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Минобороны РФ: в Доме офицеров в Виннице проходило военное совещание
Министерство обороны России заявило, что в момент удара высокоточными ракетами "Калибр" по Дому офицеров в Виннице в нём "проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений". В результате удара участники совещания уничтожены, утверждают в Москве.
По данным Украины, в результате ракетной атаки на Винницу погибли 23 человека, в том числе трое детей. По последним данным, госпитализирован 71 человек, не менее 40 числятся пропавшими без вести.
Судя по опубликованным в соцсетях видео и фотографиям, одна из ракет попала в парковку у девятиэтажного дома быта "Юбилейный", повредив угол здания, где расположены офисные помещения. На некоторых видео также видны разрушения в одном из крыльев находящегося через дорогу от "Юбилейного" Доме офицеров, возможно, произведённые другой ракетой.
- Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от мирового сообщества признать Россию государством-террористом и создать особый трибунал по российской агрессии против Украины. "Хочу, чтобы команда того судна, с которого сегодня вылетели "Калибры" по Виннице, точно знала: тюрьма - это лучшее, что их ожидает", - заявил Зеленский в видеобращении.
- Евросоюз оценил удары по Виннице как зверство и заявил, что все ответственные понесут наказание.
Другие новости дня
В югоосетинском КГБ рассказали о порче заграждений на де-факто границе
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия рассказали о случаях порчи инженерных сооружений и заграждений на де-факто границе с Грузией.
По информации ведомства, 4 июля в окрестностях населенного пункта Ксуиси Цхинвальского района группа молодых людей из семи человек сломала часть оградительного забора, используемого для предотвращения перепаса домашнего скота.
«Аналогичный преступный акт совершен 12 июля рядом с населенным пунктом Гром Цхинвальского района», – заявили в КГБ.
В Цхинвали утверждают, что в текущем году также были зафиксированы кража пограничного информационного знака и разрушение стационарного наблюдательного пункта.
В КГБ назвали акции вандализма «организованными и поддерживаемыми грузинским режимом», цель которых – «реализация политики размывания» югоосетинских границ. Эти действия «ставят под сомнение приверженность Грузии к поискам мирного диалога», – говорится в заявлении.
В ведомстве говорят, что факты порчи имущества документируются пограничной и «оцениваются как уголовно наказуемые деяния».
В конце июня грузинские СМИ сообщили, что неизвестные лица украли информационный баннер в знак протеста против оккупации грузинских территорий и сдали конструкцию на металлолом, получив за нее 120 лари (42 доллара).
Премьер-министр Шри-Ланки стал временным президентом страны
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе вступил в должность временного президента страны. Об этом сообщает местная англоязычная газета Ceylon Today. Планируется, что он будет занимать эту должность до избрания парламентом нового президента. Голосование запланировано на следующую неделю.
Викрамасингхе возглавил страну после бегства президента Готабаи Раджапаксы, подавшего в отставку в отставку 14 июля после продолжительных массовых протестов населения. Протестующие требовали покинуть должность и от Викрамасингхе.
После того как Викрамасингхе покинет свой пост, следующий президент будет исполнять свои обязанности до 2024 года, передаёт AP. Он также назначит нового премьер-министра, чья кандидатура должна быть одобрена парламентом.
- Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Из-за них в отставку уже ушёл предыдущий глава правительства, старший брат президента.
- В апреле Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая вследствие дефицита туристов на фоне пандемии коронавируса. Шри-Ланка лишилась возможности оплачивать закупки топлива.
- По данным ООН, четверо из пяти жителей острова из-за бедности едят не так часто, как им необходимо. Инфляция в Шри-Ланке достигла показателя 54,6%, внешний долг — $51 млрд.
Власти «ДНР» сообщили, что находившийся в плену британец умер «от хронической болезни»
Находившийся в плену в так называемой "ДНР" гражданин Великобритании Пол Ури умер 10 июля от "хронических болезней". Об этом в сообщила "омбудсмен" "ДНР" Дарья Морозова.
"Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин оффис, посольство в РФ, члены британского парламента) были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало", – написала она в своем телеграм-канале.
Морозова также добавила, что военнопленный умер "из-за болезней и стресса". По ее словам, ему была оказана "соответствующая медицинская помощь".
Он был "профессиональным военным", воевал в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, "руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наемников для украинских войск", сказала представительница "ДНР". Ури был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый силами "ДНР", сообщила она.
Погибший не был среди пленных британцев, приговоренных к смертной казни.
Девятого июня власти "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса в составе украинских войск, – марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Их обвинили в "наемничестве" и "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
Ряд европейских стран, включая Великобританию, выразил протест в связи с приговором, потребовав его отмены. Руководители "ДНР" и ряд российских официальных лиц, в том числе представитель МИД РФ Мария Захарова, заявили, что не видят причин для пересмотра приговора или условий для обмена.
Первого июля власти "ДНР" заявили, что предъявили аналогичное обвинение еще двум гражданам Великобритании – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. До этого сообщалось о задержании двух граждан США. Речь идет о 27-летнем Энди Хьюне и о 39-летнем Александре Дрюке. Россия считает двух американцев не военнопленными, а наемниками, воевавшими на стороне Украины. В так называемых "ЛНР" и "ДНР" им также может грозить смертная казнь.
В начале войны Украина создала "Иностранный легион" для граждан других стран, которые хотят помочь защитить страну от российского вторжения.
В Виннице после ракетного удара задержали 300 человек. Полиция ищет наводчика
После ракетного удара по Виннице, в результате которого погибли 23 человека, в городе задержали 300 человек в рамках поиска предполагаемого наводчика. Об этом в эфире Настоящего Времени сообщил мэр украинского города Сергей Моргунов.
Он добавил, что задержанных проверяет СБУ и полиция. Мэр сказал, что воздержится от более точных комментариев по задержанным, пока не будет более точной информации от СБУ.
Моргунов также сообщил, что большинство пострадавших оказалось среди тех людей, которые находились в момент ракетного удара на улице.
"Фактически осколки от ракеты в радиусе сотни метров разлетались в разные стороны", – сказал он в эфире.
По его словам, последние два месяца местные жители уже не реагировали на оповещения воздушной тревоги, поэтому 14 июля большинство людей, находящихся рядом с местом ракетного удара, не стали укрываться, услышав тревогу, что также привело к большому количеству пострадавших.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что после ракетного удара по Виннице в городе задержали несколько десятков человек.
"После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах полиции, Службы безопасности Украины. После этого можно будет что-то говорить", – заявил он.
По его словам, в настоящее время у правоохранителей нет данных о конкретных наводчиках.
Среди погибших в результате ракетного удара по Виннице была 4-летняя Лиза. Позже стало известно, что она снималась в рождественском ролике первой леди Украины Елены Зеленской. Об этом супруга президента рассказала на своей странице в твиттере.
"Сегодня с ужасом мы увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. А потом, читая новости, я осознала, что я знаю эту девочку, — написала она. — Мы познакомились во время записи видео к рождественским праздникам. Маленькая озорница успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими".
Вместе с постом Зеленская опубликовала фрагмент видео, на котором она вместе с детьми с особыми образовательными потребностями разрисовывала игрушки для елки.
По данным полиции Украины, 14 июля три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в Виннице. Кроме того, от ракетных ударов пострадали Дом офицеров и расположенные рядом жилые дома. Утверждается, что удар также задел больницу.
"Страна.ua" пишет, что удар нанесли по району, где расположен Дом офицеров, дом быта "Юбилейный" и памятник ВВС Украины. В офисе президента Украины говорят, что удар нанесли крылатыми ракетами "Калибр" с подлодки, находящейся в Черном море. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над Винницкой областью сбили ПВО.
По данным ГСЧС Украины, за медицинской помощью обратились 117 человек, 71 человек госпитализирован (из них три ребенка). Ведется поиск 18 человек, с которыми нет связи.
В результате ударов было повреждено более 50 зданий и свыше 40 машин.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся в Виннице терактом.
"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?" – заявил он.
Российская сторона утверждает, что ракетный удар наносился по Дому офицеров, так как в нем "готовились Вооруженные силы Украины". Об этом заявил старший советник постоянного представительства России при ООН Евгений Варганов. Он стал первым представителем российских властей, прокомментировавшим удар по Виннице.
СМИ в то же время указывают, что Дом офицеров – это культурный центр, а не военный объект. 14 июля там собиралась дать концерт украинская певица Roxolana (настоящее имя – Роксолана Сирота). Она утверждает, что во время обстрела Винницы погиб один из участников ее команды, еще один тяжело ранен.
Активы Starbucks в России покупают ресторатор, музыкант и сенатор
Активы американской сети кофеен Starbucks в России приобретут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати и компания «Синдика» бывшего президента Кабардино-Балкарии, сенатора и бизнесмена Арсена Канокова. Об этом Пинский сообщил изданию Forbes. Условия сделки он не раскрыл.
Антон Пинский предложил Starbucks выкупить активы в России ещё в марте.
В начале июля "Ведомости" со ссылкой на источники писали, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks.
По данным Telegram-канала Mash, две тысячи сотрудников кофеен Starbucks сохранят свои рабочие места.
Новому владельцу сети кофеен предстоит провести ребрендинг по аналогии с американской сетью ресторанов "Макдоналдс", которую приобрел российский предприниматель Александр Говор и переименовал во "Вкусно — и точка!".
Американская сеть кофеен проработала на российском рынке 15 лет. В стране насчитывается около 130 заведений Starbucks . В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России, а 23 мая сообщила об окончательном уходе с российского рынка.
- Антон Пинский более 15 лет занимается развитием ресторанных и клубных проектов вместе с ресторатором Аркадием Новиковым.
- Тимати — один из создателей музыкального лейбла Black Star, основанного в 2006 году. Помимо музыкальной деятельности, компания открыла сети бургерных, барбершопов, тату-салонов, автомоек и спортивных клубов.
- Арсен Каноков — член Совета Федерации, в прошлом был президентом республики Кабардино-Балкария. До 2016 года входил в Высший совет "Единой России". Сейчас входит в топ-200 богатейших бизнесменов России. Forbes в 2021 году оценивал его состояние не менее чем в 750 миллионов долларов.
Еврокомиссия подаёт в суд на Венгрию и Польшу за дискриминацию ЛГБТ+
Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти Евросоюза – запустила судебные процессы против Венгрии и некоторых районов Польши за нарушение основных прав ЛГБТ+.
В Венгрии в июне 2021 года был принят закон, который запрещает "демонстрацию или пропаганду" гомосексуальности и смены пола в образовательных материалах и телешоу для несовершеннолетних. Закон был принят в рамках более широкого "Закона о борьбе с педофилией". В Венгрии утверждают, что он направлен на защиту детей, а не против ЛГБТ+.
В Польше в 2020 году более ста районов на юго-востоке страны объявили себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ+". Эти муниципалитеты обязались "воздерживаться от действий, поощряющих терпимость к гомосексуальности".
"Европа никогда не допустит, чтобы части нашего общества подвергались стигматизации", говорится в заявлении Еврокомиссии. "Равенство и уважение достоинства и прав человека являются основными ценностями Евросоюза", напоминает Еврокомиссия, обещая использовать все свои инструменты для защиты этих ценностей.
У Венгрии и Польши, которые входят в Евросоюз, есть два месяца, чтобы ответить на обвинения Еврокомиссии.
- В марте 2021 года Европарламент принял резолюцию, согласно которой все 27 членов Евросоюза объявляются "зоной свободы" для ЛГБТ+.
- Еврокомиссия имеет право подать в суд на членов Евросоюза, если решит, что они не соблюдают законы блока. На нарушителей могут быть наложены крупные штрафы.
- В России с 2013 года действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За "гей-пропаганду" гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей. Представители ЛГБТ+ в России регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
В Польше нашли два массовых захоронения времен Второй мировой
В Польше обнаружены два массовых захоронения времен Второй мировой войны. В них могут находиться останки не менее восьми тысяч человек. Об этом сообщает Институт национальной памяти Польши.
Глава организации Кароль Навроцкий заявил, что захоронения обнаружили в лесу недалеко от бывшего концлагеря "Дзялдово". Специалисты нашли в братских могилах более 17 тонн пепла. По их мнению, в ближайших лесах могут находиться и другие массовые захоронения.
Концлагерь "Дзядлово" был построен в 1939 году. Нацисты за время оккупации могли убить в нём до 30 тысяч человек. Весной 1944 года, чтобы скрыть следы массовых убийств людей, нацисты выкопали и сожгли останки погибших. Это осложняет поиск захоронений.
- В конце июня суд в Германии приговорил к пяти годам тюрьмы 101-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа Шюца. Он не признал вину и заявил, что не знал о массовых убийствах.
Грузинский клуб «Сабуртало» вышел во второй раунд Лиги конференций
Грузинский футбольный клуб «Сабуртало» (Тбилиси) вышел во второй квалификационный этап Лиги конференций.
Первый матч завершился победой «Партизана» со счетом 1:0, в ответном поединке клуб «Сабуртало» выиграл с аналогичным счетом 1:0. Игра перешла в дополнительное время, а затем в серию пенальти, в которой «Сабуртало» победил со счетом 5:4.
Еще два грузинских клуба не смогли выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Горийская «Дила» уступила финскому клубу «КуПС» (0:2 по сумме двух матчей), Тбилисское «Динамо» выиграло на выезде у эстонского клуба «Пайде» 2:1, но в серии пенальти сильнее оказалась эстонская команда.
Ранее батумское «Динамо» не смогло выйти во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов, проиграв «Словану» со счетом 1-2. Победный гол футболист братиславского клуба забил на последней минуте дополнительного времени.
Теперь батумское «Динамо» выступит в Лиге конференций. Соперником батумцев будет польский клуб «Лех».
«Сабуртало» во втором раунде Лиги конференций сыграет с румынским клубом «ФКСБ» (до 2017 года – «Стяуа»).
Матчи второго этапа пройдут 21 и 28 июля.
Генпрокуратура РФ признала работу Bellingcat и The Insider нежелательной
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории России расследовательского проекта Bellingcat и издания The Insider. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также Генпрокуратура признала нежелательным Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute), зарегистрированный в Чехии.
По утверждению Генпрокуратуры , их работа "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Ведомство направило информацию о принятом решении в министерство юстиции России для внесения этих организаций в перечень нежелательных. Сейчас в нём значатся 56 организаций.
Bellingcat — независимая международная команда расследователей и гражданских журналистов, которая выпускает расследования на основе открытых данных и социальных сетей. The Insider — интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Оба проекта уже признаны "иностранными агентами".
Bellingcat иThe Insider были авторами расследований про покушение на оппозиционера Алексея Навального, про убийство политика Бориса Немцова, отравление Скрипалей и писателя Дмитрия Быкова.
Сейчас оба издания активно освещают войну в Украине.
Ранее нежелательными в России признали издания "Проект" и "Важные истории", которые также занимались расследованиями и рассказывали про коррупцию высокопоставленных чиновников и тайных родственников Владимира Путина.
Основанный в 1999 году со штаб-квартирой в Праге Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы — независимая некоммерческая неправительственная организация. На сайте CEELI Institute указано, что миссия организации заключается в "продвижении верховенства закона в мире для защиты основных прав и свобод личности".
- Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.
Канада расширила санкции против России за вторжение в Украину
Власти Канады ввели новые санкции против российских нефтегазовой и химической отраслей, расширив введенные ранее ограничения в связи с вторжением России в Украину.
Новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования, говорится на сайте МИД Канады.
В частности, канадским гражданам и компаниям запрещается предоставлять российской стороне услуги, связанные с производством металлических изделий, компьютерной техники, транспорта и другого оборудования. У канадских компаний есть 60 дней для завершения существующих контрактов.
Из-за ранее введенных Канадой санкций возникли сложности в обслуживании газопровода "Северный поток". "Газпром" объяснили резкое сокращение поставок газа в Европу в июне решением канадских властей не возвращать в Россию находившиеся в Канаде на ремонте газовые турбины германской фирмы Siemens. Позже после просьб со стороны Берлина Оттава решила вернуть турбину .
Киев призывал Оттаву не возвращать турбины, обвиняя Россию в "шантаже" Германии. Украина выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.
Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну
Посольство США в Украине опубликовало заявление, в котором призвало американских граждан, проживающих в стране, немедленно ее покинуть.
Тем же, кто не последует рекомендации, просят избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как «они могут стать военными целями для России». Это первое подобное заявление посольства США за последние три месяца.
С начала вооруженного вторжения российской армии на территорию Украины посольство США в Киеве, как и десятки посольств других стран, останавливали свою работу по соображениям безопасности. Большинство сотрудников дипмиссий были вывезены за пределы Украины.
В середине мая американское посольство возобновило свою работу.
Дональд Трамп сообщил о смерти своей первой жены Иваны
Первая жена экс-президента США Дональда Трампа – Ивана Трамп – умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запись Трампа на платформе Truth Social. О причинах смерти не сообщается.
Ивана Трамп родилась 20 февраля 1949 года в Чехословакии. Ее брак с Дональдом Трампом продлился с 1977 по 1992 годы. В браке пары родились трое детей - Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп.
Ивана Трамп была инструктором по лыжам и дизайнером одежды, руководила строительным бизнесом, работала моделью, написала несколько книг.
Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям и продовольствию
Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, семенам, лекарствами и медоборудованию. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
США исключили из санкционного списка удобрения и лекарства и ряд других товаров первой необходимости еще 24 февраля, в день вторжения российской армии на территорию Украины.
Месяц спустя американский Минфин уточнил, что операции с товарами из списка будут запрещены, если к транзакциям будут иметь отношение российский Центробанк, Фонд национального благосостояния, российский Минфин или любой из внесенных в санкционные списки банков.
Кроме того, США вывели из-под санкций бывшую «дочку» «Газпрома» - германскую Gazprom Germania, а также казахстанскую «дочку» Альфа-банка. С Gazprom Germania, которая взята под долгосрочное управление бундесвера, разрешено проведение сделок до 16 декабря.
В Грузии начато следствие по факту возможной прослушки журналистов «Мтавари»
Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту возможного незаконного прослушивания журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари».
Дело расследуют по части 1 статьи 158 УК Грузии – «самовольная запись или прослушивание частных переговоров». Это преступление наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Специальная следственная служба проведет все необходимые процессуальные и следственные действия в короткие сроки», - подчеркнули в ведомстве.
Ведущий и певец Гия Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», 13 июля в эфире телеканалов «Маэстро» и «Имеди» представил запись, которая, согласно его объяснениям, отражает рабочий процесс коллектива «Мтавари».
На записи можно распознать голоса Георгия Габуния, продюсера Эки Сария, журналистов Георгия Гвишиани и Лаши Квеселадзе. Все они уже подтвердили подлинность записи, указав при этом на признаки монтажа.
США и Израиль подписали «Иерусалимскую декларацию»
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали в четверг в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.
В документе, который получил название «Иерусалимская декларация», подчеркивается готовность США поддерживать безопасность Израиля. Кроме того, США и Израиль обязались совместно противодействовать Ирану в его стремлении разработать ядерное оружие.
В декларации также сказано, что США будут сотрудничать с другими партнерами для противостояния иранской агрессии.
В документе подчеркивается приверженность обеих стран к демократии и верховенству права и призыв к «тиккун олам». Это понятие в иудаизме, означающее процесс восстановления мира, потерявшего гармонию.
Кроме того, США и Израиль подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и заявили о важности продолжения гуманитарной помощи стране.
Президент Италии не принял отставку премьера Марио Драги
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги.
Незадолго до этого итальянский премьер заявил о намерении покинуть пост. Поводом Драги назвал отказ «Движения пяти звезд» – одной из партий правящей коалиции – принять участие в голосовании в сенате о доверии правительству. Этим они формально обозначили выход из парламентского большинства.
По словам Драги, больше нет той части национального единства, которая поддерживала правительство с момента создания. Удерживать коалицию ультиматумами не имеет смысла, подчеркнул премьер.
Ранее в четверг в итальянском сенате – верхней палате парламента – состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. «За» вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. «Движение пяти звезд» в голосовании не участвовало.
Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале прошлого года.
Суд вынес приговор задержанным по делу об убийстве россиянки в Тбилиси
Тбилисский городской суд признал виновными трех задержанных по делу об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Шаталова была застрелена 18 октября 2021 года в столичном районе Сабуртало, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от нескольких огнестрельных ранений. Задержаны три человека - Бека Латария, Бидзина Хасия и Леван Раджаев.
Латария и Хасия суд приговорил к 17 годам тюрьмы – это максимальное наказание за убийство, совершенное группой лиц. При этом к сроку Латария добавились еще 3 года условных, которые он отбывал в момент совершения преступления. Раджаев признан виновным в оказании сопротивления полиции с применением насилия и незаконном приобретении-хранении наркотиков. Его приговорили к 4 годам тюрьмы. Никто из задержанных не признают свою вину. После оглашения приговора Латария оскорбил судью, в зале поднялся шум.
Шаталова стала известна общественности в Грузии более года назад, когда дала интервью нескольким СМИ и рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым долгое время сожительствовала и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер. После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что стало неприемлемым для семьи Шаталовой.
СМИ высказывали предположение, что Беридзе нанял киллеров, чтобы ликвидировать Шаталову. На сегодняшнем процессе обвинения в адрес бывшего чиновника прозвучали и со стороны подсудимых. По словам прокурора Левана Вепхвадзе, расследование по указанному факту выделено в отдельное производство.
Согласно данным расследования МВД, 18 октября 2021 года Латария и Хасия подъехали к корпусу, в котором проживала Шаталова с целью ее убийства. Латария подождал, пока женщина подойдет к дому, и нанес ей множество тяжелых огнестрельных ранений из незаконно приобретенного оружия. От полученных ран Шаталова скончалась на месте, после чего убийца скрылся с места происшествия вместе с Хасия на машине.
В тот же день, 18 октября, Хасия, который укрывался в квартире третьего задержанного - Левана Раджаева, напал на полицейских, пришедших для обыска, и сорвал чеку с гранаты. В это время за него заступился Раджаев. Пока он мешал полицейским задерживать Хасия, тот прыгнул с балкона и бросил приведенную в боевое состояниегранату в полицейских, находящихся на улице возле дома. Граната упала на гараж, но не взорвалась.
Президент Шри-Ланки подал в отставку дистанционно из Сингапура
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре. Туда он прибыл с Мальдивских островов. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте.
Правительство Сингапура заявило, что бывший президент Шри-Ланки находится с «частным визитом» и не подавал прошение о предоставлении убежища.
В должности президента Раджапакса пользовался иммунитетом от ареста, который он использовал, чтобы покинуть Шри-Ланку. Он ушел в отставку только после того, как оказался за пределами страны, чтобы избежать возможности быть задержанным.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Из-за них в отставку уже ушел предыдущий глава правительства, старший брат президента.
В апреле года Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая вследствие дефицита туристов на фоне пандемии коронавируса. Шри-Ланка лишилась возможности оплачивать закупки топлива.
Готабая Раджапакса говорил, что просил президента России Владимира Путина помочь с кредитами для закупки энергоресурсов.
13 июля стало известно, что Раджапакса на фоне протестов бежал из страны на Мальдивы.
В Южной Осетии наградили Сергея Шойгу государственным орденом
Министра обороны России Сергея Шойгу наградили высшей наградой самопровозглашенной республики Южная Осетия – орденом «Уацамонга». Об этом югоосетинский президент Алан Гаглоев заявил на брифинге на территории 4-й российской базы в Цхинвали.
По его словам, состоялся телемост с российской стороной, посвященный Дню миротворца.
«Участники телемоста вспомнили о событиях 30-летней давности, когда на землю Южной Осетии пришел миротворческий контингент, чтобы не допустить больше войны. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу тогда руководил миротворческой операцией. За вклад в миротворческую операцию в Южной Осетии мы присудили ему награду «Уацамонга». Мы благодарны ему за помощь, которую он и сегодня продолжает оказывать республике», — сказал Гаглоев.
Югоосетинская делегация передаст орден российскому министру при посещении Москвы, отметил он.
МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot. Она сожгла чучело Путина в Тбилиси
МВД РФ объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на разыскную базу данных. В ней не указывается, по какой именно статье ищется подозреваемый.
Ранее телеграм-канал "Осторожно, новости", без указания источника, сообщил, что Кузьминых стала подозреваемой по делу о надругательстве над российским флагом из-за сожжения чучела Владимира Путина с триколором в Тбилиси. 24 мая у неё родственников прошёл обыск по этому делу.
Акция прошла в конце марта. Кузьминых в интервью "Эху Кавказа" говорила, что флаг был сожжён почти случайно: организаторы акции не планировали этого делать, триколор принёс кто-то из зрителей. "Я себя довольно плохо чувствовала и не всё отслеживала, что происходит", – сказала она.
В МИД Грузии пояснили, почему не поддержали Киев в Международном суде ООН
В Министерстве иностранных дел Грузии пояснили, почему не поддержали Киев в Международном суде ООН.
Как сообщалось ранее, более 40 стран мира выразили поддержку Украине, обратившейся в суд с иском против России. Грузии в списке не оказалось.
В Тбилиси утверждают, что, присоединившись к заявлению, страна могла выступить в правовом процессе третьей стороной, взяв на себя соответствующие обязательства. Грузинское ведомство указывает на текст заявления: «стороны, подписавшие настоящую декларацию и являющиеся участниками Конвенции о геноциде, намерены вмешаться в это разбирательство».
«Исходя из того, что сама Грузия внесла иски против России в различные международные суды, взятие на себя предварительных обязательств такого типа может оказать влияние на процессы, которые ведет Грузия», – сказано в заявлении.
В МИД Грузии говорят, что присоединились к заявлению в поддержку Украины в Международном суде ООН в мае текущего года. Кроме того, Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине Международным уголовным судом (ICC).
Новый скандал с прослушками журналистов в Грузии – НПО требуют начать расследование
«Коалиция для адвокатирования СМИ», которая объединяет до 20 грузинских НПО, требует незамедлительно начать расследование по факту возможного незаконного прослушивания разговоров журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари».
Ведущий и певец Гия Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», 13 июля в эфире телеканалов «Маэстро» и «Имеди» представил запись, которая, согласно его объяснениям, отражает рабочий процесс коллектива «Мтавари».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на записи можно распознать голоса Георгия Габуния, продюсера Эки Сария, журналистов Георгия Гвишиани и Лаши Квеселадзе. Все они уже подтвердили подлинность записи.
«Коалиция для адвокатирования СМИ» считает, что Специальной следственной службе следует немедленно начать расследование по статье 158 УК (нарушение тайны частной коммуникации)», – говорится в заявлении коалиции.
По мнению правозащитников, тот факт, что запись обнародована на проправительственных телеканалах, «усиливает подозрение», что она сделана Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.
Они напоминают, что в последнее время у общественности неоднократно «возникали обоснованные подозрения» по поводу незаконного прослушивания журналистов государством, однако ни один такой случай не был расследован должным образом.
В августе 2021 года в СМИ попали до 58 тысяч файлов, содержащих информацию о личной жизни журналистов, представителей религиозных организаций, политиков, гражданских активистов, дипломатов.
Десятки лиц подтвердили подлинность информации, содержащейся в файлах. СМИ утверждают, что незаконной прослушкой занимались грузинские спецслужбы.
ЕС и Азербайджан подпишут газовый меморандум – СМИ
ЕС готовится подписать с Азербайджаном соглашение об импорте газа, чтобы уменьшить зависимость от России после прекращения поставок российского газа в Европу, сообщает EUobserver. Брюссель рассчитывает получать не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году.
Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает поставку каспийского природного газа в Евросоюз и, возможно, в страны Западных Балкан – для увеличения диверсификации, говорится в проекте соглашения, с которым ознакомилось издание.
Это повлечет за собой «значительные инвестиции в расширение сети трубопроводов Южного газового коридора (набор трубопроводов от Каспийского моря через Турцию в юго-восточную Европу)», сказано в документах сделки, однако ее сумма не приводится.
Представители ЕС отказались сообщить, когда могут подписать меморандум, но еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Баку в конце этого месяца, а представители обеих сторон проведут переговоры в Брюсселе в следующий вторник, 19 июля.
Как пишет «Коммерсантъ», в меморандуме также предусматривается развитие электрических взаимосвязей между ЕС и Азербайджаном, в том числе через Черное море и через Нахичеванскую Автономную Республику. Сделка с Азербайджаном не имеет обязательной юридической силы, но может простимулировать инвестиции ЕС и развитие двусторонних отношений. За счет чего Баку будет увеличивать добычу топлива, в Брюсселе не пояснили.
Компания Илона Маска получила авторизацию в Грузии
Starlink Georgia, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX, получила авторизацию в Грузии. Об этом сообщили в Национальной комиссии по коммуникациям.
Ранее стало известно, что Starlink планирует запустить спутниковый интернет-сервис в самых отдаленных регионах Грузии. Компания внесла заявку в комиссию на получение авторизации 8 июля текущего года.
SpaceX вышел на контакт с Грузией около года назад. Американская компания обсудила все юридические вопросы с национальным регулятором. В этом месяце SpaceX направила в Грузию своего представителя для изучения особенностей рынка.
Starlink – проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников.
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