Минобороны показало первые кадры с Шойгу после мятежа Пригожина

Министерство обороны России опубликовало видео, в котором, как утверждается, министр Сергей Шойгу проверяет передовой пункт управления западной группировки войск в зоне проведения «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине).

На видео Шойгу заслушивает доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова и проводит совещание с командирами, заявило Минобороны. Когда было снято видео, неизвестно.

Министр обороны впервые показался на публике после военного мятежа, который поднял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, требуя отстранения Шойгу и военного руководства России. Пока продолжался мятеж Шойгу не выступал публично и никак не комментировал события.