Минобороны показало первые кадры с Шойгу после мятежа Пригожина

Министерство обороны России опубликовало видео, в котором, как утверждается, министр Сергей Шойгу проверяет передовой пункт управления западной группировки войск в зоне проведения «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине).
На видео Шойгу заслушивает доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова и проводит совещание с командирами, заявило Минобороны. Когда было снято видео, неизвестно.
Министр обороны впервые показался на публике после военного мятежа, который поднял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, требуя отстранения Шойгу и военного руководства России. Пока продолжался мятеж Шойгу не выступал публично и никак не комментировал события.
- В пятницу, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в нанесении ракетного удара по тыловым позициям вагнеровцев и объявил о «марше справедливости» на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство оборонного ведомства, а конкретно министра Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
- За сутки колоннам ЧВК «Вагнер» удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и, предположительно, Воронеж. Владимир Путин назвал выступление «Вагнера» предательством и ударом в спину, а в Минобороны события охарактеризовали как провокацию. ФСБ возбудила против основателя ЧВК уголовное дело о подстрекательстве к мятежу.
- К вечеру 24 июня стало известно о переговорах между Пригожиным и Лукашенко. В результате этих консультаций продвижение колонн «Вагнера» к Москве было остановлено. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что участников вооружённого выступления не будут преследовать.