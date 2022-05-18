Минобороны РФ: из «Азовстали» вышли 959 украинских военных

Министерство обороны России заявило, что 959 украинских военных были вывезены с завода "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 80 раненых. Украинские военные доставлены на территорию, подконтрольную поддерживаемым Россией сепаратистам. По терминологии российского ведомства, они "сдались в плен".

Украинские власти пока не комментировали последнее заявление Минобороны России. Однако ранее они подтвердили, что военные покидают "Азовсталь" по распоряжению командования. Сколько украинских военных остаётся на территории завода на данный момент, неизвестно.

Украинские военные начали покидать "Азовсталь", последний удерживаемый ими объект в Мариуполе, 16 мая. Накануне не менее семи автобусов с украинскими военнослужащими выехали с территории завода в сопровождении пророссийских вооруженных сил. Позднее Reuters, а также украинские и российские СМИ сообщили, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР".

Дальнейшая судьба украинских военных, вывезенных из Мариуполя, неясна. В Минобороны Украины заявили, что военных с "Азовстали" планируют вернуть домой через процедуру обмена.

Однако в Госдуме уже прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка "Азов" (он был частью украинских сил, оборонявших Мариуполь), а 18 мая депутаты рассмотрят проект постановления, запрещающего "обмен нацистских преступников". Также 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка "Азов" террористической организацией и запрета её деятельности на территории страны.

В Следственном комитете России сообщили о планах допросить украинских военных, выехавших на территорию "ДНР".