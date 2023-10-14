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Минобороны РФ сообщило о сбитых дронах над Черным морем

Иллюстративное фото (Bayraktar)

Утром 14 октября Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских дронах над Черным морем у побережья Краснодарского края.

«Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно», – написал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее жители Сочи и окрестностей рассказали о взрывах и опубликовали несколько видео.

По словам собеседника «Осторожно, новости», взрывы были слышны у Олимпийского парка и даже в центре Сочи. Другие рассказывали о сиренах, следует из скриншота местного чата, который опубликовала Astra.

  • С начала российского вторжения в Украину власти регионов России сообщали об атаках беспилотников более 500 раз, подсчитало РБК. Есть разрешения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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