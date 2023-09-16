Минобороны РФ вновь заявило о сбитых украинских дронах

В ночь на 16 сентября Россия снова уничтожила два дрона над своей территорией, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», говорится в телеграм-канале ведомства.

Минобороны России считает, что двумя беспилотниками самолетного типа Украина пыталась совершить «террористическую атаку» по объектам на территории России.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Украина не комментировала заявление российского ведомства.