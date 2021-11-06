Великобритания в четверг стала первой в мире страной, одобрившей использование препарата против COVID-19, разработанного американскими корпорациями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

Препарат молнупиравир разработан в виде пилюли и рекомендован для использования людям в начальной стадии заболевания, до развития осложнений. Он рекомендован, в частности, людям из группы риска - тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Это первый препарат от COVID-19, предназначенный для массового использования. До сих пор специфические препараты для лечения коронавирусной инфекции применялись только в больницах для помощи пациентам в тяжёлом состоянии.

Клинические испытания показали, что новое лекарство может наполовину снизить риск госпитализации и смерти для людей из группы риска.

В Британии - как и в других европейских странах - с наступлением осени растёт число инфицированных коронавирусом, даже несмотря на относительно высокий процент вакцинации. Число новых случаев инфекции за сутки иногда достигает максимальных значений с начала пандемии - как, например, в Германии, где за последние сутки выявлено более 33 тысяч инфицированных. При этом число смертей по-прежнему существенно ниже, чем прошлой осенью и весной, что связывают с эффектом вакцинации: большинство пациентов с тяжёлым течением инфекции по-прежнему составляют непривитые.

В Британии с лета отменены практически все ограничения, связанные с эпидемией. В большинстве стран ЕС это не так - там существует обязанность носить маски в помещениях, а в общественные места можно попасть только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом. Полный локдаун, по образцу прошлого года, был введён только в Латвии.

Близки к локдауну меры, принятые российскими властями, объявившими дни с 30 октября до 7 ноября нерабочими. В ряде регионов этот режим будет продлён ещё на неделю. Власти Москвы заявили, что 8 ноября локдаун закончится, однако сохранится ряд введённых ранее ограничений.

Уже около 2-х недель, по официальным данным, от COVID-19 в России умирают более 1 тысячи человек в сутки. Это один из самых высоких показателей в мире.