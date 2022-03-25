Минобороны РФ второй раз за войну отчиталось о потерях: погиб 1351 военнослужащий

Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 военнослужащего в ходе военных действий в Украине. 3825 военных получили ранения, передает ТАСС слова первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Сергея Рудского.

По его словам, государство поддержит семьи погибших, в том числе возьмет на себя "поднятие детей вплоть до получения высшего образования", погашение кредитов и решение жилищных вопросов.

С самого начала войны Россия рассказывала о потерях лишь однажды. 2 марта ведомство отчиталось о гибели около 498 военнослужащих, 1597 были ранены.

С тех пор поступали различные оценки потерь среди российской армии: Генштаб ВСУ говорит о более чем 16 тысяч потерь (они включают и погибших, и раненых). NYT писал неделю назад, что в США оценивают потери России в 7000 человек (погибших).

Российское министерство обороны сегодня также заявило, что за месяц боёв в Украине украинская сторона потеряла 14 тысяч военных убитыми и около 16 тысяч раненными. Таким образом общие потери составили около 30 тысяч человек.

По заявлению ведомства, за время войны Украина лишилась сил противовоздушной обороны, военной авиации и флота. Заявлено о полном контроле над Херсонской и над большей частью Запорожской областей. Утверждается, что российская армия заблокировала Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев и допускает возможность их штурма.

Заявления противоборствующих сторон плохо поддаются проверке во время активной фазы военных действий. Непонятно так же, что российское министерство называет "блокировкой". Согласно сообщениям украинских официальных лиц, штурм Николаева и Харькова российским войскам не удался. 15 марта в осаждённом Киеве побывали с визитом премьер-министры Чехии, Польши и Словении. Украинский Генштаб сообщал об успешном контрнаступлении и под столицей.