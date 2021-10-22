Министры НАТО согласовали план по защите от угроз со стороны России

Министры обороны стран НАТО согласовали в четверг в Брюсселе новый генеральный план по защите от любого потенциального нападения со стороны России на нескольких фронтах.

В документе подчёркивается, что основной целью Североатлантического союза остаётся сдерживание Москвы, даже несмотря на всё большее внимание, которое уделяется действиям Китая.

Стратегия НАТО, имеющая конфиденциальный характер, направлена на подготовку к любой синхронной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, которая может включать применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей и атаки в космосе, пишет Reuters.

"Мы продолжаем укреплять наш союз, используя лучшие и модернизированные планы", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи, участники которой также согласовали выделение начального одного миллиарда долларов на развитие новых цифровых технологий.

Официальные лица в НАТО отмечают при этом, что не считают атаку со сторону России неизбежной.

Йенс Столтенберг перед министерской встречей в Брюсселе заявил, что отношения с Москвой достигли новой низшей точки со времён "холодной войны". "У нас всё ещё остаются средства и каналы для взаимодействия с Россией, однако мы сожалеем о её решении закрыть два офиса НАТО в Москве и остановить работу российской миссии здесь в НАТО", - отметил Столтенберг.

Сама Москва отрицает агрессивные намерения в отношении Запада и утверждает, что это НАТО своими подготовительными действиями создаёт риски для дестабилизации ситуации в Европе.

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на заседании дискуссионного клуба Валдай, заявил, что реальную угрозу для России представляет военное присутствие НАТО на Украине. "Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идёт", - сказал Путин, добавив одновременно, что заявления министра обороны США Ллойда Остина, побывавшего на этой неделе в Киеве, по сути открывают Украине двери в НАТО. "Это же не гарантии безопасности для России…И, конечно, нас это беспокоит", - сказал Путин.

Находясь в Киеве, Остин подчеркнул, что поддержка Вашингтоном территориальной целостности Украины остаётся незыблемой. Россия не вправе блокировать устремления Киева, связанные с присоединением к НАТО, сказал Остин.

18 октября МИД России заявил о приостановке работы представительства России при НАТО и военной миссии связи альянса в Москве, а также о прекращении деятельности информационного офиса НАТО в России. Этот шаг в МИД связали с решением Брюсселя выслать восемь российских дипломатов и сократить максимальную численность состава дипмиссии до десяти человек, напоминает "Немецкая волна". Североатлантический союз объяснил высылку россиян с тем, что лишённые аккредитации дипломаты были сотрудниками спецслужб и занимались недружественной деятельностью.