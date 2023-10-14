Минобороны РФ сообщило о сбитых дронах над Черным морем

Утром 14 октября Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских дронах над Черным морем у побережья Краснодарского края.

«Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно», – написал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее жители Сочи и окрестностей рассказали о взрывах и опубликовали несколько видео.

По словам собеседника «Осторожно, новости», взрывы были слышны у Олимпийского парка и даже в центре Сочи. Другие рассказывали о сиренах, следует из скриншота местного чата, который опубликовала Astra.