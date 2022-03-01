В Беларуси под Гомелем сегодня – в пятый день российского вооружённого вторжения на территорию Украины – проходят переговоры между делегациями России и Украины. Они организованы без предварительных условий, боевые действия продолжаются.

О начале переговоров около 13.00 мск сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из членов делегации Украины. Впоследствии было опубликовано видео начала переговоров.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей приветствовал их участников, подтвердив, что Александр Лукашенко гарантировал их безопасность.

В состав украинской делегации входит министр обороны Алексей Резников. Один из участников украинской делегации, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в фейсбуке написал, что переговоры или пойдут в нужном Украине направлении, или же завершатся безрезультатно. "Надо их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и ее граждан", – уточнил он. В сообщении Офиса президента Украины говорится, что ключевой вопрос переговоров – прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что рассчитывает достичь договорённости "как можно быстрее". При этом российские требования не называются. Ранее президент Владимир Путин называл целями военной операции "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, однако не уточнил, что конкретно имеет в виду.

В прошедшие сутки бои продолжались под Харьковом, под Киевом, в Донбассе и на юге Украины. Харьков и Киев остаются под контролем украинских вооружённых сил. Минобороны России заявило, что российские военные взяли под контроль город Бердянск на Азовском море и Энергодар в Запорожской области, а также территорию около Запорожской АЭС. Украинская сторона подтверждает потерю Бердянска, но отрицает российский контроль над АЭС. "ЗАЭС находится под полным контролем Украины и стабильно работает, обеспечивая страну электроэнергией", – говорится в заявлении компании "Энергоатом".

Появилось видео протестов жителей Бердянска против российского вторжения.

Генштаб Украины утверждает, что "противник деморализован и несёт большие потери". Утверждается, что российские ракеты попали в жилые дома в Житомире и Чернигове. Также утверждается, что потери российских солдат превысили 5 тысяч человек. Независимо число потерь подтвердить невозможно. Российское Минобороны не приводит цифры потерь среди военнослужащих, но признаёт, что они есть.

Британская The Times сообщает, что в Киеве по заданию Кремля действуют более 400 российских наемников. Им якобы поставлена задача убить президента Владимира Зеленского, членов Кабинета министров и подготовить почву для взятия города под контроль Москвы. Речь идёт о наёмниках из так называемой "ЧВК Вагнера", само существование которой российские власти отрицают. В Минобороны России заявляют, что в Киеве нет российских диверсантов, а стрельбу там ведут "вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов".