некоторых отказников, по информации «Верстки», вывозят в специальные учреждения на оккупированных территориях, где «перевоспитывают», чтобы те продолжали участие в войне.
В Киеве назвали число находящихся в плену украинских солдат
В российском плену в настоящий момент находятся около 3400 украинских военнослужащих. Об этом в пятницу в интервью немецкому изданию RND сообщила украинская уполномоченная по правам военных Алена Вербицкая.
По ее данным, сейчас в плену у России находятся 3 392 украинских военных. Вербицкая уточнила, что эту цифру назвала российская сторона. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести. «Мы не знаем, что с ними [пропавшими без вести] произошло – может быть, они тоже попали в число пленных, или были насильно вывезены с оккупированных территорий, или давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников», – говорит Вербицкая.
Уполномоченная утверждает, что Россия не дает Красному Кресту (МККК) доступ к лагерям для военнопленных, тем самым систематически нарушая Женевскую конвенцию. «А если сотрудники МККК получают доступ, задержанных тотчас переводят в другие места, чтобы вызвать новую неопределенность», – добавила Алена Вербицкая. О реакции Москвы на это заявление информации не было.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что по состоянию на 30 декабря украинской стороне удалось вернуть из плена 1456 военных, пишет «Настоящее время».
С марта поступают регулярные сообщения об обмене пленными между Россией и Украиной. В общей сложности стороны вернули по тысяче человек. В ноябре обмены стали проходить чаще: о последнем - по формуле «60 на 60» сообщалось в первой половине декабря.
Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уезжать из России
Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России, прежде чем их сделают «козлами отпущения» за тяготы, вызванные войной в Украине.
«Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима», – сказал Гольдшмидт в интервью The Guardian.
По его словам, в России наблюдается рост антисемитизма на фоне того, как «Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается».
«Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать», – сказал раввин.
- Главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт уехал из России начале марта после того, как власти стали требовать от него поддержать войну с Украиной. В июле он ушел в отставку – по официальной версии, в связи с истечением контрактов.
Путин пригласил Си в Россию обсудить военное сотрудничество
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в пятницу провели переговоры по видеосвязи. В частности, Путин заявил, что весной ожидает официального визита Си Цзиньпина в Москву, чтобы обсудить перспективы военного сотрудничества Китая и России.
Российский президент выступил с критикой стран Запада, которые экономически и политически изолировали Россию из-за её вторжения в Украину, и выразил намерение укреплять связи с Китаем.
Си Цзиньпин, однако, в разговоре с Путиным не подтвердил своего согласия на визит в Москву.
- Неделю назад газета The Wall Street Journal писала, что Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более прочные связи с Россией в экономике. Издание связывает решение с тем, что китайский политик с молодости очарован российской культурой.
- 21 декабря с визитом в Китае был заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В Пекине он встретился с Си Цзиньпином. 26 декабря стало известно о назначении Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Ранее этой должности в составе комиссии не было.
- В ноябре этого года Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарём на ХХ съезде правящей Коммунистической партии Китая. Это уже его третий срок на посту лидера КПК. Со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на посту главы партии. В 2018 году это ограничение было отменено по инициативе Си Цзиньпина.
На выезде из России в Грузию образовалась большая очередь грузовиков
На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе России и Грузии скопилось множество грузовиков, рассказал РИА Новости первый заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов. По его словам, Верхний Ларс — один из проблемных пунктов пропуска.
«На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь», — сказал он.
По информации российской таможни, за прошедший год товарные потоки через этот пункт пропуска существенно выросли.
«Идет торговля, через «Верхний Ларс» везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это на 65 процентов больше, чем за декабрь прошлого года», — отметил Давыдов.
Собеседник агентства напомнил, что на погранпереходе еще не завершилась реконструкция, хотя дополнительные полосы для легкового транспорта уже ввели в строй.
Он рассказал также, что на таможне в Верхнем Ларсе усилены смены, работают инспекционно-досмотровые комплексы.
В конце сентября, после объявления Владимиром Путиным «частичной военной мобилизации» из-за скопления легковых автомобилей на КПП «Верхний Ларс» вводили режим повышенной готовности.
Bloomberg: с начала войны богатейшие россияне лишились более $93 млрд
С начала российского вторжения в Украину богатейшие россияне лишились более 93 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
По подсчётам агентства, непосредственно 24 февраля - в день начала войны - самые богатые россияне потеряли 46,6 миллиарда долларов. В последующие месяцы после введения западных санкций они потеряли ещё 47 миллиардов долларов.
В начале ноября потери богатейших россиян оценивались в 83 миллиарда долларов. Эти данные приводились в рейтинге Bloomberg Billionaires Index о стоимости активов 500 богатейших людей планеты, в который входят 25 россиян. Самые крупные потери понесли совладельцы НОВАТЭКа близкий к президенту Путину предприниматель Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон - более восьми миллиардов долларов каждый.
В процентном соотношении лидером по потерям оказался председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг – его состояние уменьшилось более чем на 60% и составляет сейчас 11,2 миллиарда долларов. Также почти половину своего состояния потерял с начала года Роман Абрамович: оно уменьшилось с 18 миллиардов до 9,7 миллиарда долларов.
Совокупное состояние богатейших бизнесменов Украины с февраля сократилось более чем на 20 миллиардов долларов – с 40 до 22,5 миллиарда долларов, подсчитал украинский Forbes.
Как отмечает Bloomberg, снижение активов миллиардеров – общемировая тенденция, вызванная ростом инфляции, ужесточением политики центральных банков, а также войной России против Украины и санкциями. За год только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты потеряли почти один триллион 400 миллиардов долларов.
В России возбудили дело после падения сосульки на генерала МЧС
В Москве возбуждено уголовное дело после падения с крыши сосульки на генерала МЧС Анатолия Елизарова. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на прокуратуру российской столицы. Дело возбуждено по статье о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Инцидент произошёл 28 декабря. В результате падения глыбы льда 50-летний Елизаров получил травму головы и был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Сообщается, что в МСЧ он занимает должность главы департамента оперативного управления ведомства.
С наступлением зимнего сезона в России регулярно происходят случаи падения льда с крыш домов на прохожих. Десятки людей получают тяжелые травмы или погибают. Правоохранительные органы возбуждают дела о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в отношении руководителей управляющих компаний, представителей коммунальных служб и владельцев зданий.
Airfinity: в Китае от COVID-19 умирает около 9 тысяч человек в день
В Китае от коронавирусной инфекции умирают, вероятно, около 9 тысяч человек в день. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на британскую аналитическую компанию Airfinity.
По подсчетам организации, общее количество смертей с 1 декабря, вероятно, достигло 100 тысяч, при этом всего заразились 18,6 миллиона человек. В публикации отмечается, что китайские власти сообщают только о нескольких тысячах случаев заражений в день, а с 7 декабря официально сообщалось всего о 10 случаях смерти от коронавирусной инфекции.
Airfinity предполагает, что смертность достигнет пика 23 января и составит около 25 тысяч человек в день, а с декабря общее число смертей достигнет 584 тысяч человек.
После заявления компании стало известно, что США рассматривают возможность отбора проб сточных вод, взятых с самолётов международных рейсов, для отслеживания любых новых вариантов COVID-19. Ранее США и ряд других стран также заявили, что путешественникам из Китая потребуются обязательные отрицательные тесты на COVID-19.
Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры. Этому предшествовали широкие общественные протесты против принятой китайскими властями политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которая включала в себя жёсткие локдауны в масштабах целых городов и поголовное тестирование населения.
В результате протестов правительство позволило ослабить эпидемиологические меры: смягчить локдауны, открыть для посещения заведения общепита, магазины, кинотеатры и прочие общественные места. Однако как только меры были ослаблены, в стране резко выросло число случаев заболевания COVID-19. По мнению эпидемиологов, из-за политики тотальной изоляции заболевших большинство жителей Китая не смогли выработать иммунитет к коронавирусу.
Судебный процесс по делу Саакашвили отложили до 9 января
Тбилисский городской суд, рассматривающий ходатайство о переносе наказания или освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья, решил отложить назначенное на сегодня заседание. Судебный процесс продолжится уже после новогодних праздников – 9 января 2023 года.
Как заявил адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, судья, рассматривающий дело, удалился в совещательную комнату для принятия решения по другому делу. До оглашения приговора, по словам адвоката, у судьи есть конституционное право отказаться от проведения заседаний по остальным делам.
Отметим, что ранее сторона защиты просила продолжить процесс в каждодневном режиме из-за ухудшающегося состояния здоровья Саакашвили.
Тело одного из погибших абхазских добровольцев вынесли с поля боя
Тело одного из абхазских добровольцев, погибших под Авдеевкой, удалось вынести с поля боя. Как сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, глава ведомства Лев Квициния связался по телефону с абхазскими добровольцами.
«Ситуация в зоне специальной военной операции на Донбассе остается сложной. Идут интенсивные бои. По уточненным данным, к утру сегодняшнего дня с поля боя удалось вынести тело лишь одного из троих погибших абхазских добровольцев – Дмитрия Цвижба», – говорится в сообщении МЧС.
О гибели добровольцев из Абхазии, воюющих на стороне России в составе батальона «Пятнашка», стало известно накануне. Сообщалось также о ранении уроженцев Абхазии. По информации МЧС, среди них нет тяжело раненных.
Ранее в Украине погибли четыре добровольца из Абхазии – Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр и Беслан Тапагуа.
Михаил Саакашвили: грузины просто боготворят Зеленского
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что его отравление тяжелыми металлами «выгодно Путину, который, как оказалось после 24 февраля, полностью контролирует власть в Грузии». Об этом Саакашвили заявил изданию «Украинская правда».
«Мое отравление неопровержимо доказано двумя американскими лабораториями и ведущим американским токсикологом Девидом Смитом. Отравление произошло во время насильственного перевода в «тюремную больницу», где мне неожиданно стало очень плохо, и, как сказал реаниматолог позже, это чудо, что я не умер. Хотя отравление оставило очень тяжелые симптомы. Если во время ареста мой вес составлял около 120 кг, то сейчас он составляет 72 кг», – отметил Саакашвили.
Политик говорит, что западные политики активизировались в вопросе его освобождения.
«Европарламент принял резолюцию по вопросу моего отравления и Еврокомиссия очень активна. Президент и премьер-министр Польши прилетали в Грузию по очереди для моего освобождения. Президент Молдовы Майя Санду сделала несколько заявлений. Были заявления от Госдепа США и это только начало. Но главным для меня было заявление президента Зеленского.
Во-первых, потому что его слово стоит больше, чем слово многих мировых политиков. Грузины его просто боготворят.
Во-вторых, это был высочайший акт гуманизма в очень тяжелое для Украины время», – сказал он.
Саакашвили вновь повторил, что является «личным узником Путина», а тюремщики, по его словам, часто обращаются с ним «хуже, чем обращались бы, например, в Лефортово».
«При этом в Грузии абсолютное большинство людей относятся ко мне крайне положительно. Это я чувствую по рассказам своих родителей, детей и друзей. А безопасности я не ищу. В Украине я был бы на передней линии фронта и чувствовал бы себя очень счастливым», – заявил Саакашвили.
Он прокомментировал и позицию грузинских властей по войне в Украине.
«Это не нейтральная позиция. Нейтральности в такой войне быть не может. Сейчас появилась информация, что в Грузию собирается приехать Сергей Кириенко, если уже не приехал – это один из главных идеологов этой войны.
Российский МИД заявил, что собирается отменить визовый режим для граждан Грузии. Российские официальные лица и пропагандисты постоянно хвалят грузинские власти за то, что они держат меня в тюрьме. Грузию официально исключили из списка недружественных к России стран, куда входит чуть ли не половина мира», – сказал Саакашвили.
По его словам, «грузинские власти ни разу не сказали слова с осуждением российской агрессии против Украины, хотя постоянно в издевательском тоне отзываются об Украине и ее руководстве».
«Грузинские власти обвиняют не только Зеленского, что он меня якобы выслал со спецоперацией и с заданием развязать войну. Но последнее время они обвиняют еще и США, что четко показывает вектор», – добавил экс-президент Грузии.
Журналисты передали вопросы политику через близкого друга Саакашвили. Издание публикует ответы, написанные от руки частично грузинским лидером, частично – его другом, «поскольку Саакашвили трудно даже писать».
Байден подписал закон о бюджете с помощью Украине на 45 млрд долларов
Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023 финансовый год объемом почти в один триллион 700 миллиардов долларов.
Закон включает в себя рекордное финансирование министерства обороны - около 858 миллиардов долларов, что на 10 процентов больше, чем в текущем году. Примерно 45 миллиардов долларов будут выделены на помощь Украине и странам НАТО. Это больше, чем изначально запрашивала администрация Байдена у Конгресса. Согласно бюджету, объемы военной помощи Киеву сохранятся примерно на уровне уходящего года.
21 декабря президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе , призвал американских законодателей поддержать выделение дополнительной помощи его стране. "Ваши деньги - не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность, с которой мы обойдемся самым ответственным образом", - сказал Зеленский.
Из выделяемых министерству обороны средств почти 140 миллиардов долларов будут выделены на перспективные исследования и разработки в сфере вооружений, такие как, например, гиперзвуковые ракеты.
Бюджет также предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, доступное жилье для семей, ветеранов и людей, пострадавших от домашнего насилия, средства на восстановление после стихийных бедствий.
Ранее проект бюджета на 2023 финансовый год был одобрен обеими палатами Конгресса США.
Саакашвили: «Если доживу до победы Украины, хочу вернуться в Одессу»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили жалеет о том, что не может быть в Украине во время войны. Об этом он заявил изданию «Украинская правда».
Журналисты передали вопросы политику через близкого друга Саакашвили. Издание публикует ответы, написанные от руки частично грузинским лидером, частично – его другом, «поскольку Саакашвили трудно даже писать».
«Я жалею не об аресте, а о том, что не могу быть в Украине и быть активным участником в этой войне. Я просыпаюсь с Украиной, засыпаю с Украиной и в целом существую Украиной», – отметил Саакашвили, который «чувствует себя на 100% украинцем и никогда этим так не гордился».
Политик говорит, что одним из первых предсказывал российское вторжение, «но не верил, что Путин пойдёт атаковать Киев такими малыми силами».
По сравнению с Зеленским, Рейган и Тэтчер нервно курят в стороне
Саакашвили рассказал, что постоянно поддерживает отношения с Офисом президента Украины, министрами и депутатами, в том числе с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамия. Зеленского он считает «самым выдающимся государственным деятелем в периоде после Черчилля».
«По сравнению с Зеленским, Рейган и Тэтчер нервно курят в стороне», – отметил Саакашвили.
Саакашвили уверен, что «война закончится полным разгромом и развалом России».
«А конкретные параметры победы сформулировал Владимир Зеленский. Если я доживу до победы (верю, в нескольких месяцах), я хочу вернуться в Одессу – наслаждаться видом моря и угощать друзей», – сказал он.
ПВО Украины отразили ночную атаку российских беспилотников
В ночь на 30 декабря несколько областей Украины подверглись атакам российских ударных беспилотников. В Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога.
Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, силы ПВО отбили ночную атаку дронов, целью которых были объекты украинской инфраструктуры. «Предварительно, попаданий нет», – написал Кулеба в телеграме.
Воздушное командование «Восток» также сообщило, что ночью ВСУ сбили десять российских ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях.
Накануне в ходе очередного массированного удара по Украине российские военные запустили около 70 ракет, из которых украинская ПВО уничтожила 54. Россия применила крылатые ракеты воздушного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты, комплексы С-300 и С-400, заявили в украинском Генштабе.
В результате массированного обстрела в ряде областей повреждены объекты генерации и электросети, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Сложной он назвал ситуацию в Одесском и Киевском регионах.
- С середины октября российская армия регулярно наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате этого повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины.
- Киев расценивает бомбёжки гражданской инфраструктуры как военные преступления.
- Российские власти отрицают обвинения в намеренных атаках против гражданского населения, а удары российского Минобороны по энергообъектам называют ответом на действия украинских военных.
В Лондоне умерла «королева панка», модельер Вивьен Вествуд
В Лондоне на 82-м году жизни скончалась британский модельер Вивьен Вествуд, которая носила неофициальный титул "королева панка". В начале 1970-х Вествуд стояла у истоков этой субкультуры. Одна из первых и наиболее известных панк-групп в мире, Sex Pistols, неоднократно выходила на сцену в одежде её авторства.
Вивьен Вествуд (девичья фамилия - Суайр) родилась в деревне Тинтвисл на северо-западе Англии, в 17 лет она вместе с семьёй переехала в Лондон, где отучилась в школе художественного искусства. В середине 1960-х Вествуд познакомилась с Малькольмом Маклареном, одним из создателей и менеджеров Sex Pistols. С ним в 1971-м году она открыла магазин неформальной одежды Let It Rock, ставший культовым в Британии. В 1981-м году Вествуд создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood.
В начале нулевых она стала заниматься политическим активизмом. Вествуд неоднократно устраивала резонансные уличные акции и перформансы. Так, в 2015-м году она подъехала к дому британского премьер-министра Дэвида Кэмерона на танке, протестуя против добычи сланцевой нефти, а в 2020-м году заперла себя в металической клетке перед зданием уголовного суда в Лондоне, поддержав таким образом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В 2006-м году королева Великобритании Елизавета II присвоила Вествуд титул Дамы-командора Ордена Британской Империи.
Умер легендарный бразильский футболист Пеле
В Бразилии в возрасте 82 лет умер легендарный футболист, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле. Об этом сообщает агентство Associated Press. В Бразилии объявлен трёхдневный траур.
С ноября Пеле находился в одной из больниц в Сан-Паулу, куда его госпитализировали с респираторной инфекцией и COVID-19. Ему также требовалось лечение онкологического заболевания. В 2021 году футболист перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и регулярно проходил лечение. 22 декабря стало известно, что состояние Пеле значительно ухудшилось.
Настоящее имя Пеле Эдсон Арантис ду Насименту. По версии Международной федерации футбола, он был признан лучшим футболистом XX-ого века наравне с аргентинцем Диего Марадоной. Пеле единственный футболист в истории футбола, который выиграл три чемпионата мира в 1958, 1962, 1970 годах. За сборную Бразилию он сыграл 92 матча и забил 77 голов. На клубном уровне Пеле выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».
В июне этого года на личной странице Пеле в инстаграме было опубликовано открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить войну в Украине.
«Я пережил восемь десятилетий, в течение которых видел конфликты, слышал высказывания бесхребетных лидеров, пропагандирующих зверство во имя безопасности своей нации. Мы должны остановить это. Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир. Сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году», – говорится в посте футболиста.
Форум