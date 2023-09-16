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Минобороны РФ вновь заявило о сбитых украинских дронах

В ночь на 16 сентября Россия снова уничтожила два дрона над своей территорией, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», говорится в телеграм-канале ведомства.

Минобороны России считает, что двумя беспилотниками самолетного типа Украина пыталась совершить «террористическую атаку» по объектам на территории России.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Украина не комментировала заявление российского ведомства.

  • За полтора года войны с Украиной российские власти сообщали об атаках беспилотников на регионы России более 500 раз, подсчитало издание РБК. О разрушениях или пострадавших упоминалось в 110 заявлениях.
  • Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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